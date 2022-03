Bruchsal – Nach Verkehrsunfallflucht in der Werner-von-Siemens-Straße: Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der

Werner-von-Siemens-Straße mit einer verletzten Fahrradfahrerin sucht die Polizei

nach Zeugen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr der Fahrer eines weißen Geländewagens

gegen 17.45 Uhr in Richtung Innenstadt, als er vermutlich wegen überhöhter

Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei kollidierte er mit

einem Verkehrsschild, welches durch die Kollision auf einen parallel

verlaufenden Fahrradstreifen geschleudert wurde. Dort befand sich zur selben

Zeit eine 67-jährige Fahrradfahrerin, die von dem Verkehrszeichen getroffen

wurde und anschließend stürzte.

Durch den Unfall erlitt die Radlerin eher leichte Verletzungen. Am Fahrrad

entstand zudem ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ungefähr 100 Euro. Der

SUV-Fahrer entfernte sich nach dem Unfall mit hoher Geschwindigkeit in Richtung

Karlsdorf, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zum flüchtigen Fahrer

aufgenommen. Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte an die Telefonnummer 0721

Malsch – Nach Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht

Malsch (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der Bundesstraße 3

zwischen Neumalsch und Ettlingen sucht die Polizei nach Zeugen. Derzeitigen

Erkenntnissen zur Folge fuhr gegen 18.40 Uhr ein bislang unbekannter

Wohnmobilfahrer auf der Bundesstraße 3 von Karlsruhe in Richtung Malsch. Aus

unbekannter Ursache geriet er zwischen Bruchhausen und Malsch in den

Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Durch

die Kollision herumfliegende Fahrzeugteile des Verursacherfahrzeugs beschädigten

noch einen weiteren Sattelzug. Hierdurch entstand ein Gesamtsachschaden von

geschätzten 8.000 Euro. Der Unfallverursacher verließ mit seinem Wohnmobil die

Unfallstelle ohne seiner Feststellungs- und Wartepflicht nachzukommen.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte an die Verkehrspolizei Karlsruhe unter

der Telefonnummer 0721 944840.

Rheinstetten – Einbruch in Waldhütte – Zeugen gesucht

Rheinstetten (ots) – Bislang unbekannte Täter sind zwischen Dienstag 15:45 Uhr

und Mittwoch 07:45 Uhr in eine Waldhütte eingebrochen. Die Langfinger

verschafften sich mittels brachialer Gewalt Zugang zu der im Akazienweg

gelegenen Waldhütte und entwendeten aus einem abgeschlossenen Schrank sechs

hochwertige Motorsägen im Gesamtwert von geschätzten 5.500 Euro. Durch die

herbeigerufenen Beamten des Polizeirevier Ettlingen konnte in unmittelbarer Nähe

zum Tatort die vermeintlichen Tatwerkzeuge sichergestellt werden.

Zeugen, die im Bereich des Industriegebietes Silberstreifen verdächtige

Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07243

32000 beim Polizeirevier Ettlingen zu melden.

Östringen – Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Östringen (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Kreisel der Franz-Gurk-Straße in

Östringen am Mittwoch gegen 11.35 Uhr sucht das Polizeirevier Bad Schönborn noch

Zeugen.

Bisherigen Feststellungen zufolge war eine 64 Jahre alte Autofahrerin von der

Franz-Gurk-Straße kommend in Richtung Mühlhausen unterwegs. Bei der Ausfahrt aus

dem Kreisverkehr verlor offenbar sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, überfuhr

teilweise die Verkehrsinsel und stieß frontal gegen den Pkw eines in

Gegenrichtung fahrenden 66-Jährigen.

Der Pkw der 64-Jährigen wurde in der Folge noch abgewiesen und blieb an einem

Erdwall stehen.

Die Frau kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik und konnte diese nach

ambulanter Behandlung wieder verlassen. Zuvor musste sie noch wegen des

Verdachts auf Medikamenteneinfluss eine Blutprobe abgeben und der Führerschein

wurde einbehalten.

Zeugenmeldungen erbittet das Polizeirevier Bad Schönborn unter 07253 80260.

Oberderdingen – Alkoholisierter Motorradfahrer fährt gegen geparktes Auto

Oberderdingen (ots) – Ein mutmaßlich alkoholisierter Motorradfahrer war am

Mittwoch gegen 21.00 Uhr in Oberderdingen unterwegs. Der Zweiradfahrer

kollidierte mit einem ordnungsgemäß geparkten PKW und verletze sich hierbei

leicht.

Der 50-jährige Motorradfahrer fuhr, nach aktuellem Stand der Ermittlungen, von

Kürnbach kommend in Richtung Obererdingen. Im Bereich der Sulzfelder Straße

kollidierte der Zweiradfahrer mit dem Heck eines geparkten PKW´s. Durch den

Zusammenstoß wurde das Motorrad auf den rechten Gehweg abgewiesen und stoppte

schließlich an einer Hauswand. Der Kraftradfahrer wurde leichtverletzt

vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Da die Beamten des Polizeireviers

Bretten Alkoholgeruch bei dem 50-Jährigen feststellten, wurde zunächst ein

freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Da dieser nicht durchgeführt werden

konnte, erfolgte im weiteren Verlauf eine Blutentnahme. Der geschätzte

Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf circa 12.000

Euro. Ob an der Hauswand ein Schaden entstanden ist, kann bislang noch nicht

gesagt werden.

Bruchsal – Unbekannte Person raubt Handtasche – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Eine bislang Unbekannte Person raubte am Mittwoch gegen 14.30

Uhr die Handtasche einer 51-jährigen Frau.

Die Geschädigte ging auf der Adolf-Bieringer-Straße, als ihr die Handtasche von

einer von hinten nahenden Person plötzlich entrissen wurde. Die 51-Jährige blieb

bei dem Raub unverletzt.

Die Handtasche sowie deren Inhalt wurden später wieder aufgefunden. Es fehlten

lediglich 75 Euro Bargeld.

Die Frau beschrieb die unbekannte Person wie folgt:

Schlank und ungefähr 170 cm groß. Bekleidet mit einer dunklen Hose sowie einer

schwarzen, leicht abgesteppten Jacke mit schmalen blauen Streifen und Kapuze.

Aufgrund des Bewegungsablaufs handelte es sich eher um eine jüngere Person. Über

Alter und Geschlecht liegen keine näheren Erkenntnisse vor.

Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 zu melden.

Oberhausen-Rheinhausen – Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten

Karlsruhe (ots) – Eine 22-jährige Fahrerin verursachte am Donnerstag gegen 7.00

Uhr auf der L 560 wohl aufgrund eines Sekundenschlafs einen Unfall mit mehreren

Fahrzeugen.

Die junge Frau fuhr auf der Landesstraße 560 aus Richtung Mannheim nach

Karlsruhe. Kurz vor Oberhausen-Rheinhausen sei sie nach eigenen Angaben kurz

eingeschlafen. Zunächst fuhr sie gegen einen vor ihr bremsenden Pkw, geriet

anschließend nach rechts in die Leitplanke und prallte letztlich gegen einen

Lkw.

Bei dem Unfall verletzte sich die Fahrerin leicht und es entstand ein

Gesamtschaden von über 10.000 Euro. Aufgrund des Unfalls kam es zu einem Stau.

Rheinstetten- Einbruch in Erdgeschosswohnung

Karlsruhe (ots) – Bislang Unbekannte sind am Mittwoch in eine Erdgeschosswohnung

in Forchheim gewaltsam eingedrungen. Ob sie dabei Wertgegenstände an sich

nahmen, ist bislang unklar.

Zwischen 16:50 Uhr und 20:25 Uhr gelangten die Täter gewaltsam über die

Terrassentür in das Innere der Wohnung im Kirchbühl. Fortan öffneten sie

Schranktüren und Schubladen und durchsuchten diese oberflächlich. Anschließend

machten sich die Täter unerkannt aus dem Staub.

Das Polizeirevier Ettlingen ist nun auf der Suche nach Zeugen, die im Bereich

Kirchbühl am Mittwoch verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden

gebeten sich unter der Telefonnummer 07243 32000 zu melden.

Karlsruhe – Unbekannte zünden Altpapier an

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter zündeten am Mittwoch gegen 00.50 Uhr

in der Südlichen Hildapromenade und der Virchowstraße bereitgelegtes Altpapier

an. Zwei Polizeistreifen konnten die Brände löschen bevor Schlimmeres passierte.

Zwei Polizeistreifen des Polizeireviers West hatten dort bei der Vorbeifahrt

brennende Papierstapel festgestellt. Die Beamten griffen schnell ein, löschten

das Papier mit Feuerlöschern und konnten somit einen größeren Brand vermeiden.

Das Polizeirevier West hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die

sachdienliche Hinweise machen können, sich mit dem Polizeirevier West unter

0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

24-Jähriger wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde durch das Amtsgericht

Karlsruhe Haftbefehl gegen einen 24-jährigen algerischen Staatsangehörigen

erlassen.

Der Mann steht im dringenden Tatverdacht am Abend des 15. März 2022 eine aus der

Ukraine geflüchtete Frau im TGV bestohlen zu haben.

Gegen 18:40 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe durch die Deutsche

Bahn AG über mehrere männliche Personen ohne gültigen Fahrausweis im TGV 9560

(Fahrweg Frankfurt am Main – Paris) informiert.

Da sich der tatverdächtige 24-Jährige vor Ort nicht ausweisen konnte,

verbrachten die Beamten ihn zur Wache am Hauptbahnhof. Die Polizisten

durchsuchten die mitgeführten Gegenstände des Tatverdächtigen.

In einem Rucksack fanden die Beamten mehrere hochwertige Kleidungsstücke im Wert

von 563 Euro, an denen die Preisschilder noch nicht entfernt waren. In dem

mitgeführten Koffer befanden sich mehrere Elektronikgeräte sowie weitere

Kleidungsstücke im Wert von rund 680 Euro.

Die Beamten fanden in dem Koffer weiterhin ukrainische Arzneimittel sowie den

Führerschein der ukrainischen Geschädigten auf.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die Geschädigte mit ihrem Koffer am

Hauptbahnhof Frankfurt/ Main in den TGV Richtung Paris einstieg. Demnach

entwendete der Tatverdächtige den Koffer mutmaßlich auf der Strecke zwischen

Frankfurt/ Main und Karlsruhe. Eine Kontaktaufnahme mit den französischen

Behörden zum Auffinden der Geschädigten dauert an.

Erst bei einer Durchsuchung des Tatverdächtigen konnten Hinweise auf seine

Identität aufgefunden werden. Durch einen Abgleich mit den polizeilichen

Datenbanken bestätigte sich diese.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 24-jährige algerische Staatsangehörige am

vorigen Tage (14. März) bereits in Frankfurt/Main einen Diebstahl mit Waffen

beging. Eine Untersuchungshaft wurde vom dortigen Ermittlungsrichter noch

abgelehnt.

Der Mann steht nunmehr im dringenden Verdacht, die Diebstähle zur Sicherung

seines Lebensunterhaltes zu begehen.

Aufgrund Antrags der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde der Tatverdächtige dem

zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts vorgeführt, welcher wegen des

dringenden Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls und anderer Delikte und auf

Grund von Fluchtgefahr Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte. Der

Tatverdächtige wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und der

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe dauern an.

Die Geschädigte des Diebstahls ist weiterhin unbekannt. Wer Hinweis zu dieser

Person geben kann, kann diese telefonisch unter der Nummer: 0721 – 120 160 oder

über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de abgeben.

Karlsruhe – Mutmaßliche Drogendealer bei Verkehrskontrolle festgestellt

Karlsruhe (ots) – Bei der Verkehrskontrolle eines Autofahrers und seines Sohnes

stellten Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt am Donnerstag gegen

01.30 Uhr auf der Pulverhausstraße diverse Drogen sicher. Zudem stand der Fahrer

unter dem Verdacht auf Drogeneinfluss.

Während der Kontrolle waren beide Männer im Alter von 51 und 19 Jahren sichtlich

nervös. Die Polizisten entdeckten bei der Nachschau in einem Rucksack knapp 85

Gramm Marihuana sowie eine Feinwaage und verschreibungspflichtige

Beruhigungsmittel. Auch der 19-Jährige führte unterschiedliche Betäubungsmittel

von etwa 150 Gramm mit sich.

Dem tatverdächtigen Fahrer wurde auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen.

Auf Weisung der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Beamten die gemeinsame

Wohnung der Männer. Auch dies führte zu weiteren Hinweisen auf

Betäubungsmittelhandel.

Beide Verdächtige müssen nach Abschluss der Ermittlungen mit einer Anzeige wegen

Rauschgifthandels und der 51-Jährige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss rechnen.

Bruchsal- Betäubungsmittel in Wohnung sichergestellt

Karlsruhe (ots) – Durch einen anonymen Tipp haben Beamte des Polizeipräsidiums

Karlsruhe Betäubungsmittel in einer Wohnung in der Peter-und-Paul-Straße in

Bruchsal sicherstellen können.

Nach einem richterlichen Beschluss betraten Beamte des Polizeireviers Bruchsal

gemeinsam mit Unterstützung der Polizeihundeführerstaffel gegen 22:50 Uhr die

Wohnung. Dort trafen sie auf den 45-jährigen Wohnungsnehmer sowie auf einen

31-jährigen Mann. Die beiden Männer wurden festgenommen und mussten die

Polizisten mit auf das Revier begleiten. Bei der anschließenden

Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Beamten ca. 26,5 g Marihuana sowie eine

geringe Menge an Speed.

Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnte das Duo die

Polizeiwache verlassen.

Weingarten – Ohne Führerschein und mit nicht zugelassenem Auto unterwegs

Weingarten (ots) – Ohne Führerschein und mit entstempelten Kennzeichen war ein

21-jähriger Autofahrer am frühen Donnerstagmorgen auf der Autobahn 5 unterwegs.

Eine Streife des Autobahnpolizeireviers Karlsruhe war gegen 04.30 Uhr auf den

Mercedes aufmerksam geworden, zumal das hintere Kennzeichen fehlte. Bei der

anschließenden Kontrolle auf dem Parkplatz „Höfenschlag“ konnte der junge Fahrer

weder Führerschein noch Fahrzeugpapiere vorweisen. Sowohl das vordere als auch

das hintere – auf der Hutablage liegende – Kennzeichen waren zwangsentstempelt.

Wie sich später zudem herausgestellt hat, war dem 21-Jährigen zuvor schon der

Führerschein entzogen worden.

Auf den Autofahrer kommen nun gleich mehrere Strafanzeigen sowie die Kosten für

den Abschleppvorgang seines Fahrzeuges zu.

Linkenheim-Hochstetten- Unbekannte brechen Container auf Firmengelände auf

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch auf einem

Firmengelände im Gewerbering Hochstetten mehrere Container aufgebrochen.

Zwischen 08:00 Uhr und 15:30 Uhr verschafften sich die Diebe Zutritt auf das

Betriebsgelände. Anschließend öffneten sie gewaltsam mehrere Container. Nach

bisherigen Erkenntnissen haben die Täter aus den Containern nichts entwendet.

Zeugenhinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721

967180 entgegen.

Rheinstetten- Fahrradfahrerin von Pkw erfasst

Karlsruhe (ots) – Eine 63 Jahre alte Fahrradfahrerin wurde am Mittwochmorgen in

Rheinstetten-Mörsch von einem Pkw erfasst und dabei leicht verletzt.

Nach bisherigem Sachstand fuhr gegen 11:00 Uhr die Unfallverursacherin mit ihrem

Pkw auf der Hertzstraße in Richtung Landesstraße 556. Beim Einfahren auf die

L556 missachtete die 35-jährige Autofahrerin die Vorfahrt, der auf dem

Fahrradschutzstreifen querenden Radlerin. In der Folge wird die 63-Jährige vom

Pkw erfasst und stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Die

alarmierten Rettungssanitäter versorgten die Frau und brachten sie im Anschluss

zur weiteren Abklärung in eine Klinik.

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.