Neustadt: Stadthaus Hindenburgstraße und Bauberatungszentrum bietet freie Öffnungszeiten und Online-Terminvereinbarung

Neustadt an der Weinstraße – Ab Montag, 21. März 2022, bietet das Stadthaus in der Hindenburgstraße 9a sowie das Bauberatungszentrum in der Amalienstraße 6 wieder freie Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr. Online-Terminbuchungen sind weiterhin möglich.

Das Bürgerbüro, die Zulassungsstelle, die Führerscheinstelle und das Bauberatungszentrum sind für den Publikumsverkehr zu folgenden „freien“ Öffnungszeiten ohne vorherige Terminvereinbarung erreichbar:

Bürgerbüro:

Montag: 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr

Dienstag: 8 bis 12 Uhr

Donnerstag: 13 bis 18 Uhr

Zulassungsstelle:

Montag: 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr

Dienstag: 8 bis 12 Uhr

Donnerstag: 13 bis 18 Uhr

Führerscheinstelle:

Montag und Dienstag: 8.30 bis 12 Uhr

Donnerstag: 14 bis 18 Uhr

Bauberatungszentrum:

Montag bis Mittwoch, Freitag: 8 bis 12 Uhr

Donnerstag: 14 bis 18 Uhr

Darüber hinaus besteht für alle Angebote weiterhin die Möglichkeit, Termine über das Online-Buchungssystem (https://www.neustadt.eu/termin) zu vereinbaren. Hier stehen folgende Terminzeiten zur Verfügung: Mittwoch und Freitag – jeweils vormittags.

Zusätzlich bestehen weiterhin die geltende Maskenpflicht (medizinischer Mund-Nasen-Schutz oder FFP2-Maske) und das Abstandsgebot.