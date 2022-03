Korbach: Die Polizei-News

Korbach – Zwei Unbekannte versuchen Geld aus Kasse einer Spielothek zu stehlen, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Am Donnerstagmorgen versuchten zwei Unbekannte Bargeld aus einer Kasse einer Spielothek zu stehlen. Die Polizei bittet um Hinweise zu den bisher unbekannten Tätern.

Die beiden Unbekannten betraten kurz vor 10.00 Uhr nacheinander die Spielhalle Auf dem Kampe in Korbach. Ein Mann sprach eine Angestellte an und meinte, er müsse die Kasse prüfen. Bei dem Versuch, die Kasse zu öffnen, löste der Täter einen Alarm aus. Daraufhin flüchteten beide Täter in unbekannte Richtung.

Von den Tätern liegen folgende Beschreibungen vor:

Täter 1:

Etwa 35 bis 45 Jahre alt, sprach schlechtes Deutsch, bekleidet mit schwarzer Jacke, schwarzer Jogginghose mit weißen Applikationen, trug schwarze Mütze mit weißen Anteilen im hinteren Bereich und einen schwarzen Mundnasenschutz.

Etwa 50 bis 60 Jahre alt, korpulente Figur, Oberlippenbart, bekleidet mit schwarzer Jacke, trug „Schiebermütze“

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.