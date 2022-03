Linden/Langgöns: Ermittlungen nach Video – Mit Pyrotechnik auf Fahrzeuge geschossen

Aufgrund eines Videos hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr gegen einen 19-jährigen Tatverdächtigen eingeleitet. In dem Video ist zu sehen, wie mit Pyrotechnik auf fahrende PKW und LKW geschossen wird. Bisher ist unklar, ob das Video am 17. Dezember 2021 aufgenommen oder an diesem Tag über einen Messenger verschickt worden ist. Den Ermittlungen zufolge, könnte die Aufnahme im Bereich Linden/Langgöns an der Autobahn 485 oder Bundesstraße 49 gemacht worden sein. Welcher Verkehrsteilnehmer wurde Mitte Dezember oder auch früher im Bereich Linden oder Langgöns mit Pyrotechnik beschossen? Wer hat den Vorfall oder in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555.

Gießen: Passanten mischen sich ein – Ladendieb flüchtet

In einem Kaufhaus im Seltersweg erwischte ein Ladendetektiv am Freitag einen Dieb. Der Langfinger steckte Parfumflaschen im Wert von etwa 120 Euro ein und flüchtete aus dem Kaufhaus. Der Angestellte folgte dem Verdächtigen und hielt ihn in der Nähe fest. Passanten mischten sich ein, so dass der Detektiv den Dieb losließ und dieser seine Flucht fortsetzen konnte. Eine Mitarbeiterin des Kaufhauses nahm nun die Verfolgung auf, bis sich ein Radfahrer in der Goehtestraße den beiden in den Weg stellte. Der Dieb drückte dem Radfahrer die Flaschen in die Hand und lief in Richtung Südanlage weiter. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 1,70 und 1,75 Meter groß. Er trug eine blaue Sweatjacke, eine schwarze Jogginghose und weiße Sneaker. Seine vermutlich blond gefärbten Haare hatte er zu einem „Dutt“ zusammengebunden. Nach Angaben der Zeugen stamme der Tatverdächtige aus dem nordafrikanischen Raum. Wer kann Angaben zu dem Dieb machen? Wer hat den Vorfall im Seltersweg und in der Goethestraße beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Buseck: Spurenauswertung führt zum Fahrraddieb- Bezug zur Pressemeldung vom 01.09.2021;15.07

Wir berichteten Anfang September 2021 über einen dreisten Fahrraddieb, der im August vor einem Supermarkt im Schwarztorweg ein von ihm genutztes gestohlenes Mountainbike gegen ein anderes austauschte. An dem hinterlassenen Fahrrad konnten die Beamten der Arbeitsgruppe Spuren sichern. Die Auswertung dieser Spuren führte zu einem 42-jährigen Tatverdächtigen aus dem Landkreis Gießen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erwirkten die Ermittler einen Durchsuchungsbeschluss. Die Polizisten fanden in seinem Haus und im Umfeld des Tatverdächtigen das im August gestohlene Rad sowie ein anderes und stellten diese sicher. Nach seiner Vernehmung und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er wieder entlassen.

Gießen: Zivilstreife nimmt Schnellfahrer und Profilierungsfahrer ins Visier

Mitte vergangener Woche besetzten Mitarbeiter des regionalen Verkehrsdienstes Gießen ein sogenanntes „Provida-Fahrzeug“. Der PS-starke Zivilwagen ist mit einer geeichten Geschwindigkeitsmessanlage ausgestattet, zudem zeichnet eine Videoanlage das gemessene Fahrzeug auf.

Auf der B 49 fiel den Kollegen ein Pkw mit Anhänger auf, der die erlaubten 80 km/h deutlich überschritt. Eine Messung brachte eine Geschwindigkeit von 114 km/h zutage. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 225 Euro, ein Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Das sonnige Wetter lockte offensichtlich auch sogenannte Profilierungsfahrer in die Stadt. Gleich drei getunte Fahrzeuge nahmen sich die Verkehrsexperten vor und unterzogen sie einer eingehenden technischen Überprüfung. Die Ordnungshüter bemängelten unter anderem ein nachträglich eingebautes Gewindefahrwerk, abgedunkelte Heckleuchten ohne Zulassung sowie in einem Fall eine 30 mm Spurverbreiterung an der Hinterachse. In der Folge erlosch bei allen drei überprüften Fahrzeugen die Betriebserlaubnis. Die Besitzer sind aufgefordert die Veränderungen zurückzubauen – zudem kommen Ordnungswidrigkeitenverfahren auf sie zu.

Gießen: Mountainbike gestohlen

Unbekannte entwendeten am Freitag (11. März) zwischen 17.25 Uhr und 18.25 Uhr in der Straße „Reichensand“ ein schwarzes Mountainbike der Marke Scott Modell Aspect 960. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des etwa 500 Euro teuren Rades mache? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Katalysator entwendet

Unbekannte entwendeten in der Marburger Straße (Höhe 130) den Katalysator eines blauen VW Golf. Die Diebe montierten zwischen Montag (07. März) 15.00 Uhr und Samstag (12.März) 10.30 Uhr das Fahrzeugteil. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Lich: Verdächtiger Mann klettert über Gartenzaun

Am Freitag (11. März) zwischen 19.00 Uhr und 21.00 Uhr stieg ein Mann über den Gartenzaun eines Grundstücks in der Schillerstraße und ging zu einer Kellertür. Der Unbekannte hat eine kräftige Statur, dunkle kurzen Haaren und eine hohe Stirn. Er trug eine Blousonjacke, eine enge Hose, Turnschuhe und Arbeitshandschuhe und hatte einen größeren Gegenstand dabei. Ob der Unbekannte den Bereich auskundschaften wollte ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Citroen zerkratzt

Unbekannte zerkratzten zwischen Samstag (12.März) 19.00 Uhr und Dienstag (15.März) 09.30 Uhr im Schwarzlachweg einen geparkten roten Citroen C4 hinten rechts. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Verkehrsunfälle:

Hungen: Beim Abbiegen LKW und Mauer beschädigt

Mit einem LKW und Anhänger befuhr am Dienstag (15.März) gegen 13.00 Uhr ein flüchtiger Unfallfahrer die Kastellstraße. Beim Abbiegen in die Straße „Am Grenzwall“ scherte der Anhänger aus und beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten LKW sowie eine Grundstücksmauer. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von insgesamt 16.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Außenspiegel beschädigt

Zwischen Donnerstag (10. März) 19.00 Uhr und Dienstag (15. März) 13.45 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Straße „Riegelpfad“ den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Nissan Qashqai ab. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 400 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Staufenberg: Beim Rückwärtsfahren Audi angefahren

Vermutlich beim Rückwärtsfahren beschädigte ein Unbekannter zwischen Montag (14.März) 20.00 Uhr und Dienstag (15.März) 13.45 Uhr in der Gießener Straße (Höhe 47) in Daubringen einen geparkten Audi. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen A4 Kombi zurückkam, war dieser auf der Fahrerseite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Bei dem unbekannten Fahrzeug könnte es sich um einen Kleinlaster handeln. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht im Asterweg

3000 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines VW nach einer Unfallflucht im Asterweg. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein Unbekannter zwischen Mittwoch (09.März) 13.00 Uhr und Dienstag (15.März) 17.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 73 einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen VW Kombi. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lich: Beim Rangieren Schranke angefahren

Vermutlich beim Rangieren beschädigte am Sonntag (13.März) ein bislang Unbekannter den Pfosten einer Schranke auf einem Parkplatz in der Erich-Kästner-Straße. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.