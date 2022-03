Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Landau/Herxheim – Mülltonne/-eimer angezündet

Gleich zweimal mussten Kräfte der Feuerwehr und Polizei wegen einer angezündeten Mülltonne bzw. einem Mülleimer am Mittwoch ausrücken. Beide Brände konnten gelöscht werden. Gegen 15.30 Uhr war eine Mülltonne im Bereich der Marie – Curie -Straße in Landau von einer bislang unbekannten Person angezündet worden. Der entstandene Sachschaden beträgt zirka 1000 EUR. Gegen 21.15 Uhr wurde die Rettungsleitstelle über einen brennenden Mülleimer in Herxheim informiert. Der Mülleimer befindet sich in der Parkanlage im Bereich Leonhard – Peters-Straße. Der Schaden beläuft sich auf zirka 200 EUR. Konkrete Täterhinweise liegen derzeit nicht vor, allerdings hatten Augenzeugen über Jugendliche in unmittelbarer Nähe der Örtlichkeiten berichtet. Eine Absuche durch die Polizeibeamten verlief ergebnislos, die Jugendlichen konnten nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugenhinweise werden telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen genommen.