Winnweiler (ots) – Am Donnerstagabend 17.03.2022 hat die Polizei ein Rauschgiftgeschäft über 40 Kilo Marihuana aufgedeckt und am Bahnhof in Winnweiler das Rauschgift sichergestellt und die Beteiligten festgenommen. Die Ermittlungen wurden von den Kriminalinspektionen Worms und Kaiserslautern durchgeführt. Sichergestellt wurden ferner die 3 Pkw, in denen die Verkäufer des Rauschgifts mit dem Marihuana angereist waren.

Autos, die zur Durchführung eines Drogengeschäfts verwendet werden, können eingezogen werden. 5 Männer im Alter zwischen Mitte 20 und Mitte 40, teils aus Worms und teils aus Nordrhein-Westfalen, wurden heute dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kaiserslautern vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Ermittlungsrichter gegen sie Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Ihnen wird unerlaubtes Handeltreiben mit Marihuana in nicht geringer Menge vorgeworfen.

Zwei der Beschuldigten bestritten den Vorwurf und erklärten, nicht in das Drogengeschäft eingeweiht gewesen zu sein. Die anderen haben von ihrem Schweigerecht Gebrauch gemacht.