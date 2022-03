Ludwigsburg: Benefizveranstaltungen für die Ukraine

Ludwigsburg – Der Krieg gegen die Ukraine hat eine weltweite Welle der Solidarität und Unterstützung ausgelöst. Angesichts der sich verschärfenden humanitären Katastrophe im Land und unter den Flüchtenden sind aber weitere Hilfsanstrengungen nötig. Unter Federführung des Fördervereins der Filmakademie Baden-Württemberg e.V. haben sich daher die Filmakademie (FABW), KinoKult e.V. Programmkinos, das Haus des Dokumentarfilms e.V. sowie das Kunstzentrum Karlskaserne zusammengetan und zwei Benefizveranstaltungen für die Opfer des Krieges organisiert.

Unter dem Aufruf „NO MORE WAR!!“ findet am Donnerstag, 31. März um 19 Uhr eine Abendveranstaltung im Kunstzentrum Karlskaserne Ludwigsburg statt. Die Schriftstellerin Lena Gorelik spricht zunächst über Ursachen und Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine. Im Anschluss schildern die FABW-Studentinnen Yelyzaveta Davydenko und Alina Yklymova mit russischen bzw. ukrainischen Wurzeln ihre Sicht auf den Krieg und seine Auswirkungen auf ihr tägliches (Zusammen)Leben. Zum Ausklang der Veranstaltung folgt dann ein Konzert der Pianistin Katherine Zyabluk aus Kiew. Als Moderator führt Jürgen Walter, 1. Vorsitzender des Fördervereins der FABW, durch den Abend.

Während der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, eine Spende zu leisten. Die Gelder fließen zu 100 Prozent an lokale Ukraine-Hilfen.

Die zweite Benefiz-Veranstaltung findet am Mittwoch, 6. April um 19.30 Uhr im Kino Caligari in Ludwigsburg statt. Gezeigt wird der Dokumentarfilm CHODORKOWSKIS NEUE FREIHEIT von Regisseur und FABW-Absolvent Cyril Tuschi. Im Anschluss beleuchtet Cyril Tuschi im Gespräch mit Dr. Kay Hoffmann (Haus des Dokumentarfilms e.V.) u.a. das „System Putin“ und die Rolle der Oligarchen in Russland.

CHODORKOWSKIS NEUE FREIHEIT (2016) ist die Fortsetzung von Tuschis Dokumentarfilm DER FALL CHODORKOWSKI von 2011, als der Kreml-Kritiker Michail Chodorkowski noch in Sibirien im Gefängnis saß. Die Fortsetzung begleitet die ersten Schritte des ehemaligen Öl-Oligarchen in Freiheit, nachdem ihn sein Erzfeind, der russische Präsident Putin, im Dezember 2013 plötzlich begnadigt hatte. Tuschi befragt Chodorkowski als eine Art Kronzeugen für Russland und fordert ihn zu schonungsloser Ehrlichkeit heraus. Wer ist Chodorkowski wirklich? Plant er seine Rückkehr nach Russland? Will er sich für seine Haft an Putin rächen?

Besucher haben beim Ticketkauf die Möglichkeit, als Spende eine Eintrittskarte in drei Preisstufen – 10€/20€/30€ zu erwerben und können damit selbst über die Höhe ihres Beitrags entscheiden. Alle Einnahmen kommen auch hier lokalen Ukraine-Hilfseinrichtungen zugute.

Die Einlass- und Hygieneregeln beider Veranstaltungen werden in Anlehnung an die aktuell gültige Corona-Verordnung aufgestellt.

NO MORE WAR!! – Benefizveranstaltungen

Donnerstag, 31. März 2022

Abendveranstaltung

19 Uhr / Einlass ab 18.30 Uhr

Kunstzentrum Karlskaserne, Hindenburgstr. 29, Ludwigsburg

Freier Eintritt – Spenden willkommen

Mittwoch, 6. April 2022

Screening und Filmgespräch

19.30 Uhr / Einlass ab 19.00 Uhr

Kino Caligari, Seestraße 4, Ludwigsburg

Tickets/Reservierung: www.kinokult.de