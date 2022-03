Korbach: Die Polizei-News

Korbach- Unbekannte stehlen Sparschwein mit Bargeld aus Imbiss

Am Donnerstag entwendete ein Unbekannter ein Sparschwein mit Bargeld aus einem Korbacher Imbiss, zwei Mittäter lenkten die Angestellten dabei ab. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 12.30 Uhr betrat ein etwa 50-jähriger Mann den Imbiss in der Bahnhofstraße (Fußgängerzone). Er bestellte sich was zu essen und verspeiste dies anschließend stehend im Imbiss. Währenddessen betraten zwei weitere Männer den Imbiss und stellten sich nebeneinander direkt vor den Bestelltresen. Dadurch verdeckten sie die Sicht auf den etwa 50-Jährigen. Die Angestellten bemerkten dann nur noch, wie der erste Mann ein in diesem Bereich abgestelltes Sparschwein mit Bargeld entwendete und die beiden anderen Männer ihm bei der Flucht folgten. Die danach informierte Polizeistation Korbach konnte die Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung nicht mehr antreffen.

Personenbeschreibungen

Täter 1: Etwa 50 Jahre alt, etwa 160 cm groß, wuscheliges schwarzes Haar, trug schwarze Kleidung.

Täter 2:

Etwa 40 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schwarze Haare, trug schwarze Kleidung.

Etwa 40 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schwarze Haare, gräulicher, ungepflegter Bart, trug schwarze Kleidung.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Volkmarsen – Trickdiebe versuchen Geld in Bekleidungsgeschäft zu stehlen

Am Donnerstag (17. März) versuchten zwei Trickdiebe Bargeld aus einem Aufenthaltsraum eines Bekleidungsgeschäfts in Volkmarsen zu entwenden. Eine Verkäuferin konnte den Diebstahl noch verhindern. Die Polizei bittet um Hinweise.

De beiden unbekannten Täter betraten gegen 13.30 Uhr das Geschäft im Steinweg in Volkmarsen. Einer ließ sich von einer Verkäuferin beraten, er wollte angeblich eine Weste kaufen. Beim Bezahlen gab er zu wenig Geld und diskutierte mit der Verkäuferin. Plötzlich bemerkte diese, dass der zweite Mann durch das Geschäft in einen Aufenthaltsraum gegangen war. Dort hatte er offensichtlich mehrere Spinde durchsucht und aus einer Handtasche Bargeld entwendet. Die Verkäuferin ging sofort auf den Mann zu und nahm ihm das Geld, welches er hinter dem Rücken hielt, wieder ab. Gleichzeitig schrie sie laut um Hilfe, daraufhin flüchteten die beiden Unbekannten ohne Beute. Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Etwa 35 Jahre alt, etwa 170 cm groß, Kugelbauch, schwarze Haare, dunkler Teint, bekleidet mit schwarz-blauem Sweatshirt und schwarzer Weste.

Täter 2:

Etwa 30 bis 32 Jahre alt, größer als der erste Täter, schlanke Gestalt, schwarze Haare, dunkler Teint, bekleidet mit einem langen, weißen Daunenmantel.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Edertal-Bergheim – Dachstuhl von Wohnhaus brennt, Polizei ermittelt

Am Freitagmorgen kam es in Edertal-Bergheim zu einem Brand im Dachstuhl eines Wohnhauses. Die Feuerwehr konnte den Brand ablöschen. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei Korbach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen 09.20 Uhr meldete eine Nachbarin bei der Leitstelle, dass es im Dachbereich eines Doppelhauses in der Straße Zum Schwarzen Acker brennt. Die sofort alarmierte Feuerwehr Bergheim konnte den Dachstuhlbrand, beim dem es zu starker Rauchentwicklung gekommen war, schnell ablöschen und ein Übergreifen des Feuers auf das gesamte Wohnhaus verhindern.

Durch den Brand wurde der Dachstuhl und ein Lagerraum im Dachbereich beschädigt. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen der zuerst am Brandort eingetroffenen Polizeibeamten der Polizeistation Bad Wildungen im unteren 5-stelligen Bereich.

Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei Korbach hat die Ermittlungen noch am Freitagmorgen aufgenommen.

Diemelstadt-Rhoden – Unbekannte sprengen Geldautomat, hoher Schaden, Täter flüchtig, Polizei sucht Zeugen

Am frühen Freitagmorgen sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in Diemelstadt-Rhoden. Sie erbeuteten Geld in noch nicht bekannter Höhe. Personen wurden nicht verletzt. Die Spurensicherung am Tatort dauert derzeit noch an. Die Polizei bittet um Hinweise.

Anwohner hatten gegen 3:30 Uhr einen lauten Knall aus dem Bereich der Bankfiliale gehört und die Polizei verständigt. Anschließend beobachteten sie mindestens drei Personen, die in einen dunklen Audi stiegen und mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort in Richtung Autobahn A 44 flüchteten.

Die in dem Gebäude wohnenden Personen konnten ihre Wohnungen teilweise schockiert aber unverletzt verlassen. Durch die Explosion wurden der Vorraum der Bank sowie der Geldautomat erheblich beschädigt. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen beläuft sich der Gesamtsachschaden auf etwa 50.000 Euro.

Die sofort eingeleitete Großfahndung nach den Tätern, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief ohne Erfolg.

Bei der Tat erbeuteten die Täter Bargeld aus dem Automaten, die Höhe steht derzeit noch nicht fest. Einige, durch die Sprengung verstreute, Geldscheine blieben am Tatort zurück.

Am Tatort werden derzeit noch umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt, die durch den Erkennungsdienst der Polizeipräsidiums Nordhessen unterstützt werden. Auf welche Art und Weise die Täter die Explosion herbeiführten, ist nun ebenfalls Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Korbach.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Wahrnehmungen in Diemelstadt-Rhoden gemacht haben oder sonstige Hinweise, auch zum Fluchtfahrzeug, geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 05631/9710 bei der Kriminalpolizei Korbach zu melden.