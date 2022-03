Walzbachtal – Rollerfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Walzbachtal (ots) – Am Mittwochmorgen kam es in Wössingen im Bereich der

Kreuzung Durlacher Allee/ Frankenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem

Rollerfahrer und einer 34 Jahre alten PKW-Fahrerin. Der Zweiradfahrer erlitt

hierbei mittelschwere Verletzungen und kam per Rettungsdienst in eine Klinik.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf circa 2.800 Euro. Während der

Unfallaufnahme kam es zur rund einstündigen Straßensperrung.

Ettlingen – Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ettlingen (ots) – Ein 58-jähriger Rollerfahrer erlitt leichte Verletzungen, als

er am Mittwochmorgen auf der Landesstraße 607 bei Ettlingenweier fuhr und von

einem nahenden Pkw übersehen wurde.

Nach bisherigem Sachstand fuhr der Rollerfahrer gegen 05.40 Uhr auf der L607 von

Malsch in Richtung Ettlingen. Der 55-jährige Pkw-Fahrer war von der Römerstraße

in Ettlingenweier kommend zur L607 unterwegs und übersah hierbei offenbar den

Roller. Der Zweiradfahrer musste stark bremsen, um einen Zusammenprall zu

vermeiden und stürzte in der Folge zu Boden. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge

war es nicht gekommen. Der Rollerfahrer trug bei dem Sturz leichte Verletzungen

davon und kam mit einem Rettungswagen zur Versorgung ins Krankenhaus.

Nennenswerter Sachschaden entstand offensichtlich nicht.

Karlsruhe – Enkeltrickbetrüger nutzen auch sogenannte Messenger-Apps

Karlsruhe (ots) – Eine 72-jährige Frau aus Karlsruhe-Neureut überwies am Montag

knapp 1.000 Euro auf ein Bankkonto von bislang unbekannten Tätern, in der

Annahme ihrer Tochter finanziell zu helfen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand meldeten sich die Täter bereits am Samstag

über Textnachricht bei der 72-Jährigen. Die Betrüger gaukelten der älteren Frau

zunächst vor, ihre Tochter zu sein und eine neue Telefonnummer zu haben. Die

vertrauensbildenden Chats dauerten über mehrere Tage hinweg. Letztlich konnten

die Kriminellen die ältere Frau wohl überzeugen, und sie überwies am Montag im

Glauben ihre Tochter zu unterstützen den geforderten Betrag.

Der Betrug flog erst bei einem Gespräch unter nahen Familienangehörigen auf.

Daraufhin wurde der immer noch bestehende Kontakt zu den Tätern abgebrochen und

die Polizei informiert.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Immer öfter verzeichnet das Polizeipräsidium Karlsruhe in jüngster Zeit solche

Anbahnungsversuche über Textnachrichten.

Wie kann man sich gegen Betrüger am Telefon oder auf Nachrichtenportalen

schützen?

Seien Sie am Telefon misstrauisch, besonders, wenn Geldbeträge

gefordert werden.

gefordert werden. Überprüfen Sie immer, ob wirklich die angegebene Person am

Telefon ist.

Telefon ist. Brechen Sie den Kontakt bei bestehenden Zweifeln sofort ab.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen

Verhältnissen preis.

Verhältnissen preis. Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld an Fremde.

Informieren Sie bei Verdacht unverzüglich die Polizei.

Ettlingen – Alkoholisierter Autofahrer ruft die Polizei um Hilfe

Ettlingen (ots) – Ein alkoholisierter 23-jähriger Autofahrer verständigte am

Dienstag gegen 21.50 Uhr selbst den Polizeinotruf und wies auf seinen an einem

Abhang stecken gebliebenes Fahrzeug nahe der Ettlinger Spinnerei hin.

Eine hinzugerufene Streife des Polizeireviers Ettlingen traf an der Landstraße

613 nahe der Spinnerei einen jungen Mann und dessen Begleiterin an, die auf sich

aufmerksam machten und die Beamten zum Pkw führten. Der steckte etwa 500 Meter

von der Straße entfernt am Abhang eines Grabens fest.

Die Polizeibeamten nahmen bei der Aufnahme des Sachverhaltes bei Beiden

deutlichen Alkoholgeruch wahr. Der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt erhärtete

sich weiter, als die Beamten in der Beifahrertür des Fahrzeuges mehrere

Alkoholflaschen auffanden. Ein Alkoholvortest ergab bei dem mutmaßlichen

Autofahrer eine Beeinflussung von 1,4 Promille.

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe ordnete eine Blutentnahme sowie die

Beschlagnahme des Führerscheins an. Ein Abschleppunternehmen barg den Kleinwagen

schließlich aus seiner misslichen Lage.

Karlsruhe – Verkehrsunfall verursacht und davongefahren

Karlsruhe (ots) – Nach den bisherigen Feststellungen fuhr ein 87-Jähriger mit

seinem Pkw am Dienstag gegen 10.50 Uhr von der Honsellstraße kommend auf die

Südtangente in Richtung Wolfartsweier auf. Beim Einfahren verlor er plötzlich

kurzzeitig das Bewusstsein und stieß gegen einen auf der Südtangente langsam

fahrenden Pkw, dessen 25-jährige Fahrerin leicht verletzt wurde. Danach fuhr er

einem weiteren Pkw auf und prallte im weiteren Verlauf gegen die dortige

Betongleitwand. Anschließend setzte er seine Fahrt fort und entfernte sich

unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen

werden. Zur Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er zur

Dienststelle gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden

wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Dettenheim- 23-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 23 Jahre alter Kranwagenführer wurde am Mittwochmorgen bei

einem Arbeitsunfall in der Dettenheimer Straße in Liedolsheim schwer verletzt

und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.

Der 23-Jährige war gegen 09:00 Uhr damit beschäftigt einen mobilen Arbeitskran

zum Abtransport bereit zu machen. Hierfür musste er mithilfe einer Fernbedienung

ein Teil des Krans aufstellen und ausklappen.

Nach bisherigem Sachstand kam der junge Mann vermutlich zu nah an die dortige

Oberleitung. In der Folge kam es zu einem Lichtbogen, wodurch der 23-Jährige

schwer verletzt wurde.

Durch den Lichtbogen wurde die Stromleitung beschädigt, weshalb die

Stromversorgung für den Bereich „Alt Dettenheim“ den Baggersee „Gießen“ sowie

für die „Insel Rott“ für ca. 2-3 Stunden unterbrochen wurde.

Karlsruhe – Mann steigt in psychischer Ausnahmesituation auf Kran

Karlsruhe (ots) – Ein 43-jähriger Mann stieg am Mittwoch gegen 6.00 Uhr in der

Fautenbruchstraße aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation auf einen über 30

Meter hohen Kran und konnte Stunden später in Sicherheit gebracht werden.

Aufgrund des Einsatzes wurden umfangreiche Absperrmaßnahmen im Bereich der

Fautenbruchstraße durchgeführt. Dies führte zu starken

Verkehrsbeeinträchtigungen in Richtung Rüppurr, auf der Südtangente und der

Innenstadt. Nach mehrstündigen Bemühungen der Polizei konnte der 43-Jährige

gegen 11.00 Uhr dazu bewegt werden, sich selbständig von dem Kran zu begeben. Er

wurde zur Behandlung in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert.