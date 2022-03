Körperverletzung – Zeugen gesucht

Fulda. Am Mittwoch (16.03.) gegen 19.15 Uhr rempelte ein Unbekannter einen 59-jährigen Mann aus Fulda in der Buttlarstraße mehrfach an. Der Fuldaer lief auf dem Gehweg, als er von dem Mann angesprochen und mehrfach körperlich von hinten touchiert wurde. Als sich der 59-Jährige schließlich umdrehte, schlug der Täter ihm unvermittelt mit der Faust auf den Kopf. Anschließend lief der Unbekannte über die Kurfürstenstraße in Richtung Bahnhof davon. Der Fuldaer wurde durch den Faustschlag leicht verletzt und vor Ort durch einen hinzugezogenen Rettungsdienst medizinisch behandelt. Der unbekannte Täter kann als circa 1,85 Meter groß, mit dunkler Kleidung und einer auffallend eckigen Kappe beschrieben werden. Weitere Hinweise zu dieser Körperverletzung bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickbetrug – Tipps der Polizei

Dipperz. Am Mittwoch (16.03.) nahmen unbekannte Trickbetrüger über einen Messenger Dienst Kontakt zu einem Mann aus Dipperz auf und gaben sich als naher Angehöriger aus. Im weiteren Kontakt erklärten die Schwindler dem Dipperzer, dass sich der Verwandte in einer dringlichen Notlage befinde und in diesem Zusammenhang dringend Geld an einen anderen Kontoempfänger übersandt werden müsse. Der Mann glaubte den Angaben der Anrufer und veranlasste eine Überweisung eines vierstelligen Geldbetrages an ein ihm unbekanntes Konto. Erst später erkannte er den Betrug und informierte die Polizei.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder über

Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als

Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter

beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen

nicht erkennen.

Speichern Sie nicht automatisch vermeintlich „neuen" Rufnummern von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den Ihnen bekannten, „alten" Telefonnummern zu kontaktieren.

von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den

Ihnen bekannten, „alten“ Telefonnummern zu kontaktieren.

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf und beenden sie Kontakte über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von

Ihnen fordert.

Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Haimbach. Am frühen Donnerstagmorgen (17.03.), gegen 1.30 Uhr, versuchten Unbekannte in einen Lebensmittelmarkt in der Merkurstraße einzubrechen. In diesem Zusammenhang hoben die Täter zunächst einen nahegelegenen Gullydeckel aus der Halterung. Anschließend warfen die Unbekannten den schweren Gegenstand gegen die Eingangstür. Hierdurch splitterte das Glas der Tür und es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Nach derzeitigen Erkenntnissen flüchteten die Täter im Anschluss an die Tat in Richtung der Markusstraße. Weitere Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Schwerer Unfall mit vier verletzten Personen

Heringen. Am 16.03. (Mittwoch), kam es gegen 13.55 Uhr auf der Landesstraße 3306 zwischen Wölfershausen und Lengers zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhren drei Fahrzeuge hintereinander aus Richtung Lengers kommend in Richtung Wölfershausen. Dieser Kolonne – mit einem Opel Vivaro Kleintransporter als erstes Fahrzeug – kam aus Richtung Wölfershausen zeitgleich ein Pkw Kia entgegen. Kurz nach der Ortslage von Wölfershausen wich der Kia aus bislang ungeklärter Ursache dem entgegenkommenden Kleintransporter aus, der nach vorliegenden Erkenntnissen offenbar zu weit auf der Gegenspur fuhr. Hierdurch geriet der Kia ins Schleudern und stieß mit dem zweiten Fahrzeug der Kolonne, einem grauen Pkw Renault zusammen. Anschließend kollidierte das Auto noch mit dem dritten Fahrzeug der Kolonne, einem weißen Mercedes. Zu einer Berührung mit dem Kleintransporter kam es augenscheinlich nicht.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 20-jährige Kia-Fahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden musste. Beide Insassen des Mercedes wurden verletzt, wobei ein 16-jähriger Mitfahrer ebenfalls schwer verletzt wurde. Die 42-jährige Mercedesfahrerin sowie der 46-jährige Renaultfahrer aus dem Wartburgkreis erlitten leichte Verletzungen.

Der Gesamtschaden des Unfalls wird derzeit auf circa 95.000 Euro beziffert. Alle drei beschädigten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Fulda wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache herangezogen. Neben der Polizei waren zahlreiche Rettungskräfte und die Feuerwehr im Einsatz.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Landesstraße 3306 zwischen 14 Uhr und 19.30 Uhr vorübergehend voll gesperrt werden.

Stephan Messner

VB

Parkendes Auto beschädigt – Zeugen gesucht

Lauterbach. Am Mittwoch (16.03.), gegen 14 Uhr, parkte ein Fahrer aus Schlitz seinen Mercedes Benz B250e auf einem Parkplatz eines Hotels in der Bahnhofstraße. Als er gegen 16 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er Kratzer am hinteren Kotflügel der Fahrerseite fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen streifte ein unbekanntes, vermutlich weißes Fahrzeug den Pkw des Schlitzers beim Ein- oder Ausparken. Der/ Die Fahrer/in entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro zu kümmern. Hinweise dazu erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Geschäftseinbruch

Schotten. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Mittwoch (16.03.) eine Tür zu einem Geschäft in der Straße „Auf der Oberwiese“ im Ortsteil Rainrod auf. Anschließend begaben sich die Einbrecher in das Innere des Gebäudes und öffneten einen dort befindlichen Tresor gewaltsam. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Baumaschine gestohlen

Kirtof. Von einer Baustelle im Bereich des Unteren Haselwegs entwendeten Unbekannte in der Zeit von Freitag (11.03.) bis Mittwoch (16.03) eine Dachziegelzange im Wert von rund 2.000 Euro. Zur Tatzeit war die etwa 50 Kilogramm schwere Baumaschine mit zwei Metallhaken an einem Kran befestigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Drei Personen wegen Verdachts des schweren Raubes und der schweren räuberischen Erpressung festgenommen

Bad Hersfeld. Beamten der Polizeistation Bad Hersfeld gelang es am Sonntagnachmittag (13.03.) im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen drei Männer wegen des Verdachts des schweren Raubes und der schweren räuberischen Erpressung festzunehmen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich drei Männer aus Bad Hersfeld im Alter von 43 und 45 Jahren, gegen 16.30 Uhr, durch eine offenstehende Balkontür unbefugten Zutritt zu der Wohnung eines Bad Hersfelders in der Spessartstraße. Anschließend forderten sie den Bewohner dazu auf, seine Wertgegenstände herauszugeben. Als der Hersfelder dies verweigerte, traten und schlugen die Männer ihn mit Fäusten und Gegenständen und verletzten ihn dabei leicht. Schließlich übergab der Verletzte seine Bankkarte samt zugehöriger PIN an den 45-Jährigen. Dieser hob in der Folge einen vierstelligen Bargeldbetrag von dem Konto des Hersfelders ab, während die beiden weiteren Männer in der Wohnung verblieben. Nachdem der 45-Jährige von der Bank zurückkehrte, schaffte es der Bad Hersfelder, sich in einem günstigen Moment zu befreien und zu fliehen. Als ein Zeuge auf die Situation aufmerksam wurde, flüchteten die Männer, noch bevor der Leichtverletzte aus Bad Hersfeld die Polizei informieren konnte.

Im Rahmen umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Personen jedoch schließlich im Innenstadtbereich angetroffen und festgenommen werden. Dabei stellten die Beamten zudem mehrere Beweismittel sicher.

Da der Verdacht bestand, dass die drei Männer unter dem Einfluss von Alkohol standen, wurde durch die Staatsanwaltschaft in Fulda eine Blutentnahme angeordnet.

Die beiden 43-Jährigen sowie der 45-Jährige wurden am Montagnachmittag (14.03.) auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda der Haftrichterin des Amtsgerichts in Bad Hersfeld vorgeführt, die gegen sämtliche Beschuldigte antragsgemäß Haftbefehle erließ. Sie wurden anschließend in eine hessische Justizvollzuganstalt überstellt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften die Hintergründe der Tat im privaten Umfeld liegen.

Einbruch in Geschäft

Lispenhausen. Ein Lebensmittelgeschäft in der Nürnberger Straße wurde in der Nacht zu Mittwoch (16.03.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen einer rückwärtig gelegenen Fensterscheibe gelangten die Einbrecher in das Gebäude. Anschließend entwendeten die Langfinger Bargeld in noch unbekannter Höhe und flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Wildeck. Das vordere und hintere amtliche Kennzeichen ROF-LP 86 eines silbernen Peugeot 206 entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (16.03.) im Ortsteil Hönebach. Zur Tatzeit stand das Auto in der Schulstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de