Sturz oder Unfall – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwochabend in der

Reichswaldstraße unterwegs waren. Gegen 19:40 Uhr überquerte hier eine

72-jährige Frau mit ihrem Hund die Straße und kam zu Fall. Dabei zog sie sich

eine Kopfverletzung zu. Zeitgleich befuhr eine 61-jährige Frau mit ihrem Pkw die

Reichswaldstraße aus Richtung Pariser Straße entlang und bog nach links in die

Vogelwoogstraße ab. Ob es zu einer Kollision der beiden kam ist unklar. Beide

Frauen mussten mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden und

konnten zunächst keine Angaben zu dem Vorfall machen. Die Polizei bittet deshalb

um weitere Zeugenhinweise, um die Abläufe genau klären zu können. Hinweise bitte

unter Telefon 0631 369 – 2250 an die Polizeiinspektion 2. |elz

Nach Spiegel-Kollision weitergefahren

Kaiserslautern (ots) – Zwei Pkws sind sich am Mittwochmittag in der

Reichswaldstraße begegnet – und sich dabei „zu nahe“ gekommen. Als die beiden

kurz nach 13:30 Uhr in Höhe der St. Konrad Kirche aneinander vorbeifuhren,

knallten ihre Außenspiegel auf der Fahrerseite aneinander. Einer der beiden

hielt nach der Kollision an – der andere fuhr weiter. Die Polizei ermittelt

wegen Unfallflucht. Der Fahrer des weißen Peugeot 208 konnte keine Hinweise zu

dem anderen Pkw geben. Deshalb sucht die Polizei weitere Zeugen. Hinweise bitte

an 0631 369-2250. |elz

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwoch in der Pariser

Straße einen Unfall beobachtet haben. Ein unbekannter Autofahrer hat dort in

Höhe des Hauses Nummer 101a einen grauen Mercedes gerammt. Der Mercedes parkte

an der Stelle 7 Uhr und 12:30 Uhr. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen

zurückkehrte, stellte sie eine Delle an der rechten hinteren Seite fest. Der

unbekannte Fahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der

Unfallstelle. Hinweise auf mögliche Verursacher und/oder ein Fahrzeug, das an

der beschriebenen Stelle aufgefallen ist, nimmt die Polizeiinspektion 2 unter

der Telefonnummer 0631 369-2250 gern entgegen. |elz

Trickdieb verschafft sich Zugang zur Wohnung

Kaiserslautern (ots) – Ein 93-jähriger Mann wurde am Mittwoch Opfer eines

Trickdiebes. Laut Aussagen des Mannes klingelte der Mann an der Haustür und

verschaffte sich unter Vorwand eines angeblichen Wasserschaden Zutritt zur

Wohnung. Während der 93-Jährige im Bad mehrmals das Wasser an- und ausstellen

sollte, durchsuchte der Täter die Wohnung. Er stahl Bargeld und Schmuck. Der

Schaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag. Der 93-Jährige beschrieb

den Mann circa 40 Jahre alt mit kräftiger Statur. Er trug einen schwarzen Anzug

und eine Ledermütze. Er sprach mit pfälzischem Dialekt. Die Kriminalpolizei

nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |elz

Betrüger schreiben über WhatsApp

Kaiserslautern (ots) – Betrüger haben sich WhatsApp zu Nutze gemacht und den

Enkeltrick optimiert. Sie versuchen damit ihre Opfer im Namen von Töchtern,

Söhnen und Enkeln zu Geldüberweisungen zu bewegen. So versuchten Unbekannte es

auch am Mittwoch bei einer 53-Jährigen aus dem Stadtgebiet. Sie erhielt eine

Nachricht von einer unbekannten Nummer mit „Hallo Mama“ und der Behauptung, dass

das üblicherweise genutzte Handy kaputt sei. Nach einer kurzen Unterhaltung bat

die vermeintliche Tochter um Überweisung von über 2.500 Euro. Dies veranlasste

die 53-Jährige ihre Tochter über andere Wege zu kontaktieren und nachzufragen.

Der Betrugsversuch flog auf und die Frau wandte sich an die Polizei. Die Beamten

ermitteln. Die Polizei warnt: Wenn Sie von angeblichen Verwandten oder Bekannten

nach Geld gefragt werden, vergewissern Sie sich zunächst, ob sie mit der Person

chatten, für die sie sich ausgibt. Rufen Sie sie unter der Ihnen bekannten und

bislang gewohnten Telefonnummer an. Im Zweifel, sollten Sie sie besser

persönlich treffen und die Sache besprechen. |elz

Beschädigung an Urnengräbern

Schönenberg-Kübelberg (ots) – Die Polizei sucht aufgrund diverser Beschädigungen

auf dem Friedhof in der Pestaloziestraße Zeugen. Unbekannte Täter verwüsteten in

der Nacht zu Mittwoch auf einem abgelegenen Teil des Friedhofes acht

Urnengräber. Hierbei wurden u.a. mehrere Grablaternen und Grablichter zerstört.

Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von ca. 1000,-EUR. Zeugen,

welche Hinweise auf die oder den Verursacher geben können, werden gebeten sich

mit der Polizeiwache Schöneberg-Kübelberg unter der Telefonnummer 06737-8220

oder per Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de in Verbindung zu

setzen. |pikus