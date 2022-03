Kreis Bergstraße

Bergstraße/ Heppenheim/ Zwingenberg: Achtung! Telefonbetrüger / Unter Schock Münzen im Wert von 20.000 Euro herausgegeben

Bergstraße (ots) – Geschockt und emotional aufgewühlt, übergab am Mittwochmittag

(16.03.) ein Senior Münzen im Wert von über 20.000 Euro an einen Fremden. In

zuvor geführten Telefonaten wurde dem Senior suggeriert, dass seine Enkelin

Schuld an einem Verkehrsunfall sei, bei dem eine Person zu Tode kam. Für die

Ermittlungen und vor allem, dass die Enkelin nicht ins Gefängnis muss, sei es

nun notwendig eine Kaution zu hinterlegen. Weil der Senior unter Schock stand

und unbedingt helfen wollte, bot er seine Münzen an. Die Betrüger ließen sich

darauf ein und holten schlussendlich das Geld im Bereich der Kettelerstraße ab.

Glück im Unglück hatte dagegen eine über 80-Jährige aus Zwingenberg, die am

gleichen Tag vermutlich von denselben Tätern kontaktiert wurde. Weil ihre

Hausbank die geforderten 30.000 Euro auf die Schnelle nicht zur Verfügung

stellen konnte, bat die verzweifelte Seniorin ihre Freundin um Geld oder

Schmuck. Die Freundin misstraute jedoch der Geschichte und rief den Sohn an. Der

Schwindel flog auf.

Nicht oft genug kann die Polizei vor diesen oder anderen Betrügereien am Telefon

warnen! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Überprüfen Sie die Angaben

selbst bei den Personen, die betroffen sein sollen. Ersatzweise ist das Gespräch

mit der Familie oder mit Freunden, und zwar vor einer Geld- oder

Wertsachenübergabe der beste Schutz vor Betrügereien.

Darmstadt

Darmstadt: Giftköder ausgelegt / Polizei ermittelt und untersucht sichergestellte Gegenstände (FOTO)

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hat eine Hundehalterin in

den vergangenen Tagen mehrere verdächtige, mutmaßliche Hundeköder im Bereich des

Seiterswiesenweges / Seitersweg aufgefunden. Ein Stück dieser Köder konnte sie

ihrem Hund am Dienstag (15.3.) noch rechtzeitig aus dem Mund holen. Danach

erstattete sie eine Anzeige bei der Polizei. Die Beamten stellten die von ihr

gefundenen, mutmaßlichen Köder sicher. Die Ermittlungen sowie die Untersuchungen

der Gegenstände dauern aktuell noch an. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit

dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern zu

melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Mitte: Nagelstudio im Visier Krimineller / Tatzusammenhang wird geprüft

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (16.-17.3.) hatten es Kriminelle

offenbar auf ein Nagelstudio im Herdweg abgesehen. Mit einem noch unbekannten

Gegenstand schlugen die Täter die Scheibe der Eingangstür ein und verursachten

damit einen Schaden in Höhe von mindestens 400 Euro. Ob die Tat im Zusammenhang

mit dem Geschehen in der Schulstraße zu sehen ist (wir haben berichtet), wo noch

Unbekannte die Scheibe eines Friseursalons einschlugen, ist derzeit Gegenstand

der Ermittlungen. Mit beiden Fällen ist das Kommissariat 43 in Darmstadt

betraut. Zeugenhinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690

erbeten.

Darmstadt: Scheiben von Friseursalon eingeschlagen

Darmstadt (ots) – Rund 2500 Euro Schaden haben bislang noch unbekannte

Kriminelle in der Zeit zwischen Mittwochabend (16.3.), 22 Uhr und

Donnerstagmorgen (17.3.) in der Schulstraße verursacht. Die Täter schlugen die

Scheiben eines Friseursalons ein und flüchteten unerkannt. Das Kommissariat 43

in Darmstadt ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und nimmt

Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt: Taxifahrer verhindert finanziellen Ruin durch Anruf falscher Polizeibeamter / Polizei warnt erneut und eindringlich

Darmstadt (ots) – Ein 51 Jahre alter Taxifahrer aus Griesheim hat am

Mittwochnachmittag (16.3.) aufgrund seines umsichtigen und sofortiges Handelns

die Abzocke eines Seniors und damit die Herausgabe von 20.000 Euro Erspartem an

dreiste Betrüger verhindert.

Gegen 16 Uhr meldete der Taxifahrer sich bei der Polizei und gab seine Bedenken

kund. Er habe, so seine Mitteilung, soeben einen 85-jährigen Senioren als

Fahrgast gehabt, der sich zu seiner Bank fahren ließ und dort sein Vermögen

abhob. Das Geld, so erzählte es der ältere Herr seinem Fahrer, müsse er

angeblichen Kripobeamten übergeben. Von der Polizei habe er ein Telefonat

erhalten. In diesem sei ihm mitgeteilt worden, dass er es mit der Polizei zu tun

habe, die das Geld noch am selben Tag zur Sicherung in amtliche Verwahrung

nehmen müsse.

Nachdem die richtige Polizei nun von dem aufmerksamen Taxifahrer alarmiert

wurde, nahmen die Beamten umgehend Kontakt zu dem Senior auf und deckten den

Betrug auf. Zu einer Geldübergabe kam es damit glücklicherweise nicht und der

finanzielle Ruin des Mannes konnte in letzter Sekunde verhindert werden.

Das Kommissariat 24 von der Darmstädter Kriminalpolizei hat die weiteren

Ermittlungen zu den Hintergründen übernommen. In diesem Zusammenhang ergeht eine

erneute und eindringliche Warnung der Polizei: Seien Sie misstrauisch bei

Anrufern, die die Herausgabe von Geld fordern! Legen Sie sofort auf und

verständigen Sie die Polizei.

Darmstadt-Dieburg

Mehrere Fahrzeuge im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) – Mehrere Fahrzeuge rückten im Tatzeitraum zwischen Dienstag

(15.3.) und Mittwoch (16.3.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang

sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die

Unbekannten an mindestens sechs Fahrzeugen des Herstellers „BMW“, die im

Buchenweg, im Helgolandring und in der Justus-Liebig-Straße abgestellt waren, zu

schaffen. Nach Anwendung von Gewalt gelangten sie, ersten Ermittlungen zufolge,

ins Innere der Fahrzeuge. Im Anschluss bauten sie unter anderem die Lenkräder

und Navigationsgeräte aus und flüchteten mit ihrer Beute unerkannt. Insgesamt

werden die Schäden auf über 15.000 Euro geschätzt. Ob die Fälle im Zusammenhang

zueinanderstehen, muss noch geprüft werden. Wer im Tatzeitraum Verdächtiges

beobachtet oder dubiose Geräusche wahrgenommen hat, wird gebeten, Kontakt mit

den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kriminalkommissariats 21/22 in Darmstadt

unter der Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

Groß-Umstadt: Filialleiter stoppt Ladendieb / Polizei nimmt 29-Jährigen vorläufig fest

Groß-Umstadt (ots) – Nachdem ein Ladendieb am Mittwochmorgen (16.3.) in einem

Supermarkt in der Habitzheimer Straße von dem Filialleiter gestoppt werden

konnte, nahm die Polizei den 29-jährigen Tatverdächtigen im Anschluss vorläufig

fest. Der 29-Jährige hielt sich gegen 10 Uhr in dem Einkaufsladen auf. Als er

eine Spirituosenflasche verstaute ohne diese zu bezahlen, sprach der

Filialleiter den Mann auf den Umstand an und ging mit ihm in sein Büro.

Daraufhin soll der Festgehaltene ein Klappmesser gezückt und dem Filialleiter

gedroht haben. Dem Filialleiter gelang es, dem Angreifer den Gegenstand aus der

Hand zu schlagen. Glücklicherweise wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand

verletzt. Eine alarmierte Polizeistreife nahm den Tatverdächtigen im Anschluss

vorläufig fest. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des

Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten müssen.

PKW kommt von der Fahrbahn ab – alkoholisierter Fahrer schwer verletzt

Dieburg (ots) – Am Mittwoch den 16.03.2022 kam es auf der B26 bei Dieburg zu

einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Gegen 19:00 Uhr

befuhr ein 57-jähriger Opel-Fahrer aus Großostheim die B26 aus Darmstadt kommend

in Richtung Dieburg. Kurz vor der Anschlussstelle Groß-Zimmern / Dieburg-West

kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, wodurch es zu einem Zusammenstoß mit

einem Baum kam. Aufgrund der Lage des PKW konnte der Fahrer nur mit großen

Bemühungen der Feuerwehr Dieburg aus dem Fahrzeug geborgen werden. Noch vor Ort

stellte sich heraus, dass der 57-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, weshalb er

eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste und sein Führerschein

einbehalten wurde. Durch den Unfall wurde der Großostheimer schwer aber nicht

lebensbedrohlich verletzt und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 4500 EURO. Für die Bergungs- und

Rettungsmaßnahmen waren neben zwei Polizeistreifen der Polizei Dieburg noch ein

Rettungswagen, ein Notarzt, ein Abschleppdienst und die Feuerwehr Dieburg

eingesetzt gewesen. Die B26 war ca. 1,5 Stunden nur einspurig befahrbar gewesen.

Groß-Gerau

Kelsterbach: Polizeikräfte nehmen 24-Jährigen nach versuchtem, schweren Fahrraddiebstahl fest – Komplizen gelingt die Flucht

Polizeikräfte haben am frühen Donnerstagmorgen (17.03.) nach einem versuchten, schweren Fahrraddiebstahl einen 24 Jahre alten Mann noch am Tatort festgenommen. Gegen 3.15 Uhr alarmierten Zeugen aus der Ritterspornstraße über Notruf die Polizei und meldeten „Flex-Geräusche“ aus dem Kellerbereich eines dortigen Mehrfamilienhauses. Umgehend wurden zahlreiche Polizeistreifen alarmiert. In der Tiefgarage überraschten sie zwei Tatverdächtige, die gerade ein Cube E-Bike aus dem Anwesen schieben wollten. Bei Erkennen der Einsatzkräfte ließen sie ihre Beute zurück und ergriffen die Flucht. Bei dem 24-jährigen Tatverdächtigen klickten nach kurzer Verfolgung die Handschellen, sein bislang noch unbekannter Komplize konnte entkommen. In dem Rucksack des Mannes aus Frankfurt stellten die Polizisten unter anderem ein Akku-Ladegerät sicher. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte das Duo bereits ein weiteres E-Bike aus einem anderen Kellerverschlag entwendet. Die Nachforschungen dazu sowie zu dem flüchtigen Komplizen dauern noch an. Das Kommissariat 41 hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Zeugen in dieser Sache können sich unter der Rufnummer 06142/696-0 melden.

Odenwaldkreis

Bad König: Über drei Tonnen zu schwer/Polizei untersagt Weiterfahrt

Einen Lastwagenfahrer aus Osteuropa stoppten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Mittwochabend (16.03.) im Stadtteil Etzen-Gesäß.

Rasch fiel den Ordnungshütern auf, dass der mit Stückgut aus den Niederlanden beladene 7,49-Tonner deutlich zu schwer war. Eine anschließende Verwiegung ergab dann auch ein Gewicht von fast 11 Tonnen und somit über drei Tonnen zuviel. Zudem zeigten sich bei der Überprüfung Unregelmäßgkeiten bei den Frachtpapieren. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei untersagte die Weiterfahrt, weil zunächst eine Teilentladung erfolgen musste. Die Beamten leiteten ein Gewinnabschöpfungsverfahren in Höhe von rund 3300 Euro ein. Fahrer und Unternehmer drohen nun entsprechende Bußgeldverfahren.