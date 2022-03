Diebstahl an Arbeitsmaschine – Zeugen gesucht – SIEHE EINGANGSFOTO

Oberheimbach, 14.03., 18:00 Uhr – 16.03., 11:09 Uhr. Ein Forstunternehmer meldete den Diebstahl von Batterien und Werkzeugkästen aus einer Harvester-Forstmaschine. Die Polizei bittet um Zeugen-Hinweise.

Achtung – neue online-Betrugsmasche!

Bingen, Dienstgebiet, 16.03., 16:43 – 17:25 Uhr. Eine 68-Jährige meldete einen Betrugsversuch über den Whatsapp-Messenger-Dienst. Ein unbekannter Mitteiler gab sich als ihre Tochter aus, die ihr nun mit neuer Handy-Nummer schreibe. Plötzlich fiel der angeblichen Tochter ein, dass sie dringend noch eine Rechnung in Höhe von 2.000 EUR begleichen müsse und bat daraufhin ihre Mutter, dies für sie zu tun. Die Geschädigte versuchte dreimal erfolglos, die Überweisung zu tätigen; ein finanzieller Schaden entstand glücklicherweise nicht. Bitte erzählen Sie Ihren Angehörigen von dieser neuen Betrugsart über die Nachrichtendienste!

WhatsApp-Betrug mit knapp 2.000,- EUR Schaden

Mainz Hartenberg-Münchfeld (ots) – Am gestrigen Mittwoch erhielt der 61-Jährige

Mainzer eine WhatsApp-Nachricht, angeblich von seiner Tochter. Die Person

schrieb, dass sie ihr altes Smartphone verloren und deswegen nun eine neue

Telefonnummer hätte. Da sie auf dem neuen Smartphone nicht auf ihr

Online-Banking zugreifen könne, müsste ihr Vater dringend Geld für sie an eine

Firma überweisen, um eine Rechnung zu bezahlen.

Da der Vater ad hoc nicht über so viel Geld verfügen konnte, überwies seine

Lebensgefährtin die knapp 2.000,- EUR für ihn.

Erst als der 61-Jährige am Abend telefonischen Kontakt mit seiner richtigen

Tochter hatte, fiel auf, dass er auf eine/n Betrüger/in hereingefallen war.

Hinweis: Es handelt sich bei diesen WhatsApp-Nachrichten um eine Betrugsmasche

mit neuem modus operandi (Wir berichteten:

https://my.newsaktuell.de/p/55168/archiv/4681961?page=1). Eine vermeintlich

verwandte/bekannte Person schildert per Textnachricht, warum sie eine neue

Telefonnummer hat und steckt in einer angeblichen finanziellen Notlage. Sie

bittet sodann, dass man für sie einen Geldbetrag, meist an dritte

Personen/Firmen, überweisen soll.

Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht!

Trechtingshausen, 16.03., Burgweg, 16:00 – 17:00 Uhr. Ein bisher unbekannter Fahrer befuhr mit seinem PKW den Burgweg in Richtung Burg Reichenstein. Auf Höhe der Hausnummer 14 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Pfosten. Es entstand Sachschaden. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer

Dexheim (ots)

Am 16.03.2022, gegen 14 Uhr, kam es in der Dalheimer Straße in Dexheim zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein Fahrradfahrer schwer verletzt. Ein 54-jähriger aus Worms befuhr mit seinem Rennrad die Dalheimer Straße aus Richtung Dalheim kommend in Richtung Ortsmitte. Am Ortseingang kollidierte dieser aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Heck eines dort ordnungsgemäß geparkten PKW. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Rentnerin ausgeraubt – Täter gefasst

Mainz-Bleichenviertel (ots) – Am Mittwochmittag wurde eine Rentnerin Opfer eines

Straßenraubes im Mainzer Bleichenviertel. Die 95-jährige Dame aus Mainz-Weisenau

ging gegen 12:10 Uhr auf dem Bürgersteig in der Mittleren Bleiche, als sie

plötzlich hinterrücks angegriffen wurde. Der jugendliche Haupttäter entriss der

Dame unter Gewaltanwendung ihre Tasche und ihr Portemonnaie und flüchtete

hiernach in Begleitung zweier weiterer Jugendlicher. Die 95-Jährige wurde durch

den Angriff leicht verletzt. Nachdem ein Augenzeuge über Notruf die Mainzer

Polizei verständigt und eine Personenbeschreibung der Täter abgegeben hatte,

wurde eine sofortige Fahndung mit einer Vielzahl von Funkstreifen und zivilen

Kräften eingeleitet. Im Rahmen dessen konnten Polizeikräfte eine dreiköpfige

Personengruppe ausmachen, die auf die Täterbeschreibung passte. Bei den

Tatverdächtigen handelte es sich um 15, 16 und 17 Jahre alte Jugendliche aus

Mainz. Bei dem 15-Jährigen Haupttäter konnte zudem ein Teleskopschlagstock

aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem war der 15-Jährige bereits unlängst

polizeilich wegen Raubdelikten in Erscheinung getreten. Die Jugendlichen müssen

sich nun strafrechtlich verantworten. Die Täter hatten während der Flucht das

Raubgut weggeworfen, was von einem Zeugen der Polizei übergeben und hiernach

wieder der Geschädigten ausgehändigt werden konnte. Das Sachgebiet für

Jugendkriminalität der Polizeidirektion Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen.