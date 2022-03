Brand in Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots) – Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei

rückten am Dienstag zu einem Wohnhausbrand im Bahnheim aus. Gegen 20:30 Uhr ging

der Notruf über das Feuer ein. In einer Wohnung des Mehrfamilienhauses brannte

es. Die Wohnungsinhaber waren nicht daheim, Nachbarn konnten sich rechtzeitig in

Sicherheit bringen. Personen wurden nicht verletzt. Die Wehr löschte das Feuer.

Derzeit ist die Wohnung nicht bewohnbar. Die Schadenshöhe ist noch nicht

abschätzbar. Aktuell ist die Brandursache nicht geklärt. Ein Gutachter wird den

Brandort untersuchen. Die Ermittlungen dauern an. |elz

Diesel abgezapft

Kreis Kaiserslautern (ots) – Von einer Baustelle in der Nähe der Straße „Auf dem

Immel in Weilerbach ist von Montag auf Dienstag Diesel-Kraftstoff gestohlen

worden. Die Täter zapften zwischen 17:00 Uhr und 6:45 Uhr circa 300 Liter

Kraftstoff aus mehreren Baumaschinen ab. Die Beamten sicherten Spuren. Die

Polizei bittet um Hinweise: Wem sind zwischen Personen oder Fahrzeuge

aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei

Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2250 entgegen. |elz

33-Jähriger fällt mehrfach auf

Kaiserslautern (ots) – Ein 33-Jähriger ist am Dienstag mehrfach aufgefallen.

Zunächst war der Mann gegen Mittag in einem Kiosk in der Friedensstraße

aufgetaucht. Da er dort seit einigen Tagen Hausverbot hat, hat der Betreiber die

Polizei gerufen. Nachdem der 33-Jährige zwei Mal an diesem Tag das Hausverbot

missachtete, erhielt er einen Platzverweis, dem er nachkam. Gegen 15:30 Uhr

wurden die Beamten dann zu seiner Wohnadresse gerufen, da er Böller aus seinem

Wohnungsfenster werfen würde. Die Beamten stellten die restlichen

Feuerwerkskörper sicher und ermahnten den 33-Jährigen zur Ruhe. Gegen 23:30 Uhr

riefen Zeugen dann die Polizei in die Ludwigstraße. Dort randalierte der

33-Jährige in dem Hausflus eines Mehrfamilienhauses. Ihm wurde ein weiterer

Platzverweis erteilt und die Ingewahrsamnahme angedroht. Da er keine 20 Minuten

später wieder in einem Hausflur randalierte und eine Anwohnerin beleidigt, wurde

der 33-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Auf

ihn kommen mehrere Strafanzeigen zu. |elz

Unfall mit Leichtverletztem

Kreis Kaiserslautern (ots) – Auf der Kreuzung Hauptstraße/Marktstraße in

Enkenbach-Alsenborn ist es am Dienstagmittag zu einem Verkehrsunfall mit einer

leicht verletzten Person gekommen. Der Fahrer eines Nissan Navara, der die

Marktstraße befuhr, missachtete die Vorfahrt eines Mercedes auf der Hauptstraße

und prallte ihm in die Seite. Durch den Aufprall wurde der Fahrer des Mercedes

leicht verletzt. Die zwei mitfahrenden Kinder und der Fahrer des Nissan blieben

unverletzt. Durch den Aufprall ließ sich die Fahrertür des Mercedes nicht mehr

öffnen. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden.

Er kam in ein Krankenhaus. |elz

PKW-Fahrer hat keinen gültigen Führerschein

Lauterecken (ots) – 30-Jähriger fällt wegen fehlendem Kennzeichen auf. Am

Dienstagnachmittag stellte eine Streife der Polizei Lauterecken auf der B 270

einen Seat ohne Kennzeichen fest. Eine Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug

zugelassen war. Der Fahrer gab an, dass er eine ausländische Fahrerlaubnis

besitzen würde. Bei weitere Ermittlungen wurde festgestellt, dass diese aufgrund

einer Sperre keine Gültigkeit für Deutschland hatte. Die Weiterfahrt war damit

nicht möglich. Sowohl er, als auch der Halter des Fahrzeuges, müssen nun mit

einer Strafanzeige rechnen. |pilek