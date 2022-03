Zur Aufzucht von Beet- und Balkonpflanzen benötigt man einen passenden Pflanzenkübel.

Derartige Kübel sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und werden aus unterschiedlichen Materialien produziert. In diesem Beitrag erfahren Sie nicht nur, welche Arten von Pflanzenkübeln es gibt und woraus diese bestehen, sondern auch, worauf Sie bei dem Kauf eines Pflanzenkübels achten sollten.

Arten von Pflanzenkübeln

Unter https://www.pflanzkuebel-direkt.de/ gibt es eine große Auswahl an Pflanzenkübel in vielen unterschiedlichen Ausführungen, die folgendermaßen unterteilt werden können:

Konische Kübel: Konische Kübel haben eine Kegelform und sind in der Regel recht hoch, wodurch diese sowohl im Innen- als auch im Außenbereich aufgestellt werden können.

Pflanzenschalen: Die erhältlichen Pflanzenschalen haben nach oben hin eine konische Form, sind allerdings insgesamt flacher als konische Kübel. Darum sind Pflanzenschalen am besten für große Pflanzen geeignet und man kann in diesen sogar einen kleinen Teich anlegen.

Töpfe mit Untersetzer oder Untertopf: Töpfe mit einem Untersetzer oder Untertopf können in größeren Ausführungen auch als Blumenkübel verwendet werden.

Pflanzenkästen: Pflanzenkästen haben in der Regel eine rechteckige Form und in diesen können mehrere Pflanzen nebeneinander eingesetzt werden. Dadurch können Pflanzenkästen interessant gestaltet werden. Höhere Kästen können auch auf der Terrasse oder als Raumtrenner im Innenbereich verwendet werden.

Darauf sollte man bei dem Kauf eines Pflanzenkübels achten

Bei dem Kauf eines Pflanzenkübels sollten die folgenden Faktoren unbedingt beachtet werden. Denn dadurch können Sie gewährleisten, dass Ihre Pflanzen sich in dem jeweiligen Pflanzenkübel auch wirklich wohlfühlen.

Effizientes Wasserablaufsystem

Nur wenige Pflanzen mögen Staunässe, weshalb ein guter Pflanzenkübel unbedingt ein Wasserablaufsystem besitzen sollte. Dafür genügt bereits ein einfaches Loch in dem Boden des Kübels, weshalb Pflanzenkübel im Innenbereich immer auf einem Untersetzer oder in einem Übertopf platziert werden sollten. Im Außenbereich kann das Wasser durch das Loch dagegen ganz einfach in die Erde versickern.

In unterschiedlichen Größen erhältlich

Die Größe eines Kübels hängt immer von der jeweiligen Pflanze ab, die in diesen hineingesetzt werden, sowie auch von dem Ort, an dem der Kübel aufgestellt werden soll. Während kleinere Kübel eher für die Verwendung im Innenbereich oder auf einem Balkon geeignet sind, eignen sich größere Kübel für den Einsatz im Garten oder auf einer Terrasse.

Widerstandsfähiges Material für den Außenbereich

Bei der Wahl des Materials spielt vor allem der Einsatzbereich des Kübels eine wichtige Rolle. Denn während die Materialien zur Verwendung von einem Kübel im Außenbereich wetterfest und UV-beständig sein sollten, reichen im Innenbereich bereits dekorative Kübel aus weniger widerstandsfähigen Materialien.

Daraus bestehen die erhältlichen Kübel

Im Folgenden möchten wir Ihnen die wichtigsten Materialien, aus denen Pflanzenkübel hergestellt werden, mitsamt deren Merkmalen ein wenig ausführlicher vorstellen.

Kunststoff

Pflanzenkübel aus Kunststoff sind für die Verwendung im Garten, auf dem Balkon oder einer Terrasse optimal geeignet, wodurch die beliebtesten Beet- und Balkonpflanzen darin eingesetzt werden können. Zudem sind die erhältlichen Kübel aus Kunststoff wetterfest, leicht und Kübel aus Polyrattan oder Fiberglas besitzen eine strukturierte Oberfläche.

Terrakotta

Kübel aus Terrakotta wirken von ihrer Optik her wohnlich und mediterran, allerdings kann sich bei Staunässe Schimmel in diesen bilden. Darüber hinaus sind Terrakotta-Kübel relativ schwer und können daher nur schwer transportiert werden, sind dafür allerdings auch äußerst standfest. Winterfest sind diese dagegen nur, sofern der Ton bei einer hohen Temperatur gebrannt wurde, wofür man die Angaben des Herstellers beachten sollte.

Holz

Die erhältlichen Pflanzenkübel aus Holz überzeugen vor allem durch ihre natürliche Optik, sind allerdings von Natur aus nicht vor Feuchtigkeit geschützt, wodurch diese bei dem Einsatz im Außenbereich schnell morsch werden. Aus diesem Grund müssen Holzkübel regelmäßig mit Öl oder Lack behandelt werden und können durch die Verwendung Kunststoff- oder Zinkeinsatzes von innen vor Feuchtigkeit geschützt werden. Für den Außenbereich bieten sich dagegen Kübel aus Robinienholz an, wobei es sich um ein langlebiges Holz handelt, welches sich durch eine geringe Feuchtigkeitsempfindlichkeit auszeichnet.