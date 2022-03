2x Haftbefehl bei Verkehrskontrolle

Bad Bergzabern (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 15.03.2022 in Bad Bergzabern stellte sich heraus, dass eine 27-jährige PKW-Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem lag ein Haftbefehl gegen sie wegen Straftaten aus dem Bereich der Eigentumskriminalität vor.

Auch ihr 31-jähriger Beifahrer wurde mit Haftbefehl gesucht. Die Beiden wurden festgenommen und noch am Abend einem Haftrichter vorgeführt. Im Anschluss wurden sie in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße

Herxheim (ots) – Zwei schwer verletzte Personen und rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen zwischen Insheim und Herxheim. Ein 29-järhiger Autofahrer war gegen 7.33 Uhr auf der L 543 in Richtung Herxheim unterwegs, als er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Hierauf verriss er das Lenkrad, geriet in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Auto einer entgegenkommenden 54-Jährigen zusammen. Beide Personen wurden durch den Unfall schwer verletzt, der 29-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn musste für die Dauer von 3,5 Stunden voll gesperrt werden.

Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Dörrenbach/B 38 (ots) – Am Dienstag 15.03.22 gegen 11 Uhr, kam es an der Einmündung der B38 zur L508, zu einer Vollbremsung eines 73-jährigen VW Polo-Fahrers. Der Polo-Fahrer befuhr die B 38 von Oberotterbach kommend in Richtung Bad Bergzabern, als ihm an der L508 durch einen einbiegenden Fahrer eines Krankenwagens die Vorfahrt genommen wurde.

Ein Zusammenstoß soll durch die Vollbremsung vermieden worden sein. Zu dem Verkehrsvorgang werden Zeugen gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Versuchter Pkw-Aufbruch

Bad Bergzabern (ots) – In einer Tiefgarage in der Tischbergerstraße wurde in der Zeit von 11.03.-15.03.2022 an 2 Fahrzeugen versucht eine Tür aufzuhebeln. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 450 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Geschwindigkeitsüberwachungen

Edenkoben/Edesheim (ots) – In der Weinstraße wurde Dienstagmorgen 15.03.2022 zum Schulbeginn eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Innerhalb kurzer Zeit hielten sich 6 Autofahrer nicht an die vorgeschriebenen 30 km/h, weshalb sie entsprechend gebührenpflichtig verwarnt werden mussten.

Bei einer anschließenden Geschwindigkeitskontrolle in der Leonhard-Eckel-Siedlung in Edesheim waren wiederum sechs Autofahrer zu schnell, weil sie die erlaubten 50 km/h nicht einhielten. Der Schnellste war mit 75 km/h unterwegs.

Sieben Verkehrsteilnehmer erhielten zudem eine Kontrollaufforderung, weil ihr Fahrzeug nicht in einem technisch einwandfreien Zustand waren. Die Polizei appelliert: Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen.