Neustadt: Corona: DRK-Teststelle zieht vom Klemmhof in ehemalige Apotheke um

Neustadt an der Weinstraße – Am Montag, 21. März 2022, eröffnet der DRK-Stadtverband Neustadt als kommunaler Kooperationspartner eine neue, barrierefreie Schnellteststelle in der ehemaligen „Stern-Apotheke“ (Hauptstraße / Ecke Kellereistraße) im Herzen der Neustadter Fußgängerzone.

Oberbürgermeister Marc Weigel freut sich, dass der Hauseigentümer die Räumlichkeiten spontan und bis zunächst 31. Dezember 2022 zur Verfügung stellt.

DRK-Teststellenkoordinator André Willrich hofft, dass durch die sehr zentrale Lage die Hemmschwelle für einen spontanen Test weiter sinkt. Er betont, dass Tests ein wichtiger Baustein sind, um Infektionen frühzeitig zu erkennen und der Virusausbreitung entgegen zu wirken.

PoC-Testungen werden zu folgenden Zeiten durchgeführt:

Montag bis Freitag: 7 – 18 Uhr

Samstag und Sonntag: 8 – 14 Uhr

Die bisherige DRK-Teststelle im Klemmhof ist zu den gleichen Zeiten noch parallel bis letztmalig am Samstag, 26. März, geöffnet.

Teststelle Haardt

Der mobile Testbus des DRK-Stadtverband Neustadt ändert ab Montag, 21. März 2022, die Testzeiten im Ortsbezirk Haardt, Standort Mandelring 94. Schnelltests sind hier nun montags, mittwochs und freitags von 7.45 bis 10 Uhr möglich.