Verkehrsunfall mit Rollstuhlfahrer

Am Mittwoch, 16.03.2022, fuhr um 13:25 Uhr ein 79-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz rückwärts aus einer Parklücke in der Raschigstraße und übersah hierbei den, auf dem Gehweg fahrenden, 85-jährigen Rollstuhlfahrer. Der Rollstuhlfahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 400 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Falscher Cyberspezialist am Telefon

Bereits am Dienstag, 15.03.2022, um 18 Uhr, rief ein angeblicher Cyberspezialist bei einem 82-Jährigen an und täuschte vor, dass ein Virus auf seinem PC sei. Der 82-Jährige beendete das Telefonat.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

Geben Sie keine persönlichen Daten am Telefon Unbekannten

gegenüber an!

gegenüber an! Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an

die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst

über die Tasten ein.

die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein. Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind!

Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Mittwoch, 16.03.2022, um 07:30 Uhr, fuhr eine 55-jährige Frau mit ihrem Opel die linke Fahrspur der Zollhofstraße in Richtung Rheingalerie. Nach der Unterführung der Kaiser-Wilhelm-Straße wollte die Opel-Fahrerin rechts auf das dortige Tankstellengelände fahren und übersah den, auf der rechten Fahrspur fahrenden, 25-jährigen BMW-Fahrer. Im Anschluss prallte die Opel-Fahrerin an einen Laternenpfahl und wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie und der Fahrer des BMW wurden leichtverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden 13.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Am Mittwoch (16.03.2022), gegen 16.45 Uhr, entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen fünf Personen im Alter von 30 bis 56 Jahren im Bereich des Carl-Wurster-Platzes. Auslöser war vermutlich ein Streit zwischen zwei Beteiligten, woraufhin sich weitere Personen einmischten. Während der Auseinandersetzung wurde ein 56-Jährige leicht verletzt. Alle Beteiligte, bis auf die 56-Jähige, waren alkoholisiert. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .