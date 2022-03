Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Neue Diebstahl-Masche durch falsches Pflegepersonal

Mannheim (ots) – Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Neue Diebstahls-Masche durch

falsches Pflegepersonal

Am Mittwochvormittag um kurz vor 11 Uhr erbeuteten zwei unbekannte Täterinnen in

der Konrad-Adenauer-Straße Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro durch eine

neue Diebstahls-Masche.

Die beiden Unbekannten klingelten bei dem 88-jährigen Geschädigten und gaben

sich als Pflegedienstmitarbeiterinnen aus. Da der Mann tatsächlich auf die

Unterstützung eines ambulanten Pflegedienstes angewiesen ist, schöpfte er

vorerst keinen Verdacht und gewährte den beiden Täterinnen Zutritt zu dessen

Wohnung.

Während eine der Frauen den 88-Jährigen in ein Gespräch verwickelte, gelang es

der Mittäterin einen Ehering im Wert mehrerer Hundert Euro aus dem Schlafzimmer

zu entwenden.

Die beiden Täterinnen werden wie folgt beschrieben: Täterin 1 soll etwa 50 Jahre

alt und 170 cm groß gewesen sein und schwarze Haare gehabt haben. Täterin 2 soll

etwa 45 Jahre alt und etwa 155 cm groß gewesen sein. Auch sie hatte schwarze

Haare Beide sprachen deutsch mit nicht näher bekanntem Akzent und waren dunkel

gekleidet.

Das Polizeirevier Hockenheim sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 zu

melden.

Rauenberg, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am gestrigen Mittwoch, kurz nach 15 Uhr

fuhr eine 56-jährige Fahrerin eines Renault Twingo die Frühmesserstraße in

Richtung Sportplatz. Ein 59-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer fuhr auf der Talstraße

aus Richtung Schönbornstraße kommend.

An der Kreuzung Frühmesserstraße und Talstraße missachtet die 56-jährige Frau

die Vorfahrt des von rechts kommenden 59-jährigen Mannes und die beiden

Fahrzeuge trafen sich im Kreuzungsbereich.

Die Unfallverursacherin verletzte sich bei dem Unfall leicht und wollte

selbstständig ärztliche Versorgung in Anspruch nehmen.

An beiden Autos entstand Sachschaden von insgesamt circa 10.000 Euro.

Reilingen / Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer gefährdet und beleidigt anderen Verkehrsteilnehmer

Reilingen (ots) – Am Mittwoch um kurz vor 14 Uhr gefährdete ein unter Alkohol-

und Medikamenteneinfluss stehender 73-jähriger Mercedes-Fahrer im Kreisverkehr

der Hauptstraße einen weiteren Verkehrsteilnehmer und beleidigte diesen

anschließend.

Nachdem der 73-Jährige ohne auf die Vorfahrt anderer zu achten gerade über den

Kreisverkehr fuhr, konnte ein Verkehrsteilnehmer lediglich durch eine

Notbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Er folgte dem 73-Jährigen bis zu

dessen Wohnung und wollte ihn mit dem rücksichtslosen Fahrverhalten

konfrontieren. Doch der Verkehrssünder ließ sich auf kein Gespräch ein und

entgegnete ihm lediglich mit einer beleidigenden Geste seines Mittelfingers. Die

wenig später informierte Polizei konnte an der Anschrift des 73-jährigen zwar

das Auto vor dessen Haus feststellen, die Haustür öffnete der Verdächtige jedoch

nicht.

Nachdem die Beamten dem Mann aufgrund eines kurzfristig erwirkten

Durchsuchungsbeschlusses androhten die Tür unter Zuhilfenahme der Feuerwehr

zwangsweise zu öffnen entschied er sich schließlich doch dazu, den Beamten

Einlass zu gewähren. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 0,74

Promille. Außerdem musste er auf der Dienststelle eine Blutprobe abgeben, da er

außer seinen 0,74 Promille auch noch einen positiven Drogenschnelltest auf

Benzodiazepin abgab.

Nachdem die strafprozessualen Maßnahmen abgeschlossen waren, durfte er wieder

gehen. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Beleidigung sowie der Gefährdung des

Straßenverkehrs. Außerdem muss er mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallverursacher flüchtet; Polizei sucht Zeugen

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am vergangenen Dienstagabend, gegen 19 Uhr

parkte die Geschädigte ihrem Pkw Audi in der Grundelbachstraße, Höhe

Bushaltestelle Hexenturm, in Richtung Gorxheimertal, im Kurvenbereich.

Als sie am nächsten Morgen gegen 7 Uhr zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest,

dass ihr Auto an der Fahrerseite erheblich beschädigt war.

Der Außenspiegel war abgerissen. Beschädigt waren außerdem der vordere Kotflügel

und die Fahrertür. Die Hauptanstoßstelle liegt in einer Höhe zwischen 29-59 cm

und 78-104 cm.

Vermutlich fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugfahrer gegen den geparkten Pkw

und entfernte sich anschließend ohne seiner Feststellungspflicht nachgekommen zu

sein von der Unfallstelle. Das Fluchtfahrzeug müsste an der rechten Seite

beschädigt sein.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201. 10030,

in Verbindung zu setzen.

Neckargemünd: Betrunkener Mann torkelt über Bahnsteig; Widerstand; Blutentnahme

Neckargemünd (ots) – Weil er am Mittwochabend beinahe vom Bahnsteig 2 auf die

Gleise stürzte und von einem einfahrenden Zug erfasste wurde, wurde das

Polizeirevier Neckargemünd kurz nach 20 Uhr zum Bahnhof gerufen. Dort wurde

sodann der 59-Jährige angetroffen, der offenbar ganz schön dem Alkohol

zugesprochen hatte. Ein erster Test hatten fast 2 Promille ergeben. Da er einem

Platzverweis nicht nachkommen wollte, sollte er in Gewahrsam genommen werden.

Dabei widersetzte er sich und schlug nach den Beamten. Die waren jedoch stärker

und überwältigten den Mann, der schließlich zum Revier transportiert wurde. Dort

wurde eine Blutprobe durchgeführt. Nach seiner medizinischen Versorgung durch

eine Rettungswagenbesatzung durfte er mit einem Taxi den Heimweg antreten.

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Aufmerksame Zeugin überführt Unfallverursacher; Polizei ermittelt

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch gegen 08:00 Uhr

verständigte eine 63-Jährige die Polizei, nachdem sie kurz zuvor in der

„Bahnhofanlage“, gegenüber einer dortigen Postfiliale, Zeugin eines Parkunfalls

wurde und der Unfallverursacher geflüchtet war. Demnach beschädigte ein

VW-Fahrer beim Rückwärtsfahren einen geparkten Mercedes und fuhr anschließend

davon, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die aufmerksame

Zeugin konnte sich jedoch das Kennzeichen des Flüchtigen notieren. Daraufhin

suchten die Einsatzkräfte sofort die Wohnanschrift des VW-Fahrers auf.

Tatsächlich konnten sie dort den 65-jährigen Fahrzeugführer und dessen Fahrzeug

feststellen. Er gab den Verstoß zu. Den 65-Jährigen erwartet nun eine

Strafanzeige wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Der entstandene

Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Sinsheim: Unfall mit hohem Sachschaden

Sinsheim (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochnachmittag am

Friedhof entstand ein Sachschaden von weit über 40.000.- Euro. Ein 20-jähriger

VW-Fahrer hatte gegen 12.45 Uhr, beim rückwärts Ausparken vom Parkplatz des

Friedhofes einen vorbeifahrenden 73-jährigen Audi-Fahrer übersehen und

kollidierte mit dessen Fahrzeug. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Sinsheim: Fahren ohne Fahrerlaubnis; Auto unberechtigt in Gebrauch genommen

Sinsheim (ots) – Weil er am Mittwochabend in der am Ortseingang von Dühren aus

unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet, wurde ein 34-jähriger

Opel-Fahrer gegen 22 Uhr in der Karlsruher Straße von einer Streife des

Polizeireviers Sinsheim kontrolliert. Dabei stellte sich schnell heraus, dass

der Mann keinen Führerschein hatte. Nach Abschluss der Formalitäten durfte die

Beifahrerin des Mannes weiterfahren. Ärger dürfte der 34-Jährige auch mit seiner

Tante bekommen, die Halterin des Opels ist und er deren Fahrzeug während ihrer

Abwesenheit ohne Erlaubnis in Gebrauch nahm. Wegen des Verdachts, ohne

Fahrerlaubnis gefahren zu sein und wegen des Verdachts, des unbefugten Gebrauchs

eines Fahrzeuges, dauern die Ermittlungen an.

Polizei informiert über Versammlungslagen am Samstag in Kassel; Bürger- und Pressetelefone werden geschaltet

Für kommenden Samstag, den 19. März 2022, sind bei der Stadt Kassel mehrere Versammlungen und ein Aufzug im thematischen Kontext der staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie angemeldet worden.

Nach Einschätzung der zuständigen Behörden besteht aktuell keine konkrete Gefahr für eine Überlastung des Gesundheitssystems, so dass Versammlungsverbote nicht in Betracht kommen und auch Aufzüge, anders als am 20.03.2021, unter Auflagen durchgeführt werden können.

Da die Anmelder am Samstag erneut mit größeren Teilnehmerzahlen rechnen, bereitet sich das Polizeipräsidium Nordhessen eingehend auf einen umfangreichen personalintensiven Einsatz vor.

Mit Verkehrsbeeinträchtigungen, auch im ÖPNV, muss am Samstag im Innenstadtbereich gerechnet werden. Ab dem frühen Nachmittag werden zur sicheren Durchführung des Aufzuges vermutlich Straßensperrungen erforderlich werden. Konkrete Beeinträchtigungen können derzeit aber noch nicht benannt werden. Wir versuchen in jedem Fall, die Verkehrsbeeinträchtigungen so gut wie möglich zu minimieren und sobald wie möglich darüber zu informieren.

Bürgertelefon wird unter Tel.: 0561-9945 1234 geschaltet

Hinsichtlich der zu erwartenden Fragen an die Polizei, beispielsweise zu Sperrungen oder Beeinträchtigungen für die Anwohner und Besucher, wird am Einsatztag ab 09:00 Uhr ein Bürgertelefon unter Tel.: 0561-9945 1234 eingerichtet werden. Auch über den Twitter-Account des Polizeipräsidiums Nordhessen @Polizei_NH werden wir über erforderliche Verkehrsmaßnahmen sowie den Einsatzverlauf informieren.

Oftersheim / Rhein-Neckar-Kreis: Angebliche Wasserwerker erbeuten Bargeld – Zeugen gesucht

Oftersheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagmittag gegen 14:30 Uhr ist

eine 88-Jährige aus Oftersheim Opfer angeblicher Wasserwerker geworden. Ein

bisher unbekannter Täter hatte sich der Dame gegenüber als Wasserwerker

ausgegeben und war so in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der

Eichendorffstraße gelangt. Der Mann soll sich etwa 15 Minuten in der Wohnung

aufgehalten haben, danach bemerkte die Dame, dass ihr Bargeld in fünfstelliger

Höhe und Goldschmuck von bisher nicht bekanntem Wert aus dem Schlafzimmer

entwendet worden war. Es ist nicht auszuschließen, dass eine weitere Person an

der Tathandlung beteiligt war.

Die Dame beschreibt den unbekannten Mann wie folgt: Ca. 30 bis 35 Jahre alt,

etwa 170 cm groß, kurze, schwarze Haare. Der Mann soll akzentfrei hochdeutsch

gesprochen haben und von normaler bis korpulenter Statur gewesen sein. Zudem

soll er schwarze Kleidung, Handschuhe und eine MNB getragen haben.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen

in dieser Sache übernommen. Zeugen werden gebeten, sich an den

Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621 174-4444 zu wenden.

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis: Diebstähle aus Neubauten – Zeugen gesucht

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Seit geraumer Zeit verzeichnet der

Polizeiposten Walldorf Diebstähle aus Neubauten im Bereich der

Willi-Graf-Straße. Zuletzt entwendeten einer oder mehrere unbekannte Täter ca.

120 qm original verpackten Parkettboden samt Kleber und Grundierung. Der Wert

des Diebesguts beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Hier rissen der oder die

Unbekannten den unteren Teil der Baustellentür aus dem Rahmen und entwendeten

dann den Parkettboden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Diebstählen besteht ist

derzeit nicht bekannt.

Der Polizeiposten Walldorf ermittelt in diesem Zusammenhang und bittet Zeugen,

sich unter der Rufnummer 06227 8419990 zu melden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Streit zwischen zwei Männer eskaliert

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In Schwetzingen eskalierte am

Mittwochvormittag ein Streit zwischen zwei Männern. Gegen 9 Uhr verständigte

eine Zeugin die Polizei, da in der Gustav-Stresemann-Straße der Streit zweier

Männer derart ausartete, dass einer der Männer mit einer Waffe bedroht werde.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll ein 64-jähriger Mann einem 80-Jährigen

zunächst gefolgt sein und diesen mehrfach mit den Worten „Du Schwein“ beleidigt

haben. Als sich der 80-Jährige schließlich umdrehte, soll der jüngere der beiden

mehrmals mit einer Schreckschusswaffe in Richtung Kopf und Brust seines

Kontrahenten geschossen haben. Da sich der 80-Jährige jedoch geistesgegenwärtig

seinen Einkaufskorb vor das Gesicht hielt, trug er keine äußerlich sichtbaren

Verletzungen davon. Mehrere Nachbarn, die auf den Vorfall aufmerksam geworden

sind, überwältigten den Schützen und hielten ihn bis zum Eintreffen einer

Polizeistreife fest.

Nachdem dem 64-jährigen Mann Handschließen angelegt worden waren, wurde er zum

Polizeirevier Schwetzingen gebracht. Von dort wurde er nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen und erkennungsdienstlicher Behandlung wieder auf freien

Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung und versuchter gefährlicher

Körperverletzung ermittelt.

Altlußheim / Rhein-Neckar-Kreis: Brand bei Wartungsarbeiten

Altlußheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochmorgen kam es auf dem Gelände

einer Firma in der Friedensstraße gegen 08:45 Uhr zu einem Brand. An der

Heizungsanlage der Firma waren durch eine Fremdfirma Wartungsarbeiten

durchgeführt worden. Bei Öffnen eines Elektroheizkörpers sei ein Heizstein aus

dem Heizkörper gefallen. Dieser entzündete ein darunterliegendes Vliestuch. Ein

Mitarbeiter der eingesetzten Wartungsfirma versuchte, ein Übergreifen der

Flammen zu verhindern, indem er das Tuch mitsamt Stein aus dem Fenster warf. Der

Brand breitete sich jedoch weiter aus, konnte aber durch die freiwilligen

Feuerwehren Altlußheim und Neulußheim gelöscht werden. Der entstandene Schaden

lässt sich bisher nicht beziffern. Der Mitarbeiter der Wartungsfirma verletzte

sich bei dem Versuch ein Ausbreiten des Brandes zu verhindern leicht. Er wurde

durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort erstversorgt.

Ein Brandermittler des Polizeireviers Hockenheim übernimmt die Sachbearbeitung.

Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Heddesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit von 7 Uhr bis 10:30 Uhr am

gestrigen Mittwoch beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen

geparkten Peugeot Kastenwagen in der Robert-Bosch-Straße und flüchtete trotz

hohem Unfallschaden. Als der Fahrer des Wagens an sein Fahrzeug zurückkehrte,

bemerkte er mehrere Kratzer auf der Beifahrerseite. Der Sachschaden dürfte sich

erste Schätzungen nach auf mindestens 5.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier

Ladenburg sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die das Unfallgeschehen

beobachteten oder Hinweise zum Unfallflüchtigen geben können. Diese werden

gebeten, sich unter Tel.: 06203 93050 an die Ermittler zu wenden.