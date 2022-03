Die deutschen Exporte im Maschinenbau wachsen weiter. Ein neues Hoch bei den Ausfuhren wurde Ende 2021 erreicht:

Im November dieses Jahres verzeichneten deutsche Maschinen- und Anlagenbauer einen gegenüber dem Vorjahresmonat um 23 % gestiegenen Auftragseingang. Dieses Wachstum ist auch auf lange Sicht ein neuer Rekord. Es könnte sogar noch höher ausfallen, wenn es nicht einige coronabedingte Lieferengpässe gäbe.

Verstärkte Nachfrage aus dem Ausland

Wie der Branchenverband VDMA Ende 2021 mitteilte, wuchsen vor allem die Bestellungen aus dem Ausland nochmals kräftig an. Diese waren im letzten Quartal 2021 sogar um 27 % gewachsen, während inländische Bestellungen um 16 % zugelegt hatten. Fachleute verwundert das nicht: Maschinen und Anlagen aus Deutschland waren und sind im Ausland unglaublich gefragt. Fachleute machen hierfür vier Hauptgründe aus:

Deutsche Maschinen und Anlagen zeichnen sich durch höchste Qualität aus, die durch einen hervorragenden Service ergänzt wird.

Es handelt sich um Präzisionsmaschinen, die bei den Genauigkeiten (zum Beispiel Drehen und Fräsen im µm-Bereich) weltweit führend sind.

Die deutschen Anlagen und Maschinen gelten als absolut zuverlässig und sind es in der Praxis auch. Produzenten müssen damit keine überraschenden Ausfall- und Stillstandszeiten fürchten. Lediglich die geplanten Wartungsintervalle sind einzuhalten.

Beim Customizing (Anpassung an spezielle Kundenanforderungen) ist der deutsche Spezialmaschinenbau weltweit führend. Er liefert auch einem einzelnen Produzenten irgendwo auf der Welt eine Maschine, die es sonst nirgendwo gibt und die es daher diesem Produzenten ermöglicht, seinerseits ganz spezielle Produkte mit einem unverwechselbaren USP (Alleinstellungsmerkmal) auf den Markt zu bringen.

In welche Länder exportiert Deutschland die meisten Maschinen?

Die meisten Maschinen exportiert Deutschand in die USA, gefolgt von China und Frankreich. Der Anteil des Exports in die USA ist gegenüber dem nach China zuletzt wieder etwas angestiegen, obgleich die deutschen Maschinenbauer in absoluten Zahlen 2021 auch nach China etwas mehr exportierten als im Vorjahr. Die Top 10 der Ausfuhrländer des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus waren 2021:

• 1. USA 11,5 %

• 2. China 10,7 %

• 3. Frankreich 6,7 %

• 4. Italien 4,8 %

• 5. Niederlande 4,4 %

• 6. Großbritannien 4,3 %

• 7. Polen 4,2 %

• 8. Österreich 4,2 %

• 9. Russland 3,0 %

• 10. Schweiz 2,98 %

Die wichtigsten Maschinen, die Deutschland exportiert, sind Automotoren, die im Zollrecht unter den Maschinenbau fallen, weitere Fahrzeugtechnik, Förderanlagen, Werkzeugmaschinen und Arbeitsgeräte. Deutsche Drehmaschinen und Fräsmaschinen sind ein wichtiger Exportschlager aufgrund ihrer global führenden Technik und Ihrer Präzision. Die deutschen Werkzeugmaschinen Hersteller konnten ihre Exporte in 2021 wie schon in den Vorjahren signifikant steigern.

Deutsche Unternehmen als zukünftige Innovationstreiber

Deutsche Maschinen- und Anlagenbauer bleiben weltweite Innovationstreiber, auch wenn andere Staaten aufholen. Um diese führende Position zu halten, investieren die Unternehmen hierzulande sehr stark in die Forschung und in die Ausbildung von Fachkräften. Das versetzt die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer in die Lage, mit Spezialmaschinen attraktive Nischen zu besetzen. Der offene Welthandel und der stabile eurotranslantische Wirtschaftsraum unterstützen ihre Exporttätigkeit. Die asiatische Konkurrenz ist zwar auf dem Vormarsch, doch dort steigen inzwischen die Gehälter, was den Preisvorteil asiatischer Maschinen deutlich verringert, von dem diese in den letzten 20 Jahren noch profitiert hatten. Ein Beleg für die Vorreiterrolle deutscher Technologie sind die Exporte nach China: Zwar ist das Reich der Mitte inzwischen auch ein wichtiger Standort für Hightechprodukte, doch immer noch kaufen die dortigen Produzenten ihre Maschinen bevorzugt in Deutschland ein, weil sie diese im eigenen Land nicht in dieser Qualität bekommen.

Fazit

Deutschland hält seine Position vor allem durch Innovation. Diese bezieht sich zunehmend auch auf die Digitalisierung von Maschinen, die zu einer deutlichen Steigerung ihrer Effizienz führt.