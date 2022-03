Einbruch in Wohnung – Neue Informationen (Bezug: Presseinformation vom 16. März)

Stadtallendorf – Aufgrund der Ermittlungen und neuen Erkenntnisse besteht jetzt ein dringender Tatverdacht gegen die beiden Männer, die der 25-jährigen Mieterin der aufgebrochenen Wohnung am Dienstag, 15. März gegen 11.30 Uhr, im Hausflur entgegenkamen. Die Wohnungstür war aufgehebelt und die Wohnung durchwühlt. Die Täter stahlen Bargeld und Goldschmuck im Gesamtwert von ungefähr 2700,- Euro. Unter dem Schmuck waren zwei Paar Goldohrringe, ein goldener Ring mit Stein und eine ebenfalls goldene Halskette mit einem Schriftzug und Datum. Die beiden Tatverdächtigen waren ungefähr 20 Jahre alt und 180 cm groß. Eine Person, mutmaßlich nordafrikanischer Herkunft, trug eine Jeans, eine schwarze Jacke und eine Strickmütze. Der zweite Mann war mit einer schwarzen Jogginghose und einer schwarzen Jacke bekleidet. Sein Erscheinungsbild wird als europäisch mit blonden Haaren und blauen Augen beschrieben. Mittlerweile steht fest, dass sich diese beiden Männer bereits vor der Tatzeit in der Beethovenstraße und in der Umgebung aufhielten und bereits dort auffällig in Wohnhäuser und Wohnungen schauten. Nach der Begegnung mit der Frau in dem Hausflur flüchteten beide Männer mit einem kleinen schwarzen Motorrad. Möglicherweise fielen sie auch dabei noch auf, da beide ohne Helm und entgegen der Einbahnstraße fuhren. Leider gibt es bislang noch keine weiteren Aussagen zu dem Motorrad. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Wem ist das Motorrad aufgefallen und wer kann Angaben zu dem Zweirad machen? Wem sind diese Männer noch aufgefallen? Wer kann Hinweise zu ihrer Identifizierung geben? Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges in der Beethovenstraße gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg 06421/4060.

Hinterland – Indoor Plantage ausgehoben

Die Kripo Marburg stellte in einem Haus in Biedenkopf eine professionell aufgebaute und betriebene Indoor-Plantage, das bereits geerntete Marihuana, diverse Waffen und weitere Beweismittel sicher. Kripo und Staatsanwaltschaft beschuldigen den polizeibekannten 38 Jahre alte Betreiber, mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen zu handeln. Ausreichende Haftgründe lagen gegen den Mann noch nicht vor. Am Dienstag, 14. März, vollstreckte die Kripo den von der Staatsanwaltschaft beantragten und vom Gericht erlassenen Durchsuchungsbeschluss. Die Fahnder fanden auf dem Dachboden die Plantage mit insgesamt 23 in voller Blüte stehende, bereits 1,40 Meter hohe Cannabispflanzen. Weiterhin stellten sie mehrere 100 Gramm bereits geerntetes Marihuana, XTC-Pillen, Cannabissamen sowie Utensilien wie Smartphone, Vakuumiergerät, Verpackungsmaterial, Feinwaage und szenetypisch gestückeltes Bargeld sicher. Nicht zurück blieben zudem ein Baseballschläger, zwei verbotene sogenannte Einhandmesser, ein Butterflymesser, eine Schreckschuss- bzw. Gaswaffe und sieben Schlagringe. Die Kripo entließ den Mann im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen.

Stadtallendorf – Zweimal Glück und doppeltes Pech

Erst hatte ein Dieb Glück und fand in der Liebigstraße gleich zwei unverschlossene Autos. Dann jedoch blieb er ohne Beute und schließlich nahm die Polizei den geflüchteten Mann fest, weil er unter den Augen eines Zeugen agiert hatte, der die Polizei anrief. Der 26-jähriger Mann durchwühlte die Autos am Donnerstag, 17. März, gegen 06.30 Uhr. Da er in den beiden unverschlossenen Fahrzeugen keine lukrative Beute fand, zog er ohne Beute von dannen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte alles beobachtet, sofort die Polizei angerufen und eine gute Personenbeschreibung abgegeben. Die Fahndung der Beamten endete mit der vorübergehenden Festnahme in der Nähe des Tatortes. Wem ist der Mann noch aufgefallen? Etwaige weitere Opfer eines Autoaufbruchs oder Diebstahls aus dem Auto werden gebeten, sich zu melden. Kripo Marburg Tel. 06421 4060.

Marburg – Auseinandersetzung auf der Weidenhäuser Brücke – Kripo sucht wichtige Zeugen

Die Kripo sucht nach einer Auseinandersetzung auf der Weidenhäuser Brücke Ecke Rudolphsplatz nach wichtigen Zeugen. Insbesondere bittet die Kripo die beiden jungen Männer, mutmaßlich Studenten, die dem Opfer zur Hilfe eilten, sich zu melden.

An der Auseinandersetzung am Dienstag, 115. März, gegen 15.20 Uhr, waren neben dem15-jährigen Opfer noch mindestens drei weitere Personen beteiligt. Einer dieser Drei hatte ein Klappmesser aufgehoben, welches dem 15-Jährigen aus der Hosentasche gefallen war. Als er es zurückverlangte, entwickelte sich eine Schlägerei, wobei letztlich drei Personen den Jugendlichen schlugen. Als die beiden dringend gesuchten Zeugen eingriffen flüchteten die Täter. Der 15-Jährige erlitt Schürfwunden und Prellungen im Gesicht. Bislang liegt ledig von einem der beteiligten Täter eine Beschreibung vor. Der Mann, der das Messer aufhob und mitnahm und als erster schlug war zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, von normaler Statur und vermutlich südeuropäischer Herkunft. Er trug eine schwarze Weste, einen weißen Rollkragenpullover und eine schwarze Jogginghose. Die Kripo Marburg bittet um Mithilfe: Wer waren die beiden Helfer? Wer hat das Geschehen noch gesehen und kann weitere Angaben zu den Beteiligten machen? Kripo Marburg 06421 4060.