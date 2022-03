Festnahme und Durchsuchungen in einem Ermittlungskomplex wegen des Verdachts der Geldwäsche und des unerlaubten Erbringens von Zahlungsdienstleistungen („Hawala-Banking“)

Frankfurt am Main / Homburg / Mörfelden-Walldorf/ Offenbach /Offenburg (ots) –

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main, des

Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main und des Hessischen Landeskriminalamtes

In einem seit Anfang 2021 wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen

Vereinigung, der gewerbsmäßigen Geldwäsche und des Verstoßes gegen das

Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz geführten Ermittlungskomplex haben die

Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main, das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main und

das Hessische Landeskriminalamt heute insgesamt 13 Objekte in Deutschland und

Schweden durchsucht. Ein 43-jähriger Beschuldigter aus Mörfelden-Walldorf mit

äthiopischer Abstammung wurde aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts

Frankfurt am Main festgenommen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der

gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe aus Zoll / Polizei Hessen richten sich gegen

insgesamt acht Beschuldigte eritreischer und äthiopischer Herkunft im Alter von

30 bis 62 Jahren.

Die Durchsuchungen in Deutschland erfolgten in Frankfurt am Main, Offenbach am

Main und Mörfelden-Walldorf sowie in Baden-Württemberg (Offenburg) und im

Saarland (Homburg). Die schwedischen Durchsuchungsobjekte befinden sich im

Großraum Stockholm.

Den Beschuldigten wird vorgeworfen, seit Ende 2019 als Mitglieder einer

Organisationsstruktur gegen Gebühr Gelder unklarer Herkunft in erheblichem

Umfang in Europa, insbesondere in Deutschland und Schweden, eingesammelt zu

haben, um sie nach Eritrea, Äthiopien und Sudan zu verbringen (sogenanntes

„Hawala-Banking“). Keiner von ihnen soll über eine entsprechende Genehmigung zur

Erbringung derartiger Zahlungsdienstleistungen verfügt haben.

Auf die Gruppierung aufmerksam wurden die Ermittler dadurch, dass der Zoll seit

Ende des Jahres 2020 bei Kontrollen am Frankfurter Flughafen vermehrt Transporte

hoher Bargeldbeträge in aufgegebenen Koffern festgestellt hatte. Bereits im

Vorfeld der heutigen Aktion konnten so Gelder in Höhe von mehr als 1,5

Millionen Euro sichergestellt werden.

An den Vollstreckungsmaßnahmen sind etwa 100 Beamte des Zollfahndungsamtes, des

Landeskriminalamtes und des Polizeipräsidiums Südosthessen beteiligt. Der

festgenommene Beschuldigte soll heute zur Verkündung des Haftbefehls dem

Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Frankfurt am Main vorgeführt werden.

Frankfurt-Innenstadt: Gefährliche Körperverletzung im Tanzlokal

Frankfurt (ots) – (dr) Am Sonntagmorgen, den 13. März 2022, kam es in einem

Tanzlokal in der Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen

mehreren Personen, bei der ein 38-jähriger Mann verletzt wurde. Polizeibeamte

nahmen einen der mutmaßlichen Täter, einen 34-Jährigen, fest.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt sich der 38-jährige Geschädigte gegen 6 Uhr

in einem Club „Am Salzhaus“ auf, als es zunächst zu einer verbalen

Auseinandersetzung mit einem anderen Gast gekommen sei. Im weiteren Verlauf habe

der 38-Jährige von seinem Gegenüber unvermittelt einen Schlag ins Gesicht

erhalten. Dieser habe dann mit weiteren fünf Personen gemeinsam auf den

Geschädigten eingeschlagen und eingetreten, als dieser bereits auf dem Boden

lag. Als schließlich Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eingeschritten seien,

hätten die Angreifer die Flucht ergriffen. Einer Streife gelang es nach

Alarmierung einen 34-jährigen Tatverdächtigen in dem Lokal festzunehmen, welchen

sie in der Folge auf ein Polizeirevier verbrachten. Nach Durchführung der

polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten ihn wieder auf freien Fuß. Der

38-jährige Geschädigte kam aufgrund der bei der Auseinandersetzung erlittenen

Verletzungen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei hat

ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die

Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt-Innenstadt: Weiterer schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (fue) Am Dienstag, den 15. März 2022, gegen 20.30 Uhr, wollte

eine 42-jährige Frau an der Ecke Fahrgasse/Braubachstraße in ein Taxi

einsteigen. Als sie noch im Begriff war, ihr zwei Monate altes Kind in einen

Kindersitz zu setzen, fuhr der 50-jährige Taxifahrer plötzlich los. Als die

42-Jährige zu schreien begann, stoppte der 50-Jährige den VW Touran, jedoch auf

dem Fuß der Geschädigten. Die Frau verlor das Gleichgewicht und stürzte zu

Boden. Dabei fiel auch das Kind aus dem Sitz und fiel ebenfalls zu Boden. Die

Frau erlitt Verletzungen am rechten Fuß, dass Kind wurde mit schweren

Kopfverletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Bundesautobahn 5: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (fue) Der 50-jährige Lenker eines Mercedes Sattelzuges befuhr

damit am Dienstag, den 15. März 2022, gegen 08.45 Uhr, die BAB 5 in Richtung

Darmstadt. Zum gleichen Zeitpunkt war ein 42-Jähriger mit seinem Pkw der Marke

Mercedes auf dem freigegebenen Standstreifen in gleicher Richtung unterwegs.

Kurz, nachdem die Fahrzeuge das Autobahnkreuz Bad Homburg passiert hatten,

wollte der Fahrer des Sattelzuges nach rechts auf den Standstreifen fahren,

kollidierte dabei jedoch mit dem Mercedes-Pkw. Der Pkw geriet ins Schleudern und

prallte auf dem linken Fahrstreifen mit dem Audi eines 44-Jährigen und dem VW

Tiguan eines 51-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall wurden der 42-Jährige

Mercedesfahrer sowie der 51-jährige Fahrer des Tiguan und dessen 44-jährige

Beifahrerin leicht verletzt.

Durch den Unfall wurde der Tank des Sattelzuges aufgerissen und eine größere

Menge Dieselkraftstoff trat aus. Er konnte durch die verständigte Feuerwehr

gebunden werden. Während der Unfallaufnahme und der Räumung der Unfallstelle

bildete sich ein Stau von bis zu neun Kilometern Länge. Die Fahrstreifen konnten

nur sukzessive wieder freigegeben werden. Da auch Dieselkraftstoff in den

Grünbereich und in die Kanalisation gelangt war, musste ab 11.45 Uhr noch zu

dessen Beseitigung der Standstreifen gesperrt bleiben. Der insgesamt bei dem

Unfall entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehr als

100.000 EUR beziffern.

Frankfurt-Ostend: Mit Waffe bedroht – 24-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 24-jähriger Mann steht im Verdacht, in der Nacht von

Dienstag auf Mittwoch (16. März 2022) mehrere Personen im Ostend mit einer Waffe

bedroht zu haben. Polizeibeamte nahmen den Mann fest.

Gegen 0:45 Uhr ging über den Polizeinotruf eine Meldung ein, dass ein Mann im

Bereich der Habsburgerallee einen Busfahrer mit einer Schusswaffe bedroht habe.

Nahezu zeitgleich folgte eine Meldung, dass weitere Personen ebenfalls mit einer

Waffe bedroht worden seien. Umgehend begab sich ein Großaufgebot an

Polizeikräften in die Fahndung nach dem Unbekannten. Wahrnehmbare

Schussgeräusche aus dem Bereich Rhönstraße / Luxemburger Allee führten

schließlich zur Festnahme eines 24-jährigen Mannes, den Polizeibeamte im Bereich

der Wittelsbacherallee antreffen konnten. In der Nähe des Festnahmeortes fanden

die Beamten in einem Gebüsch eine Schreckschusswaffe auf und stellten diese

sicher. Für den Festgenommenen ging es derweil auf ein Polizeirevier. Ein bei

ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der

24-jährige Mann wurde im Anschluss der strafprozessualen Maßnahmen zur

Ausnüchterung in das Polizeipräsidium Frankfurt verbracht.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen ereignete sich auf der Wittelsbacherallee ein

Verkehrsunfall zwischen zwei Polizeifahrzeugen, bei dem drei Beamte leicht

verletzt wurden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Beamten waren in der

Folge nicht mehr dienstfähig.

Unfall an Offenbacher S-Bahnstation

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Offenbach am Main (ots) – An der Offenbacher S-Bahnstation Marktplatz kam es am

Dienstag zu einem Unfall, bei dem ein stark unter Alkoholeinfluss stehender

45-jähriger wohnsitzloser Mann von einer S-Bahn touchiert wurde und hinter der

S-Bahn ins Gleis stürzte.

Gegen 13 Uhr ging bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main der Notruf

einer Reisenden ein, dass eine männliche Person in den Gleisen der S-Bahnstation

Marktplatz liegen würde. Bis Einsatzkräfte vor Ort eintrafen hatten Reisende den

Mann bereits aus dem Gleis gezogen. Durch den Sturz hatte er sich eine stark

blutende Platzwunde am Kopf zugezogen. Rettungssanitäter versorgten ihn noch am

Bahnsteig und brachten ihn anschließend mit dem Verdacht auf ein

Schädel-Hirn-Trauma in ein Offenbacher Krankenhaus. Nach Zeugenaussagen

gegenüber den Beamten der Bundespolizei wäre der Mann mit einer S-Bahn in der

S-Bahnstation angekommen, dort ausstiegen und dann aufgrund seines

alkoholisierten Zustandes über den Bahnsteig getorkelt. Als die S-Bahn ausfuhr,

lief der Mann gegen die S-Bahn, kam hierdurch ins stolpern und fiel hinter der

S-Bahn in das Gleis.