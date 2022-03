Wildunfall

Um 01:07 befuhr vergangene Nacht ein 39-Jähriger aus Wanfried mit seinem Pkw die L 3244 zwischen Niederdünzebach und Aue. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Am Pkw entstand Sachschaden.

Fahren unter BtM-Einfluss

Um 00:30 Uhr wurde vergangene Nacht ein 39-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Es bestand der Verdacht, dass er das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte, ein durchgeführter Test verlief auf Kokain positiv. Zudem war der 39-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, was eine weitere Verkehrsstrafanzeige zur Folge hat. Die Weiterfahrt wurde unterbunden; eine Blutentnahme durchgeführt.

Körperverletzung

Eine Körperverletzung wird aus Bad Sooden-Allendorf angezeigt, nachdem es hinsichtlich der zu zahlenden Zeche Unstimmigkeiten gab. Ein 24-Jähriger aus Vacha teilt gegenüber der Polizeistreife mit, dass er sich mit einer Begleitung in einer Gasstätte in der „Weinreihe“ aufgehalten habe. Um 02:40 kam es dann zu Unstimmigkeiten bezüglich der Rechnung, die man für zu überteuert hielt. Nach Angaben des 24-Jährigen wurde er daraufhin durch den Wirt unvermittelt ins Gesicht geschlagen, wodurch er im Nasenbereich verletzt wurde. Der Wirt war bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Zur weiteren Abklärung der Verletzung wurde der Geschädigte mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht.

Diebstahl von Batterien

Zwischen dem 10.03.22 und dem 15.03.22 wurden in der Braugasse in Waldkappel durch Unbekannte mehrere Alt-Batterien entwendet. Wie der Geschädigte anzeigt, hatte er die Batterien (3 x Lkw, 1 x Pkw, 1 x Motorrad) vor seiner Hauseingangstür abgestellt, da er diese noch verkaufen wollte. Der Schaden wird mit 40 EUR angegeben. Hinweise: 056561/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht

Am gestrigen Mittag wird aus Hessisch Lichtenaus-Reichenbach eine Unfallflucht gemeldet. Nach Angaben des Geschädigten wurde in den letzten zwei Wochen das Regenfallrohr eines Anwesens in der Straße „Hinter der Mauer“ angefahren. Da die Beschädigung in einer Höhe von 2,35 Meter liegt, ist von einem Lkw oder landwirtschaftlichen Fahrzeug als verursachendes Gefährt auszugehen. Der Schaden wird mit ca. 400 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Rangieren

Um 11:17 Uhr rangierte gestern Vormittag eine 51-Jährige aus Göttingen mit ihrem Pkw in der Steinstraße in Witzenhausen auf Höhe des dort befindlichen Tropengewächshauses. Ein 49-Jähriger aus Göttingen befuhr zu dieser Zeit die Steinstraße in Richtung „An der Fährgasse“. Während des Rangiervorgangs übersah die 51-Jährige den vorbeifahrenden Pkw und touchierte diesen mit dem Fahrzeugheck, wodurch ein Sachschaden von ca. 1200 EUR entstand.

Körperverletzung

Am 15.03.2022 ereignete sich gegen 15.50 Uhr eine Auseinandersetzung auf dem Gehweg vor dem Pförtnergebäude der Firma DS Schmidt in der Kasseler Landstraße in Witzenhausen. Im Verlauf von zunächst verbalen Streitigkeiten zwischen einem 57-Jährigen aus Eschwege (Mitarbeiter) und einem 57-Jährigen aus Fintel (Lkw-Fahrer) beabsichtigte der 57-Jährige aus Fintel sich zu entfernen. Der 57-Jährige aus Eschwege ergriff daraufhin mit beiden Händen die Schultern des Geschädigten, schlug ihm mit der Faust oder dem Knie in den Rücken und riss den Oberkörper des Geschädigten ruckartig zurück. Der gehbehinderte Geschädigte klagte anschließend über Schmerzen im Rücken, der Hüfte und in den Oberschenkeln. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch nicht bekannt.

Zunächst Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss …

Eschwege (ots)

Gegen 15:00 Uhr wird gestern Nachmittag ein silberner Pkw VW festgestellt, der bei der Zufahrt zur Paintballanlage in Höhe der Angelteiche in der Lilienthalstraße in Hessisch Lichtenau einen Unfall hatte. Ein Fahrer war nicht mehr anwesend. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Halter um einen 39-Jährigen aus Großalmerode handelt, der jedoch daheim nicht angetroffen werden konnte. Am späten Nachmittag konnte durch die Polizeikräfte in der Nähe des Unfallwagens eine Person festgestellt werden, bei dem es sich um den Fahrzeughalter handelte. Da dieser unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein Test durchgeführt, der einen Wert von ca. 1,8 Promille ergab, worauf auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Im Anschluss daran, wurde der 39-Jährige wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Zum eigentlichen Unfallhergang konnte aufgrund der Spurenlage ermittelt werden, dass der Fahrer die Lilienthalstraße befuhr und ausgangs einer Rechtskurve auf den nicht befestigten Seitenstreifen geriet. In der Folge fuhr das Auto in den Graben hinein und auch wieder heraus, wobei zwei kleinere Bäume beschädigt wurden. Die Fahrt endete dann in dem angrenzenden Waldstück. Der Pkw wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

…Sachbeschädigung und Bedrohung folgen

Um 19:45 Uhr wird dann die Polizei in Hessisch Lichtenau informiert, dass in einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Hinter dem Hagen“ in Hessisch Lichtenau ein zunächst unbekannter Mann in einer Wohnung stand. Die 35-jährige Bewohnerin hörte erst ein schlagendes Geräusch aus dem Treppenhaus, kurz darauf stand ein Mann im Flur ihrer Wohnung. Die 35-Jährige erschrak und schubste den Mann, der daraufhin das Haus verließ und flüchtete. Die alarmierte Polizei stellte fest, dass die Wohnungstür offensichtlich aufgetreten wurde; eine Fahndung nach dem Mann verlief erstmal negativ.

Am Ende noch ein versuchter Einbruch

Durch Zeugen wird dann gegen 21:00 Uhr mitgeteilt, dass sich ein Mann an der Eingangstür einer Praxis in der Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau zu schaffen macht. Der Polizeistreife der Polizeistation Hessisch Lichtenau gelang es kurz darauf einen Tatverdächtigen festzunehmen. Es stellte sich heraus, dass es sich um den 39-Jährigen aus Großalmerode handelte, der daraufhin erneut festgenommen wurde. Auch stimmte die Personenbeschreibung zu dem Vorfall in dem Mehrfamilienhaus in der Straße „Hinter dem Hagen“ überein. Ein erneut durchgeführter Alkoholtest ergab diesmal einen Wert von ca. 2,2 Promille; der 39-Jährige verblieb im polizeilichen Gewahrsam des Polizeipräsidiums Nordhessen und wurde nach Kassel transportiert.