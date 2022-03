Frankfurt-Bornheim: Trickdiebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Am Donnerstag, den 17. März 2022, gegen 10.30 Uhr,

klingelte es an der Wohnungstür einer 79-jährigen Frau, in einem

Mehrfamilienhaus in der Buchwaldstraße. Da in diesem Hause zurzeit tatsächlich

Arbeiten durchgeführt werden, war die 79-Jährige auch nicht überrascht, als der

Mann vor der Tür angab, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Der in einen

„Blaumann“ gekleidete „Handwerker“ beorderte die Frau in ihr Badezimmer und gab

ihr den Schlauch der Brause in die Hand. Diesen sollte sie festhalten, was von

ihm auch zwischenzeitlich immer wieder kontrolliert wurde. Nach etwa 20 Minuten

verließ der Täter die Wohnung. Die Geschädigte legte sich zunächst etwas hin, da

es ihr nicht gut ging. Erst danach stellte sie fest, dass aus einer Schatulle im

Wohnzimmer rund 3.000 EUR Erspartes entwendet worden war. Da die Frau sich die

ganze Zeit über auf ihre Dusche konzentriert hatte, konnte sie keine Angaben

darüber machen, ob noch ein zweiter Täter die Wohnung betreten hatte.

Der „Handwerker“ wird beschrieben als

etwa 185 cm groß, mit einem dicken Bauch und auffällig blauen Augen.

Mitteleuropäisches Erscheinungsbild, sprach Deutsch ohne Akzent.

Mit einem weiteren Auftreten des Trickbetrügers muss gerechnet werden.

Frankfurt-Innenstadt/Preungesheim: Festnahme nach sexueller Belästigung

Frankfurt (ots) – (fue) Am Donnerstag, den 17. März 2022, gegen 23.50 Uhr, stieg

eine 23-jährige Frau an der Konstablerwache in eine Bahn der Linie U5 in

Richtung Preungesheim. Hier wurde sie dann von einem zunächst unbekannten Mann

sexuell bedrängt und belästigt. Schließlich zog er noch an ihrem Schal und

berührte sie unsittlich. Die Geschädigte suchte daraufhin die Nähe zu anderen

Fahrgästen und verließ an der Haltestelle Sigmund-Freud-Straße die Bahn. Als sie

bemerkte, dass auch der Unbekannte hier ausgestiegen war, nutzte sie den letzten

Moment, um wieder in die Bahn einzusteigen. Während der Täter an der Haltestelle

zurückblieb, fuhr die junge Frau weiter und verständigte die Polizei. Dieser

gelang die Festnahme des tatverdächtigen 29-jährigen Mannes an der

Endhaltestelle Preungesheim. Während der Durchführung der polizeilichen

Maßnahmen meldeten sich noch zwei Zeuginnen, die angaben, ebenfalls von dem

29-Jährigen in der Bahn angesprochen worden zu sein. Zu strafbaren Handlungen

war es hier offenbar nicht gekommen. Der 29-Jährige wurde später wieder

entlassen.

Das 12. Polizeirevier sucht Personen, die sachdienliche Hinweise zu eventuellen

weiteren strafbaren Handlungen in diesem Zusammenhang geben können. Diese werden

gebeten, sich unter der Rufnummer 069/755-11200 zu melden.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Raubstraftat

Frankfurt (ots) – (fue) Ein 31-jähriger Mann befand sich am Donnerstag, den 17.

März 2022, gegen 18.15 Uhr, zu Fuß unterwegs in der Elbestraße. Dort führte er

ein Videotelefonat und hielt aus diesem Grund zwei Smartphones mit

ausgestreckten Armen von sich. Diesen Umstand machte sich ein zunächst

unbekannter Täter zu Nutze, griff dem 31-Jährigen über die Schulter und

entwendete beide Handys. Mit seiner Beute flüchtete der Täter, gefolgt von dem

Geschädigten. Diesem gelang es, den Täter einzuholen und ihn in der Elbestraße

zu Boden zu ringen. Auch konnte er wieder seine Handys an sich nehmen. Damit

versuchte er nun, sich fluchtartig abzusetzen, diesmal verfolgt von dem Täter,

der ihn noch in der Elbestraße wieder einholte, ihn dort zu Boden brachte und

mehrfach ins Gesicht schlug. Der Täter raubte nun eines der Smartphones und floh

in Richtung der Niddastraße. Der Geschädigte erlitt durch die Attacke

Schwellungen im Gesicht und Schürfwunden durch den Sturz. Er wurde noch vor Ort

medizinisch versorgt.

Durch eine aufmerksame Streife des 13. Polizeirevieres konnte der Beschuldigte

beim Betreten eines Laufhauses entdeckt und festgenommen werden. Wie sich dann

herausstellte, handelt es sich bei ihm um einen 32-jährigen Mann, gegen den noch

zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaften Darmstadt und Frankfurt vorlagen.