Mann im Bus außer Rand und Band

Darmstadt (ots) – Männlich, etwa 50-60 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, graue mittellange Haare, bekleidet mit einer weißen Jacke sowie einer dunklen Hose. Das ist die Beschreibung eines noch unbekannten Mannes, der am Dienstagabend 15.03.2022 in einem Linienbus 673, mit Fahrtrichtung Dieburg, aufgrund seiner Alkoholisierung außer Rand und Band geriet.

Gegen 17.30 Uhr beleidigte und bedrohte er den Fahrer des Busses und bewarf zudem einen weiteren Fahrgast mit einer Flasche, die den Insassen an der Schulter traf. An der Bushaltestelle “Marktplatz” wurde der Unbekannte des Busses verwiesen. Hier entfernte er sich auf seinem mitgeführtem orangefarbenen Fahrrad.

Die Polizei (Kommissariat 43) hat gleich mehrerer Verfahren, unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, eingeleitet und nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort der beschriebenen Person unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Brand einer Garage – 2 Menschen gerettet

Darmstadt (ots) – Der Brand einer Garage in der Fünfkirchner Straße hat am Mittwochvormittag 16.3.2022 die Polizei und die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Gegen 11.30 Uhr waren die sofort ausrückenden Rettungskräfte alarmiert worden. Nach bisherigen Erkenntnisstand geriet die Garage aus noch nicht bekannten Gründen in Vollbrand.

Dabei wurde ein benachbartes Haus durch die Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Menschen, die sich zu diesem Zeitpunkt noch in dem Haus aufhielten, wurden von der Feuerwehr sicher nach draußen gebracht. Die Löscharbeiten vor Ort dauern derzeit noch an.

Der bislang verursachte Schaden wird aktuell auf rund 200.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Diese übernimmt das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kriminalpolizei (Rufnummer 06151/969-0).

Meldung der Feuerwehr Darmstadt

Am Mittwochmittag 16.03.2022 wurde die Feuerwehr Darmstadt um ca. 11:30 Uhr zu einem Feuer in die Heimstättensiedlung gerufen, welches auf ein angrenzendes Wohnhaus überzugreifen drohte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine Doppelgarage, welche ebenfalls als Werkstatt genutzt wird, bereits im Vollbrand. Zwischen der Werkstatt und dem Wohnhaus befand sich eine Gasflasche.

Aufgrund der hohen Hitze hatte hierbei das Sicherheitsventil bereits geöffnet, sodass brennendes Gas ausströmte. Die Flammen breiteten sich in Richtung des Wohnhauses aus, welches ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Da der Treppenraum bereits verraucht war, waren 2 Personen im Gebäude eingeschlossen. Diese wurden durch die Feuerwehr gerettet.

Eine weitere Person konnte sich vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig in Sicherheit bringen. Die betroffenen Personen wurden durch den Notarzt untersucht. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Durch einen umfangreichen Löschangriff, welcher über den Boden, tragbare Leitern und eine Drehleiter erfolgte, konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden, so dass das angrenzende Gebäude weiterhin bewohnbar ist. An und in der Werkstatt entstand ein Totalschaden.

Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle. Es wird eine Brandwache eingerichtet, um letzte Glutnester abzulöschen.

Während des Einsatzes ist der betroffene Abschnitt der Fünfkirchner Straße für den Verkehr gesperrt. Über die Brandursache und den entstandenen Sachschaden können durch die Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Dies ist Gegenstand der folgenden polizeilichen Ermittlungen. Vor Ort waren ca. 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Darmstadt, des Rettungsdienstes sowie der Polizei.

Anzeige wegen fehlender Versicherung – Polizei kontrolliert E-Scooter

Darmstadt (ots) – Auf zwei 19 und 35 Jahre alte Männer kommt nach einer Kontrolle im Laufe des Montags (14.03.) ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. Beide waren mit unversicherten E-Scootern unterwegs. Gegen 13.20 Uhr fiel einer Streife der Verkehrsinspektion der 35 Jährige auf, der in Begleitung ein E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen durch die Heidelberger Straße schob.

Scheinbar außer Sichtweite der Polizeistreife stieg der Darmstädter zusammen mit seinem Begleiter in der Ahastraße auf den Scooter auf und fuhr die Straße entlang. Beide wurden durch die Polizisten angehalten.

Eine Versicherung für das Zweirad konnte der 35-jährige Fahrer nicht vorweisen.

Ebenso ging es einem 19-Jährigen, der eine Stunde später mit seinem E-Scooter und ebenfalls ohne Versicherungskennzeichen durch die Eschollbrücker Straße fuhr.

Auch hier folgte eine Verkehrskontrolle und eine Strafanzeige.

Beide müssen sich jetzt strafrechtlich verantworten.

Darmstadt-Dieburg

Mit Haftbefehl gesucht – 38-Jähriger in Heizungsraum festgenommen

Groß-Umstadt (ots) – Ein 38-jähriger Mann wurde am Dienstag 15.03.2022 von Ermittlern der Kripo (ZU40) an seiner Wohnanschrift festgenommen. Der 38-Jährige wurde wegen Computerbetrugs gesucht. Hierfür war noch eine Haftstrafe von über 2 Jahren offen.

Nachdem sich der Gesuchte in einem Heizungsraum im Keller einschloss, öffneten die Beamten die Tür und nahmen den 38-Jährigen gegen 10.30 Uhr fest. Für die Verbüßung der Haftstrafe ist der Mann direkt in die nächste JVA gebracht worden.

Taschendieb im Möbelhaus

Weiterstadt (ots) – Am Dienstagabend 15.03.2022 hat ein noch unbekannter Dieb in einem Möbelhaus “Im Rödling” sein Unwesen getrieben. Gegen 19.30 Uhr schnappte sich der Kriminelle einen Geldbeutel, der von seiner 65-jährigen Begleiterin im Einkaufswagen verstaut wurde. Mit seiner Beute machte sich der Unbekannte auf und davon.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Verstauen Sie keine Wertgegenstände im Einkaufswagen. Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen immer eng am Körper. Nutzen Sie verschlossene Innentaschen.

Das Kommissariat 42 des 3. Polizeireviers ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und hat ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Unter der Rufnummer 06151/969-41310 nehmen die Beamten sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Einfamilienhäuser im Visier Krimineller – Polizei sucht Zeugen

Groß-Zimmern (ots) – Zwei Einfamilienhäuser in Groß-Zimmern rückten am Dienstag 15.03.2022 in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich zwischen 18-20 Uhr an der Terrassentür eines Hauses “Am Roten Morgen” zu schaffen. Im Inneren angelangt, durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke. Ob sie etwas entwendeten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Auch in ein Haus “Hinter dem Schlädchen” verschafften sich die ungebetenen Gäste unter Anwendung von Gewalt im Tatzeitraum zwischen 7.30-13 Uhr Zutritt. Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Räume und machten sich an einem Tresor zu schaffen. Sie entwendeten unter anderem diverse Schmuckstücke und flüchteten mit ihrer Beute unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Ob die beiden Fälle im Zusammenhang zueinander stehen, muss noch geprüft werden.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Groß-Gerau

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Mittwoch 16.03.2022 um 08.55 Uhr, wurde im Hardwaldtweg in Walldorf die offen stehende Hecktür eines weißen Sprinters durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren und stark beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Kreis Bergstraße

Zwei leicht Verletzte nach Zimmerbrand

Lorsch (ots) – Durch das Einatmen von Rauchschwaden wurden eine 35-jährige Frau und ihr 45-jähriger Bekannter am Mittwochmorgen 16.03.2022 nach erster Inaugenscheinnahme durch den Rettungsdienst leicht verletzt. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurden sie vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Das Paar befand sich nach ersten Erkenntnisse in ihrer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Hauses in der Berliner Straße, als sie 9.50 Uhr Feuer in einem Zimmer bemerkten. Im ersten Aufschlag wurde ein Eimer Wasser zum Löschen des Feuers benutzt.

Die alarmierten Brandbekämpfer aus Lorsch haben dafür Sorge getragen, dass der Brand endgültig gelöscht war. Hierfür wurde ein verbranntes Sofa aus der Wohnung getragen. Ob eine glimmende Zigarette oder ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst haben, müssen die weiteren Ermittlungen der Polizei (K 10) noch zeigen.

Durch die Rauchentwicklung ist ein Schaden von etwa 5.000 Euro entstanden.

Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Bürstadt (ots) – Am Montag den 14.03.2022 gegen 08:00 Uhr, ereignete sich in der Nibelungenstraße in 68642 Bürstadt auf Höhe der dortigen Bäckerei ein Verkehrsunfall zwischen einem Ford Transit und einem LKW mit offenem Kastenaufbau. Dabei entstand Sachschaden an den jeweiligen linken Außenspiegel der Fahrzeuge.

Zur Klärung des Sachverhalts werden mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim, Florianstraße 2 in 68623 Lampertheim,

Tel: 06206-9440 0 zu melden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lampertheim (ots) – Am Dienstag, 15.03.2022 zwischen 08-09:00 Uhr wurde in der Eleonorenstraße in Lampertheim ein geparkter, roter Pkw (Ford) beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer kann Hinweise zu dem Unfallverursacher oder -Fahrzeug geben? Wer konnte den Unfall beobachten? Für alle sachdienlichen Hinweise ist die Polizei in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu erreichen.

Odenwaldkreis

Haben wildernde Hunde Rehe gerissen? – Polizei sucht dringend Zeugen

Bad König (ots) – Am Montag 14.03.2022 wurden im Jagdrevier Nieder-Kinzig im Waldstück “Schindersgraben”, insgesamt 4 tote Rehe aufgefunden. Die Rehe lagen in einem Umkreis von etwa 50 Meter, unweit vom dortigen Wohngebiet entfernt. Vermutlich wurden die Rehe durch wildernde Hunde gerissen.

Die Tiere wiesen allesamt typische Bisswunden an der Kehle auf.

Die Polizei in Erbach (K 41) ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können.

Telefonisch sind die Ermittler unter der Rufnummer 06062 / 953-0 zu erreichen.

