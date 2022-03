Neustadt: Rotary Club Neustadt spendet 16.000 Euro an Ukraine Hilfe

Neustadt an der Weinstraße – Ein direkt nach der russischen Invasion in die Ukraine vom Präsidenten des Rotary Clubs Neustadt, Dr. Andreas Liermann gemeinsam mit dem Clubvorstand initiierter Spendenaufruf zur Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung hat unter den Mitgliedern des Clubs enorme Resonanz erzielt.

Insgesamt kann vom Club nun in dieser Woche eine Geldspende in Höhe von 16.100 Euro an den Co-Leiter des Arbeitskreises Ukraine-Pfalz, Pfarrer Stephan Oberlinger von der protestantischen Landeskirche in Lachen-Speyerdorf, übergeben werden. Der Club stellt sich hiermit seiner Aufgabe, für Humanität, Frieden, Völkerfreundschaft aller Menschen in dieser Welt einzutreten den von Krieg und Zerstörung Betroffenen aktiv zu helfen.

Die protestantische Gemeinde in Lachen-Speyerdorf unterhält seit 30 Jahren enge Beziehungen zu Menschen in Transkarpatien, einer Region im äußersten Westen der Ukraine. Das Gebiet ist mit der Pfalz vergleichbar und es gibt seit Jahren einen intensiven Jugend- und Studentenaustausch mit diesem Teil der Ukraine. Die geleistete Spende soll den Bewohnern in Transkarpatien zugutekommen, damit sie Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs kaufen können. Somit soll vor allem die Not der betroffenen Bevölkerung vor Ort gelindert werden.

Wer eigeninitiativ ebenfalls den Arbeitskreis Ukraine-Pfalz unterstützen möchte, kann auf das folgende Konto spenden (Spendenquittung möglich): Protestantisches Verwaltungsamt für Lachen-Speyerdorf, IBAN DE08 5465 1240 1000 4249 01, Sparkasse Rhein-Hardt, Verwendungszweck Ukraine-Hilfe Lachen.