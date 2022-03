Die verrücktesten Geschichten schreibt bekanntlich das echte Leben.

Das gilt bei Verbrechen, in der Liebe und genauso beim Thema Glücksspiel. Es ist nicht erforderlich, mit Filmen wie der romantischen Komödie 2 Millionen Dollar Trinkgeld (Originaltitel: It Could Happen to You) – die übrigens auch auf einem wahren Kern beruht! – in die bunte Schein- und Glamourwelt Hollywoods einzutauchen, wenn man eine faszinierende Geschichte aus der Welt der Glücksspiele genießen möchte. Einige der verrücktesten wahren Geschichten stellen wir nachfolgend vor.

Der Glücksspiel-Eremit

Da hat man gerade den Jackpot geknackt und freut sich über den hohen Gewinn und die damit verbundene finanzielle Freiheit – doch dann entwickeln sich die Dinge anders, als man es geplant hatte. So erging es auch einem Mann aus New Jersey, der beim Glücksspiel umgerechnet ca. 3,4 Millionen Euro gewann. In Windeseile verbreitete sich die Nachricht über seinen unerwarteten Reichtum und so scharten sich plötzlich viele alte und auch neue “Freunde” um ihn. Sie alle wollten nur sein Bestes, nämlich – Sie ahnen es – sein Geld. Der Mann sah letztlich keine andere Möglichkeit, als sich in die Einsamkeit einer abgelegenen Berghütte zurückzuziehen, um endlich wieder in Ruhe und Frieden leben zu können.

Ein Brite sieht rot

Ganz anders lief die Sache bei Ashley Revell. Der Brite fasste 2004 einen verwegenen Plan: Er machte seinen gesamten Besitz zu Geld, verkaufte sogar seine Kleidung. Insgesamt standen ihm so 135.300 US-Dollar zur Verfügung. Mit dem Geld ging er ins Casino und setzte am Roulette-Tisch alles auf Rot. Gebannt folgte er der springenden Kugel und tatsächlich: Sie blieb im Feld der roten Sieben liegen und Ashley hatte somit kurzerhand sein Vermögen verdoppelt. Er beendete augenblicklich das Spiel, nahm sein Geld und gründete hiermit ein eigenes Unternehmen für Online-Poker. Später wurde seine verrückte Geschichte auch in der Sky-Serie Double or Nothing verfilmt.

Jede Sekunde zählt – Oder: Immer Pech mit der Sieben

Richtig Pech hatte der Kanadier Joel Ifergan und auch bei ihm spielt die Zahl Sieben dabei eine wichtige Rolle. Denn dem Mann gingen durch eine geringe Verzögerung von nur sieben Sekunden 27 Millionen kanadische Dollar durch die Lappen. Doch wie konnte das passieren? 2008 löst Joel in Quebec zwei Lottoscheine, es ist ca. 20:59 Uhr. Um 21 Uhr ist Annahmeschluss, er muss sich also beeilen, damit alles glattläuft. Die elektronische Übermittlung des ersten Scheins läuft reibungslos, doch das zweite Los kommt erst sieben Sekunden nach 21 Uhr aus dem Drucker – und damit nimmt es erst an der Verlosung in der darauffolgenden Woche teil. Joels Pech: Das zweite Los enthält tatsächlich die richtigen Zahlen und hätte – wäre er sieben Sekunden schneller gewesen – tatsächlich den Jackpot von 27 Millionen kanadischen Dollar geknackt. Doch damit nicht genug: Theoretisch ist das Los um 20:59 Uhr und 47 Sekunden bei der Lottogesellschaft eingegangen – also knapp vor 21:00 Uhr – nur der entscheidende Ausdruck erfolgte etwas später. Ifergan verklagt die Lotterie daher und hofft, wenigstens die Hälfte des Gewinns zu erhalten. Doch letztlich ist das Verfahren erfolglos und kostet Ifergan zusätzlich auch noch Prozesskosten in Höhe von 100.000 kanadischen Dollar. Übrigens: Raten Sie mal, wie lange das Verfahren gedauert hat… Genau, es waren ausgerechnet sieben Jahre.

Das unvorstellbare Glück der Würfel-Lady

Im Jahr 2009 stellt Patricia Demauro einen unfassbaren Rekord auf: Sie spielt das beliebte Würfelspiel Craps. Dabei würfelt sie mit zwei Würfeln, ergibt die Augenzahl sieben, verliert sie, bei jeder anderen Zahl geht das Spiel weiter. Und Patricia hat offensichtlich den Dreh raus, denn sie würfelt und würfelt und würfelt und würfelt. Insgesamt gelingen ihr letztendlich unfassbare 154 Würfe – absoluter Weltrekord. Zum Vergleich: Es ist ca. tausendmal wahrscheinlicher vom Blitz getroffen zu werden, als solch eine Serie hinzubekommen!

Der ängstliche und wohltätige Lottokönig

Besonders spendabel zeigte sich einmal ein Mann aus Deutschland, genauer gesagt aus Dortmund. Beim Lotto gelang ihm ein sagenhafter Gewinn von über 9 Millionen Euro. Doch statt sich über sein Glück und das viele Geld zu freuen, beängstigte ihn der plötzliche Reichtum. Daher entschloss er sich, das Geld für wohltätige Zwecke einzusetzen und gründete eine Stiftung.

Lust auf ein Spiel?

Es ist wirklich verrückt, welche überraschenden Wendungen das Leben für uns Menschen immer wieder bereithält. Möchten Sie vielleicht auch einmal Ihre eigene außergewöhnliche Glücksspiel-Story schreiben und fragen sich, welches Online Casino zu empfehlen ist? Unser Tipp: Achten Sie unbedingt darauf, dass sich der Anbieter an die gesetzlichen Regelungen hält und die entsprechende behördliche Lizenz für das Angebot von Glücksspielen vorweisen kann. Denn nur so können Sie sich auf ein sicheres und legales Spielvergnügen freuen. Wir wünschen viel Spaß und Erfolg