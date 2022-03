Polizeirevier Nord bietet Bürgersprechstunden in Kasseler Stadtteilen Nord und Rothenditmold an

Kassel: Ab der kommenden Woche wird das Polizeirevier Nord Bürgersprechstunden in den Kasseler Stadtteilen Nord und Rothenditmold anbieten. Bürgerinnen und Bürger haben so die Möglichkeit, um Rat zu fragen oder Anliegen vorzubringen. Als Ansprechpartnerinnen stehen die „Schutzfrauen vor Ort“ der Reviers Nord, Silke Konrad und Julia Stumpf, zur Verfügung. Darüber hinaus ist das Polizeirevier Nord in Vellmar rund um die Uhr unter Tel. 0561-910 2220 erreichbar.

Die Bürgersprechstunde in der Nordstadt findet am 22. März, 26. April und 24. Mai 2022, jeweils von 10 bis 12 Uhr, gemeinsam mit dem Quartiersmanagement in der Holländischen Straße 200 in Kassel statt.

Im Stadtteiltreff Rothenditmold in der Engelhardstraße 7 in Kassel bieten die Schutzfrauen gemeinsam mit dem Stadtteilmanager eine Bürgersprechstunde am 24. März, 28. April und 19. Mai 2022, jeweils von 10 bis 12 Uhr, an.

Weitere Informationen zu den Schutzfrauen und Schutzmännern vor Ort der Kasseler Polizei und deren Erreichbarkeiten finden Sie auf unserer Internetseite unter https://k.polizei.hessen.de/171886636.

Bewohnerin trifft auf Einbrecher: Täter flüchtet; Kripo bittet um Hinweise

Lohfelden-Vollmarshausen (Landkreis Kassel): Eine böse Überraschung erlebte am gestrigen Dienstagnachmittag die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße „Unterster Weg“ in Lohfelden. Sie war am Nachmittag durch Geräusche im Erdgeschoss des Hauses aufgeschreckt worden und beim Nachsehen auf einen Einbrecher getroffen, den sie sofort anschrie. Der Täter hatte daraufhin das Weite gesucht und war aus dem Haus geflüchtet, ohne etwas erbeutet zu haben. Die Kasseler Kripo bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung auf den Einbrecher. Es soll sich um einen 40 bis 50 Jahre alten, etwa 1,85 bis 1,90 Meter großen Mann mit mitteleuropäischem Aussehen, kurzen Haaren und einer leicht korpulenten Statur gehandelt haben, der eine dunkle Kappe, eine blaue Jacke, eine dunkle Hose, einen schwarzen Rucksack, einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz und graue Handschuhe trug.

Der Notruf der Bewohnerin war gegen 13:35 Uhr bei der Polizei eingegangen. Die Beamten der Leitstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen leiteten sofort eine Fahndung nach dem geflüchteten Täter ein. Diese führte leider nicht mehr zum Erfolg. Wie die Anzeigenaufnahme am Tatort durch Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) ergab, war der Unbekannte zuvor gewaltsam über die Terrassentür in das Einfamilienhaus eingebrochen, indem er die Scheibe der Tür einschlug und diese anschließend öffnete. Als er sich im Erdgeschoss auf Beutesuche machte, war die Bewohnerin heruntergekommen und hatten den Einbrecher angeschrien. Der Mann war daraufhin über die Terrassentür aus dem Haus und weiter in Richtung Gartenstraße geflüchtet.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Einbrecher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Unfall zwischen Auto und Straßenbahn auf Wilhelmshöher Allee: Zwei Leichtverletzte und 50.000 Euro Schaden

Kassel-Mitte: Am heutigen Mittwochmorgen kam es auf der Wilhelmshöher Allee zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn, der zwei Leichtverletzte und 50.000 Euro Schaden zur Folge hatte.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, war ein 44-Jähriger aus Kassel gegen 9:55 Uhr mit seinem Audi stadtauswärts auf der Wilhelmshöher Allee unterwegs. In Höhe der Einmündung Adolfstraße wollte er wenden und fuhr über die Straßenbahnschienen. Dabei übersah er offenbar die von hinten und in gleiche Richtung fahrende Tram. Der 44-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde anschließend von einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Auch eine 39-jährige Insassin der Straßenbahn aus Kassel erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. An dem Audi, der abgeschleppt werden musste, entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro. Den Schaden an der Front der Tram beziffern die aufnehmenden Polizisten auf 15.000 Euro. Rund 1 ½ Stunden dauerten die Rettungs- und Bergungsarbeiten, bis die Straße wieder frei war.

Unbekannter belästigt Frau im Nordstadtpark und entblößt sich: Kripo sucht Zeugen

Kassel-Nord: Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Sonntagmittag im Nordstadtpark in Kassel unsittlich gegenüber einer Frau gezeigt. Wie das Opfer am gestrigen Tag bei der Anzeigenerstattung auf dem Vellmarer Polizeirevier schilderte, hatte der Unbekannte zunächst gegen ihren Willen ihr Bein gestreichelt und sich kurz darauf entblößt. Die Kasseler Kripo sich nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Exhibitionisten geben können.

Nach Angaben der 28-Jährigen aus Kassel ereignete sich der Vorfall in dem Park an der Fiedlerstraße am Sonntag gegen 12 Uhr. Sie hatte dort neben einer Bank auf der Grünfläche gesessen, als sich der Unbekannte annäherte und zunächst die Hündin der Frau streichelte. Anschließend berührte er die 28-Jährige am Bein, woraufhin sie ihn aufforderte, dies zu unterlassen und sofort auf Distanz ging. Als sich der Unbekannte kurz danach vor ihr entblößte, verließ sie den Park, ohne dass der Mann ihr folgte.

Es soll sich um einen 38 bis 45 Jahre alten und schlanken Mann mit auffällig großen Ohren gehandelt haben, der eine Maske, einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Jacke und eine graue Jogginghose trug.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des für Sexualdelikte zuständigen Kommissariats 12 der Kasseler Kripo. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Unfall beim Auffahren auf A 49: Zwei Autofahrer verletzt

Autobahn 49 (Borken, Schwalm-Eder-Kreis): Bei einem Unfall an der Anschlussstelle Borken auf der A 49 sind am gestrigen Dienstagabend zwei Autofahrer verletzt worden. Ein 46-Jähriger aus Lohfelden musste von Rettungskräften aus seinem Fahrzeug befreit und schwer, aber offenbar nicht lebensgefährlich verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Ein 43-Jähriger aus Baunatal erlitt vermutlich ebenfalls schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal zum Hergang des Unfalls berichten, waren sowohl der 46-Jährige aus Lohfelden als auch ein vorausfahrender Sattelzug gegen 17:30 Uhr an der Anschlussstelle Borken auf die A 49 in Richtung Kassel aufgefahren. Während der 28 Jahre alte Fahrer des polnischen Sattelzuges vom Beschleunigungsstreifen nach links auf den rechten Fahrstreifen der Autobahn wechselte, soll der 46-Jährige mit seinem Fiat Kleinwagen direkt von der Auffahrt auf den linken Fahrstreifen der Autobahn gefahren sein. Dabei achtete er nicht auf den von hinten mit höherer Geschwindigkeit kommenden VW Passat, an dessen Steuer der 43-Jährige saß. Dieser war daraufhin mit dem Passat auf das Heck des Fiat aufgefahren, der daraufhin wiederum nach rechts ins Schleudern geriet und mit der Front in die linke Seite des Sattelzuges krachte. Bei den Zusammenstößen zogen sich die beiden Pkw-Fahrer die Verletzungen zu. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An allen drei Fahrzeugen waren Sachschäden entstanden. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Rucksack gestohlen – Bundespolizei sucht Zeugen

Kassel-Wilhelmshöhe (ots) – Eine 21-jährige Frau aus Hannover wurde gestern

Abend (15.3./21:30 Uhr) Opfer von Gepäckdieben. Bislang Unbekannte entwendeten

den schwarzen Rucksack der Frau im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. Den Rucksack der

Marke ,,Nike“ legte sie während des Aufenthalts in einem Schnellrestaurant zur

Seite und bemerkte den Diebstahl nicht einmal. Erst als sie versuchte, nach

ihrem Rucksack zu greifen, stellte sie das Fehlen fest. Gestohlen wurde u.a. ein

Smartphone und Tablet der Marke Apple, Kopfhörer und persönliche Gegenstände.

Die Gesamtschadenshöhe liegt bei rund 700 Euro.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen

aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen

kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Hinweis der Bundespolizei:

Reisegepäck, insbesondere Wertsachen, sollte man niemals aus den Augen lassen.

Langfinger nutzen jede Situation aus. Wer trotzdem Opfer von Taschendieben wird,

sollte sich umgehend bei der Bundespolizei oder jeder anderen

Polizeidienststelle melden. Tipps, wie man sich vor Taschendieben schützen kann

und Hinweise, was man als Diebstahlopfer beachten muss, sind unter

www.bundespolizei.de zu finden.

Gewaltattacke im Bahnhof Fulda

Bundespolizeiinspektion Kassel

Fulda (ots) – Opfer einer Gewalttat wurde eine 24-jährige Frau aus Würzburg

gestern Abend (15.3./19:50 Uhr) im Bahnhof Fulda an der Kasse eines

Drogeriemarktes. Ein 34-jähriger Wohnsitzloser schlug unvermittelt mit der Faust

gegen den Kopf der Frau. Anschließend flüchtete er aus dem Bahnhof.

Die durch eine Zeugin verständigte Streife des Bundespolizeireviers Fulda konnte

den Mann nach kurzer Fahndung stellen und festnehmen. Für weitere polizeiliche

Maßnahmen musste der 34-Jährige die Beamten zum Revier begleiten.

Verletzung am Kopf

Durch den Schlag erlitt die Frau eine Schwellung der linken Kopfseite. Sie wurde

durch den verständigten Rettungsdienst im Bundespolizeirevier Fulda behandelt.

Da der Mann einen offensichtlich verwirrten Eindruck machte, wurde er nach

Abschluss der Maßnahmen in die psychiatrische Abteilung des Klinikums Fulda

gebracht und eingewiesen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und gegen

den 34-Jährigen ein Strafverfahren wegen ,,Körperverletzung“ eingeleitet.

Autofahrerin weicht rotem Kleinwagen aus und fährt gegen Zaun: Zeugen im Töpfenhofweg gesucht

Kassel-Niederzwehren: Zeugen einer bislang ungeklärten Unfallflucht, die sich am Freitagabend im Kasseler Stadtteil Niederzwehren ereignete, suchen derzeit die zuständigen Ermittler der Verkehrsunfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Wie eine 57-jährige Frau aus Kassel gegenüber den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost angab, war sie mit ihrem weißen Opel gegen 19 Uhr auf dem Töpfenhofweg von der Straße „An der Kurhessenhalle“ in Richtung Leuschnerstraße unterwegs. In Höhe des dortigen Einkaufsmarktes sei ihr mittig auf der Straße mit hoher Geschwindigkeit ein roter Kleinwagen entgegengekommen, sodass sie nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu verhindern. Dabei fuhr sie über den Bürgersteig und kollidierte dann mit einem Zaun. Der entgegenkommende Pkw fuhr anschließend einfach weiter, so die 57-Jährige. Personen hatten sich glücklicherweise zum Unfallzeitpunkt nicht auf dem Gehweg aufgehalten. An dem Opel waren durch den Unfall Schäden in Höhe von ca. 3.000 Euro entstanden, während der Zaun unbeschädigt blieb.

Zeugenhinweise zu dem Unfall werden bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.