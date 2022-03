Mannheim-Lindenhof: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung

Mannheim-Lindenhof (ots) – Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau ermittelt derzeit

wegen einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Meerfeldstraße

am vergangenen Dienstag. Gegen 11:00 Uhr soll es auf Höhe der Carl-Metz-Straße

zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, bei der fünf unbekannte

Männer zwei 19-Jährige angegangen sein sollen. Die beiden 19-Jährigen sollen die

Meerfeldstraße in Richtung Neckarau entlanggelaufen sein, als sie von den fünf

Unbekannten zunächst beleidigt wurden. So dann soll einer der beiden durch einen

Faustschlag in das Gesicht verletzt worden sein. Den anderen 19-Jährigen sollen

zwei der Unbekannten zunächst festgehalten haben. Dieser habe sich allerdings

losreißen und mit einem Faustschlag verteidigen können. Hierbei zog er sich eine

Verletzung an der Hand zu. Die beiden 19-Jährigen suchten zunächst zur

Behandlung ihrer Verletzungen ein Krankenhaus auf und erstatteten dann am

Mittwoch Strafanzeige beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau. Dort wird nun wegen

Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Die Angreifer werden wie

folgt beschrieben: 25 Jahre alt, 180 – 190 cm groß, heller Teint, kurze blonde

Haare. Die Täter sprachen akzentfreies Deutsch und trugen Jeans, Pullover und

Jacke.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet

haben, sich unter der Rufnummer 0621 83397-0 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Taschendiebstahl

Mannheim-Innenstadt (ots) – Wenige Minuten reichten am gestrigen Mittwochabend,

kurz nach 20:30 Uhr, aus, um einer 50-jährigen Frau an der

Straßenbahnhaltestelle Paradeplatz das Handy aus ihrer Handtasche zu stehlen.

Die Geschädigte vergaß vermutlich ihre Handtasche zu verschließen und der

bislang unbekannte Täter nutzte die Gelegenheit. Erst in der Straßenbahn

bemerkte sie ihren Verlust.

Der Frau ist zwar an der Haltestelle im Nachhinein eine Person verdächtig

vorgekommen. Aber ob dieser circa 28-jährige, 165 cm große, schlanke Mann mit

kurzen schwarzen Haaren tatsächlich der Täter ist, lassen die polizeilichen

Ermittlungen bisher noch nicht zu.

An stark frequentierten Bereichen werden immer wieder Taschendiebstähle

begangen. Seien Sie aufmerksam, tragen Sie sofern möglich, ihre Wertgegenstände

wie Bargeld, Bankkarten und ähnliches dicht am Körper.

Ihre Präventionsbeamte der Polizei beraten Sie gerne. Wenden Sie sich an Ihr

örtliches Polizeirevier.

Mannheim / Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis: Neue Masche des Trickdiebstahls – Polizei warnt vor falschen Krankenkassenmitarbeitern!

Mannheim / Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nachdem ein Rentnerehepaar am

vergangenen Donnerstag Opfer angeblicher Krankenkassenmitarbeiter wurde (wir

berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5168188), möchte das

PP Mannheim die Bürgerinnen und Bürger eindringlich dahingehend sensibilisieren.

Zwei Unbekannte hatten sich als Mitarbeiter der Krankenkasse ausgegeben, die den

Impfstatus des Ehepaares zu prüfen hätten. Während der „Überprüfung“ durch die

zwei Männer hatte sich ein dritter Unbekannter in das Haus geschlichen und war

durch die Ehefrau entdeckt worden.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Krankenkassen keinerlei

Überprüfungen des Impfstatus durchführen. Weder telefonisch noch persönlich vor

Ort. Hierbei handelt es sich um eine neue Masche der Trickbetrüger! Da oftmals

ältere Mitbürger Opfer von Trickbetrügern werden, wird darum gebeten, ältere

Familienangehörige entsprechend zu sensibilisieren. Im Zweifelsfall kann

jederzeit die Polizei verständigt werden.

Mannheim-Oststadt: Aufmerksamer Verkehrsteilnehmer wird Zeuge eines Pkw-Aufbruchs – Weitere Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Mittwochabend wurde gegen 20 Uhr ein Passant Zeuge eines

Einbruchs in einen geparkten VW Crafter, der in Höhe der Friedrich-Karl-Straße

Nr. 2 stand. Zwei männliche Personen waren offensichtlich unberechtigt in den VW

Crafter eingedrungen. Als der Zeuge die beiden Täter während der Tatausführung

beobachtete, hatten die männlichen Personen schlagartig die Flucht in jeweils

unterschiedliche Richtungen ergriffen. Zuvor hatten sie noch eine geringe Menge

Bargeld erbeutet. Der verschlossene VW-Crafter wurde durch das Eindringen der

beiden Unbekannten nicht beschädigt. Wie die beiden Täter in das Fahrzeug

gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Oststadt.

Der Zeuge beschrieb die Täter wie folgt:

Die zwei männlichen Personen sind beide ca. 1,65 – 1,70 m groß und von dunklem

Teint. Einer der beiden Täter trug eine schwarze Wintermütze.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnr.: 0621/ 174-6220 zu melden.

Mannheim-Schwetzingerstadt: 17-jähriger Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Ein 17-jähriger Jugendlicher flüchtete am

Mittwochabend im Stadtteil Schwetzingerstadt auf einem Motorroller vor einer

Polizeikontrolle. Der Jugendliche fiel einer Polizeistreife kurz nach 21 Uhr in

der Tattersallstraße auf, da er trotz Dunkelheit ohne Licht unterwegs war. Er

sollte an der Einmündung zur Seckenheimer Straße kontrolliert werden. Anstatt

jedoch anzuhalten, brauste der 17-Jährige jedoch in die Seckenheimer Straße

davon. Nachdem er eine Straßenbahn überholt hatte, bog er in die Keplerstraße

ab. Seine weitere Flucht führte durch die Rheinhäuserstraße, Gabelsbergerstraße

und Stolzestraße bis zum Spielplatz in der Kopernikusstraße. Hier verloren die

Beamten den Roller kurzzeitig aus den Augen, konnten ihn kurz darauf in der

Schwetzinger-Straße in Höhe des Georg-Lechleiter-Platzes wieder ausmachen. Hier

wurde er dann gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Dabei bemerkten die

Beamten, dass zwischenzeitlich eine andere Person den Roller fuhr. Offenbar

hatte auf dem Spielplatz unbemerkt ein Fahrerwechsel stattgefunden. Bei dem nun

angetroffenen Rollerfahrer handelte es sich um den 17-jährigen Bruder des

Rollerbesitzers, welcher in der Folge vor Ort kam. Nachdem dem 17-Jährigen

eröffnet wurde, dass gegen ihn nun wegen Strafvereitelung ermittelt werde,

wurden die beiden Brüder vor Ort wieder entlassen.

Sie erschienen jedoch gegen 23.15 Uhr in Begleitung eines weiteren 17-Jährigen

und dessen Vater auf dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt. Diesen 17-Jährigen

erkannten die Beamten sogleich als den tatsächlichen Fahrer des Rollers, der vor

der Kontrolle flüchtete. Gegen diesen wird nun wegen Teilnahme an einem

verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Zusätzlich wurde die

Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

Mannheim-Feudenheim: Vorfahrtsverletzung führt zu hohem Sach- sowie Personenschaden

Mannheim (ots) – Am Mittwochmorgen kam es bereits gegen 5:30 Uhr zwischen zwei

Pkws zu einem Verkehrsunfall auf der Siebenbürger Straße. Ein 53-jähriger

Audi-Fahrer hatte beim Linksabbiegen in die Theodor-Storm-Straße die Vorfahrt

eines ihm entgegenkommenden und vorfahrtberechtigten 33-jährigen Hyundai-Fahrer

missachtet. Die Ampel war zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb. Infolge der

Kollision kam es zu jeweils hohem Sachschaden der beteiligten Fahrzeuge in Höhe

von mehreren Tausend Euro. Der 33-Jährige wurde durch den Zusammenstoß am

Oberarm leicht verletzt und wurde zur weiteren Versorgung in ein umliegendes

Krankenhaus verbracht. Der Hyundai wurde vor Ort abgeschleppt. Das Polizeirevier

Mannheim-Käfertal kam zur Unfallaufnahme vor Ort.

Mannheim-Neckarau: 45-Jährige Opel-Fahrerin kommt von Fahrbahn ab und verursacht hohen Sachschaden und wird dabei schwer verletzt

Mannheim (ots) – Am Mittwoch kam gegen 11:30 Uhr eine 45-Jährige mit ihrem Opel

Corsa aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in

Höhe eines Anwesens in der Steubenstraße, Bereich Almenhof, mit einem

ordnungsgemäß geparkten Jeep. Der Jeep wurde durch den Zusammenstoß außerdem auf

einen davor geparkten VW aufgeschoben, wodurch auch dieser beschädigt wurde. Die

Kollision war so erheblich, dass der Opel Corsa unmittelbar nach dem Aufprall

linksseitig auf das Fahrzeugdach umkippte und dadurch zum Stehen kam. Die

45-Jährige wurde infolge des Verkehrsunfalls schwer verletzt und musste zur

weiteren stationären Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.

Es entstand ein hoher Gesamtschaden von schätzungsweise 55.000,- EUR. Das

Fahrzeug der Unfallverursacherin, sowie der Jeep mussten abgeschleppt werden.

Aufgrund von ausgetretenen Betriebsstoffen kam es wegen notwendiger

Reinigungsmaßnahmen durch eine Fachfirma außerdem kurzzeitig zu

Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Verkehrsunfalldienst Mannheim kam zur

Unfallaufnahme vor Ort. Zeugen des Unfalls können sich unter der Rufnummer 0621

174-4222 melden.

Mannheim-Rheinau: Schwerer Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Mannheim (ots) – Zwei Verletzte und 18.000 Euro Sachschaden – so lautet die

Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Mittwoch im Kreuzungsbereich der

Bruchsaler Straße und der Waldseestraße ereignete. Ein 58-Jähriger missachtete

demnach gegen 8:10 Uhr auf der Waldseestraße die Vorfahrt einer 47-Jährigen, die

von rechts aus der Bruchsaler Straße kam. Bei der Kollision wurden beide

Beteiligte verletzt und kamen zunächst in umliegende Krankenhäuser. An den

Autos, ein Opel und ein Seat, entstand ein Sachschaden von insgesamt 18.000

Euro. Diese mussten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher muss sich nun

wegen der Missachtung der Vorfahrt und fahrlässiger Körperverletzung

verantworten.