Bürstadt (ots) – Am Dienstagabend 15.03.2022 um kurz vor 22 Uhr, besuchte ein 23-Jähriger einen Imbiss in der Marktstraße und stellte sich neben ebenfalls anwesende Polizeibeamte. Die Polizisten wurden auf den 23-Jährigen aufmerksam, als sie an der Umhängetasche ein Einhandmesser hängen sahen. Bei genauer Überprüfung stellte sich schnell heraus, dass diese Art Messer verboten ist. Während des Gesprächs wurde darüber hinaus deutlicher Cannabis-Geruch wahrgenommen.

In der Umhängetasche führte der 23-Jährige neben einer Feinwaage auch rund 20 Gramm Cannabis sowie über 40 Gramm Amphetamin mit sich. Auch stand der Lampertheimer offensichtlich selbst unter Drogeneinfluss. Ein durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf die Drogen THC und Amphetamin.

Sein E-Bike, mit dem er zum Imbiss fuhr, wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen, wie Anzeigenaufnahme und Blutentnahme mit auf die Polizeidienststelle mitgenommen. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Lampertheimer vorerst wieder entlassen.

Die Beamten ermitteln jetzt wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und dem Waffengesetz sowie wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss.

