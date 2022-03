Callcenter-Betrug durch angeblichen Bankmitarbeiter

Mainz-Hechtsheim (ots) – Der 77-jährige Mainzer erhielt am Montagnachmittag

einen Anruf durch einen angeblichen Mitarbeiter seiner Hausbank. Ihm wurde durch

den unbekannten Mann mitgeteilt, dass etwas an seinem Online-Banking-Konto

umgestellt werden müsse. Am Telefon bekommt der Senior einige Anweisungen zu

Änderungen, die er in seinem Online-Banking-Konto vornahm. Abschließend bekam er

sogar noch schriftlich eine gefälschte Bestätigung zu den Kontoänderungen.

Im Nachgang stellte er dann fest, dass fünf widerrechtliche Abbuchungen von

seinem Konto getätigt wurden. Ihm entstand ein finanzieller Schaden von knapp

15.000,- EUR.

Mehrere Spinde in Schwimmbad aufgebrochen

Mainz-Mombach (ots) – Im Laufe des Dienstagnachmittags wurden in einem

Schwimmbad in Mainz-Mombach vier Spinde in der Damenumkleide aufgebrochen.

Gestohlen wurden unter anderem Bargeld und EC-Karten.

Die Spuren am Tatort wurden gesichert. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131 65-4210

in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Versuchter Handtaschendiebstahl auf offener Straße

Mainz-Neustadt (ots) – Um 11:10 Uhr am gestrigen Dienstag beobachtete eine

41-jährige Mainzerin in der Josefsstraße einen versuchten Handtaschendiebstahl.

Die unbekannte Täterin näherte sich von hinten einer Mainzer Seniorin. Plötzlich

griff sie nach der Handtasche der 65-Jährigen und versuchte ihr diese mit einem

Ruck zu entreißen. Es gelang der arglosen Seniorin, ihre Handtasche

festzuhalten, sodass die Angreiferin von ihr abließ, zügig weiterging und

schließlich nach rechts in die Leibnizstraße einbog.

Bevor sie zur Tat schritt, beobachtete die 41-Jährige, dass sich die Täterin mit

einer weiteren Person an der Kreuzung Josefsstraße/Nackstraße aufgehalten hatte.

Personenbeschreibungen:

Täterin weiblich

schwarze Hautfarbe

ca. 18-25 Jahre alt

blonde, lange Perücke

kurze Hose Begleitung männlich

ca. 20-25 Jahre alt

ca. 185-190 cm groß

trug eine Basecap und Kapuze

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131 65-4210

in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Diebeszug durch Mainzer Altstadt

Mainz-Altstadt (ots) – Durch eine Mitarbeiterin eines Mainzer Schuhgeschäfts

wurde am Dienstagnachmittag die Polizei verständigt. Eine Frau hatte versucht,

Schuhe aus dem Laden zu stehlen.

Bei Eintreffen der Polizei gab die 35-jährige Rüsselsheimerin die Tat unumwunden

zu. Sie gab an, dass sie mit den Schuhen kurz losgerannt sei, dann aber gemerkt

habe, dass das doch keine gute Idee sei.

Bei der Durchsuchung der geständigen Hessin wurden diverse Artikel, unter

anderem Bekleidung und Parfum, aufgefunden, welche vorangegangenen Diebstählen

im Bereich der Mainzer Altstadt zugeordnet werden konnten. Der Wert des

Stehlugtes belief sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Gegenstände

wurden sichergestellt.

Die 35-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls in mehreren Fällen strafrechtlich

verantworten.

Neue Betrugsmasche über Messengerdienst WhatsApp

Mainz (ots) – In den letzten Wochen häufen sich im Dienstgebiet des

Polizeipräsidiums Mainz Fälle einer neuen bzw. abgewandelten Betrugsmasche. Das

Phänomen WhatsApp-Betrug ist eine Abwandlung des Enkeltricks ohne einen

Telefonanruf.

Die Geschädigten werden unaufgefordert von den Betrügern über WhatsApp

angeschrieben. Die Täter geben sich als Sohn oder Tochter ausgeben. Ein

typisches Beispiel: „Hallo Mama, ich habe eine neue Handynummer, weil ich mein

Handy versehentlich in die Toilette habe fallen lassen.“ Im weiteren Chatverlauf

kommt es dann in der Regel dazu, dass durch den vermeintlichen Sohn bzw. die

vermeintliche Tochter mitgeteilt wird, dass er/sie eine dringende Überweisung

tätigen müsste, dies aber aus verschiedenen Gründen, beispielsweise wegen des

angeblichen Verlusts oder der Beschädigung des Handys aktuell nicht könne. Die

Geschädigten werden dann gebeten, diese Überweisung für den Sohn/die Tochter

auszuführen. Meist wird darauf gedrängt, die Überweisung als Echtzeitüberweisung

zu tägigen. Die Bankdaten des Geldempfängers werden den Geschädigten ebenfalls

per WhatsApp übermittelt.

Potentiellen Geschädigten wird dringend angeraten niemals eine Überweisung nur

auf Grund von Nachrichtenaustausch zu tätigen. In jedem Fall immer persönlich

mit den echten Angehörigen in Verbindung setzen. Lassen sie sich in keinem Fall

unter Druck setzen und zu einer vorschnellen Überweisung verleiten. Melden sie

sich gerne bei Ihrer Polizeidienststelle.

Nach Überholmanöver zu früh eingeschert

A 61, Bornheim (ots) – Weil sie etwas zu früh wieder einscherte, kollidierte

eine 64-jährige PKW-Fahrerin mit einem LKW. Die Dame wollte am 15.3.2022 gegen

08.09 Uhr auf der A 61 bei Bornheim einen LKW überholen. Als sie fast am LKW

vorbei war, zog sie zu früh nach rechts auf den rechten Fahrstreifen und

streifte dabei mit dem Heck ihres PKW das Führerhaus des LKW. Am PKW der

64-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro, der Schaden am LKW

wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Ladendiebstahl

Bingen, 15.03., Saarlandstraße, 10:15 Uhr. Die Mitarbeiterin eines Textil-Discounts beobachtete eine Frau dabei, wie diese aus dem Außenbereich einen Pullover entwendete. Die Angestellte sprach die Frau an und erhielt den Pulli zurück. Die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizisten zeigten der Frau ihr Fehlverhalten auf, die 71-Jährige hatte aber keinerlei Einsicht. Da sie in der Vergangenheit bereits einen Platzverweis für dieses Geschäft erhalten hatte, wurde zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet.

Absperrkette entwendet

Gensingen, Binger Straße, 14.03., 18:00 Uhr – 15.03., 07:30 Uhr. In der Nacht vom 14.03. auf den 15.03. wurde an dem Grundstück eines Mitteilers eine etwa 5 Meter lange Edelstahl-Absperrkette samt Karabiner-Haken entwendet. Die Kette hatte Parkplätze zur Straße hin abgesperrt.

Verkehrsunfall mit Flucht

Am Dienstag, den 15.03.2022 gegen 19.17 ereignete sich in 55411 Bingen am Rhein OT Sponsheim in der Friedhofstraße ein Verkehrsunfall mit Flucht. Die Verkehrsunfallbeteiligte befährt mit ihrem PKW die Friedhofstraße aus der Backhausgasse kommend in Fahrtrichtung Im Simmerling und möchte nach links in eine Grundstückseinfahrt einbiegen. Ein LKW, Transporter, hält wenige Meter vor dem PKW in Fahrtrichtung Im Simmerling. Eine weibliche unbekannte Fußgängerin geht auf dem Gehweg entgegen der beiden Fahrzeuge und schiebt eine Mülltonne mittig in die Grundstückseinfahrt, sodass die PKW-Fahrerin ihren Abbiegevorgang abbrechen und anhalten muss. Währenddessen fährt der Transporter rückwärts und kollidiert mit dem haltenden PKW. Es entstehen Sachschäden an beiden Fahrzeugen. Die Fußgängerin entfernt sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.