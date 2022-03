Alkoholisiert gegen Scheune geprallt (siehe Foto)

Wartenberg-Rohrbach (Donnersbergkreis) (ots) – Am frühen Donnerstagabend 17.03.2022 wurde eine Autofahrerin bei einem Alleinunfall auf der Landesstraße 401 leicht verletzt. Die 37-jährige Frau kam, wahrscheinlich aufgrund von Alkoholeinfluss, auf gerader Strecke in der Hauptstraße nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem PKW gegen eine Scheunenwand.

Die Fahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da sie deutlich alkoholisiert war, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille, wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme zeigte sie einen gefälschten Führerschein vor, so dass gegen sie auch noch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung ermittelt wird. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. An dem Einsatz waren die Feuerwehren mehrerer Ortschaften, der Rettungsdienst und die Polizei beteiligt. |pirok

Arbeiter beschädigen bei Erdarbeiten eine Gasleitung

Landstuhl (ots) – Eine Firma beschädigt während Erdarbeiten zur Verlegung von Glasfaserleitungen eine Gasleitung in der Landstuhler Innenstadt. Aufgrund von austretendem Gas werden vorsorglich 2 Wohnhäuser und eine Bäckerei geräumt. Es wurde niemand verletzt.

Im Einsatz befanden sich die Freiwilllige Feuerwehr Landstuhl, der Gefahrstoffzug Landkreis Kaiserslautern, die Stadtwerke und das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Landstuhl.

Während des Einsatzes kommt es zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen im Innenstadtbereich. Die Reparaturarbeiten an der Gasleitung sind mittlerweile abgeschlossen. |pilan

Fahrrad gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Donnerstag ein Fahrrad “Am Turnerheim” gestohlen. Das Fahrrad wurde am Donnerstag gegen 7:45 Uhr mit einem Fahrradschloss an einem Fahrradständer befestigt.

Als der Besitzer gegen 13:30 Uhr zu dem Abstellplatz zurückkehrte, war das grün/schwarze Fahrrad der Marke Cube samt Schloss verschwunden. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden. |elz

Mit 2,10 Promille Verkehrsunfall verursacht

Herchweiler (ots) – Am Donnerstagabend befuhr ein 57-jähriger Rollerfahrer die Kuseler Straße in Fahrtrichtung Konken. In einer Linkskurve geriet dieser auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW eines 53-Jährigen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten bei dem Verursacher Anzeichen auf Alkoholkonsum festgestellt werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,10 Promille. Bei dem Unfall wurde der 57-Jährige leicht verletzt und der Gesamtschaden auf ca. 3.700 EUR geschätzt.|pikus

Bundeskanzler besucht Polizeipräsidium

Kaiserslautern (ots) – Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Freitag das Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern besucht. Gemeinsam mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz würdigte der Kanzler die Arbeit der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, insbesondere in Zeiten der Pandemie.

Olaf Scholz trug sich in die Kondolenzbücher für die Familien der am 31. Januar bei einem Einsatz getöteten Polizeikommissaranwärterin Yasmin Maria Bux und des Polizeikommissars Alexander Klos ein. Er zeigte sich tief bestürzt über dieses schreckliche Ereignis.

Im Anschluss informierten Polizeipräsident Michael Denne und Polizeivizepräsident Heiner Schmolzi den Bundeskanzler über die Herausforderungen, die sich für die Polizei während der Corona-Pandemie ergeben. Themenbereiche waren unter anderem die Umstellung der polizeilichen Organisationsstruktur zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes sowie die sogenannten Montagsspaziergänge im Bereich des Polizeipräsidiums Westpfalz.

Ein besonderer Schwerpunkt des Besuches war der Austausch mit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Olaf Scholz suchte das Gespräch mit Einsatzkräften der Schutz- und Kriminalpolizei, um ihnen seine Wertschätzung für ihren täglichen Einsatz auszudrücken. Während der knapp 30-minütigen Begegnung informierte sich der Kanzler über den Arbeitsalltag der Polizisten. |mhm