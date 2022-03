Korbach: Die Polizei-News

Volkmarsen – Unbekannte brechen in drei Gewerbeobjekte ein, Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in drei Gewerbeobjekte in Volkmarsen ein. In zwei Fällen entwendeten sie Bargeld, einmal blieben sie ohne Beute. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Mühlenweg drangen die Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in ein Bürogebäude ein. Dort hebelten sie mehrere Türen auf, durchsuchten sämtliche Räume und Behältnisse und entwendeten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Die Täter hinterließen erheblichen Sachschaden, der nach ersten Schätzungen etwa 3.000 Euro beträgt.

In der Arolser Straße hebelten die Täter ein Fenster zu einer Gaststätte auf und konnten so in den Gastraum gelangen. Aus einer Geldkassette stahlen sie eine geringe Menge Münzgeld. In derselben Straße drangen die Täter außerdem gewaltsam in eine Bäckerei ein, hier konnten sie aber nichts entwenden. In beiden Fällen entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.