Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Verkehrsunfall mit unklarem Hergang

Bebra. Am Montag (14.03.) kam es gegen 14.30 Uhr in der Hersfelder Straße aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall. Ein grauer VW Golf eines 20-jährigen Rotenburgers und ein blauer VW Caddy eines 31-Jährigen aus Fuldatal stießen beim Abbiegen im Bereich eines dortigen Tankstellengeländes zusammen. Der entstandene Gesamtschaden beträgt rund 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Rotenburg an der Fulda, Tel. 0662/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

VB

Unfallflucht in Herbstein – Zeugen gesucht

Herbstein. Am Donnerstag (03.03.) kam es zwischen 10 und 12:15 Uhr zu einer Unfallflucht. Eine 54-jährige Frau aus Ulrichstein stellte ihren grauen Hyundai Kona zunächst auf dem Parkplatz des Thermalbades und später auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Herbstein ab. Bei Rückkehr zu ihrem Fahrzeug stellte sie Beschädigungen an der rechten Frontschürze und dem vorderen rechten Kotflügels fest. Am Pkw der Ulrichsteinerin entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. An welcher der beiden Örtlichkeiten der Schaden entstand, ist aktuell nicht bekannt. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Schwalmtal. Nach einer Geldautomatensprengung am frühen Mittwochmorgen (16.03.), gegen 2.20 Uhr, in einer Bankfiliale in der Straße „Am Wasser“ im Ortsteil Brauerschwend, hat die Kriminalpolizei Alsfeld die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang führten Spezialisten des Hessischen Landeskriminalamtes am heutigen Morgen aufwendige Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch. Vor diesem Hintergrund wurde der Bereich um den Tatort weiträumig abgesperrt, sodass auch die Landstraße zwischen Schwalmtal-Brauerschwend und Wallenrod vorübergehend vollgesperrt werden musste.

Durch die Sprengung kam es zu einem Brand in der Filiale. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer glücklicherweise zeitnah löschen, bevor es auf andere Gebäudeteile übergriff. Personen wurden nicht verletzt.

An dem Gebäude sowie dem Automaten entstand erheblicher Sachschaden – nach ersten vorläufigen Schätzungen im sechsstelligen Bereich.

Wer hat in Brauerschwend in den Morgenstunden, ab 1.30 Uhr oder auch in den Tagen zuvor, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Schwalmtal. Unbekannte entwendeten am Freitagmittag (11.03.), gegen 12 Uhr, einen Gussofen und das Gussrad einer Getreidemühle von einem Grundstück in der Straße „Am Berg“ im Ortsteil Brauerschwend. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus – Tipps der Polizei

Homberg (Ohm). Die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße „An der Stadtkirche“ wurde am Dienstagnachmittag (15.03.), in der Zeit zwischen 13.50 Uhr und 16.15 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher öffneten eine rückwärtig gelegene, gekippte Terrassentür und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort entwendeten die Langfinger Bargeld in noch unbekannter Höhe sowie ein defektes I-Phone X und flüchteten anschließend unerkannt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei

kurzer Abwesenheit!

kurzer Abwesenheit! Ziehen Sie die Türen nicht nur ins Schloss, sondern schließen

Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur

kurzzeitig verlassen!

Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen! Achten Sie darauf, Ihre Abwesenheit nicht offensichtlich für

Unbekannte zu machen (optische Akzente am Wohnobjekt,

öffentliche Nachrichten in sozialen Netzwerken oder auf dem

Anrufbeantworter)

Unbekannte zu machen (optische Akzente am Wohnobjekt, öffentliche Nachrichten in sozialen Netzwerken oder auf dem Anrufbeantworter) Deponieren Sie ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals

draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0661/105-2041.

Die Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in der Übersicht:

Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann, Tel. 0661/105-2046 (Landkreis Fulda), Kriminalhauptkommissar Ralph Bingel, Tel. 06621/932-112 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) und Polizeihauptkommissar Wolfgang Keller, Tel. 06641/971-130 (Vogelsbergkreis)

Abfälle in Waldstück entsorgt

Schlitz. Ein Zeuge informierte die Polizei in Lauterbach am Dienstagvormittag (15.03.) über den Fund mehrerer augenscheinlich entsorgter Kunststoffkanister an einem Waldweg im Ortsteil Fraurombach. Rund 20 Kanistern, die nach derzeitigen Erkenntnissen teilweise noch mehrere Liter Altöl enthielten, entledigten sich Unbekannte in der Zeit zwischen dem 8. März und dem 15. März. Die Polizei in Lauterbach hat in enger Zusammenarbeit mit dem zuständigen Ordnungsamt die Ermittlungen wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen aufgenommen. Der Abfall wurde mittlerweile ordnungsgemäß durch die Stadt entsorgt.

Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Hochwertige Scheinwerfer aus Mercedes E350 Coupe ausgebaut und gestohlen

Bebra. Zwei Matrix-LED-Scheinwerfer eines Mercedes-Benz E350 Coupe waren in der Nacht zu Dienstag (15.03.) das Ziel unbekannter Diebe. Hierzu begaben sich die Täter auf das Ausstellungsgelände eines Autohauses in der Eisenacher Straße, schlugen ein Fenster des Fahrzeugs ein und bauten die Scheinwerfer im Wert von rund 3.000 Euro aus dem Motorraum aus. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1.300 Euro.

Hinweis bitte an die Polizeistation Rotenburg an der Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldautomat gesprengt – Erstmeldung –

In den frühen Morgenstunden wurden die Bewohner im Schwalmtaler Ortsteil Brauerschwend durch ein lautes Knallgeräusch aus dem Schlaf gerissen. Kurz vor halb drei Uhr (16.03.) gingen die ersten Anrufe bei der Leitstelle der Polizei ein. Ursächlich für den Knall war die Sprengung eines Geldautomaten der ortsansässigen VR Bank, bei dem zudem erheblicher Gebäudeschaden entstand. Derzeit befinden sich Polizei und Feuerwehr vor Ort und haben den Schadensbereich abgesperrt. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei aufgenommen, über die Höhe des etwaigen Stehlgut können noch keine Angaben gemacht werden. Der Schaden am Gebäude wird nach ersten Erkenntnissen an die 100 TSD Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern liegen noch nicht vor. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei. Zum jetzigen Zeitpunkt können von polizeilicher Seite keine weiteren Angaben gemacht werden.

Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen darunter ein 4 Monate alter Säugling

Am 15.03.22 um 19:50 Uhr ereignete sich in Alsfeld an der Kreuzung An der Au / Schellengasse ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Der Geschädigte, ein 39 jähriger Familienvater aus Alsfeld war mit seiner 22 Jahre alten Frau und dem 4 Monate alten Säugling auf dem Nachhauseweg. Er befuhr mit seinem Opel Kadett (Oldtimer) die Straße an der Au und wollte die Schellengasse geradeaus überqueren. Die 53 jährige Unfallverursacherin aus Lauterbach befuhr mit ihrem VW Polo die Schellengasse, missachtete das Rotlicht der Ampelanlage und stieß im Kreuzungsbereich mit dem Fahrzeug des Geschädigten zusammen.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden – Sachschaden: 16000,- EUR. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Vor Ort waren drei Rettungswagen und ein Notarztwagen eingesetzt. Alle vier Personen kamen mit leichten Verletzungen zur Beobachtung in die umliegenden Krankenhäuser.