Schwalm Eder Kreis: Die Polizei-News

Homberg: Unbekannte Täter brechen Münzautomaten auf

Aufbruch eines Münzautomaten Tatzeit: 15.03.2022, 21:05 Uhr bis 21:15 Uhr Wenige Euro Münzgeld erbeuteten zwei unbekannte Täter am Dienstagabend beim Aufbruch eines Münzautomaten an der Hohenburg im Georg-Textor-Weg. Die Täter begaben sich zu der Burg und brachen dort mit einem Bolzenschneider und einem Hebelwerkzeug einen Münzautomaten auf. Sie stahlen wenige Euro Münzgeld aus dem Automaten. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 250,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Vandalismusschäden am Bahnhaltepunkt Melsungen –

Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) – Am Bahnhaltepunkt

Melsungen-Bartenwetzerbrücke haben bislang Unbekannte die Glasscheibe eines

Warteunterstands zerstört.

Mitarbeiter der DB AG stellten den Schaden gestern Vormittag (16.3.) fest und

informierten die Bundespolizeiinspektion Kassel. Der angerichtete Schaden

beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Wer Hinweise zu diesem Fall oder anderen Vandalismustaten im Bereich von

Bahnanlagen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0

oder über www.bundespolizei.de zu melden.