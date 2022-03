Betrunkener Autofahrer schläft in Drive-in ein, Limburg, Brüsseler Straße, Mittwoch, 16.03.2022, 05:45 Uhr

(wie) Am frühen Mittwochmorgen ist in Limburg ein betrunkener Autofahrer im Drive-in eines Schnellrestaurants eingeschlafen. Zeugen riefen die Polizei in die Brüsseler Straße, da dort ein offensichtlich betrunkener Autofahrer aufgefallen war. Der 21-Jährige war am Steuer eines BMW in der Drive-in Spur eines Schnellrestaurants eingeschlafen. Er wurde von den Zeugen geweckt und wollte daraufhin den Bereich verlassen, fuhr aber mit seinem Auto gegen den Bordstein. Anschließend verließ er das Auto und begab sich in den Eingangsbereich eines Hotels. Dort konnte er von der gerufenen Polizeistreife festgenommen werden. Einen Atemalkoholtest verweigerte er. Im BMW fanden die Beamten mehrere leere Getränkedosen. Der 21-Jährige musste die Beamten daher mit auf die Dienststelle begleiten und sich von einem Arzt eine Blutprobe abnehmen lassen. Den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel stellte die Polizei sicher, anschließend durfte der Mann die Dienststelle wieder verlassen.

Verletzte bei Auffahrunfall in Frickhofen, Dornburg-Frickhofen, Friedenstraße, Dienstag, 15.03.2022, 15:10 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag wurde eine Frau bei einem Auffahrunfall in Frickhofen verletzt. Eine 37-Jährige befuhr mit einem BMW die Friedensstraße in Richtung Hauptstraße. Als ein 50-Jähriger vor ihr seinen BMW verkehrsbedingt abbremste, bemerkte die 37-Jährige das zu spät und fuhr auf das Heck des Vordermanns auf. Die 44-Jährige Beifahrerin des 50-Jährigen wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und begab sich selbstständig zum Arzt. Der Sachschaden wird auf 5.500 EUR geschätzt.

Geschwindigkeitsmessung am Waldkindergarten, Bad Camberg, Landesstraße 3031, Mittwoch, 16.03.2022, 08:15 Uhr bis 09:35 Uhr

(wie) Am Mittwochmorgen überwachte der Regionale Verkehrsdienst der Polizei die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in der Nähe des Waldkindergartens Bad Camberg. Die Beamten richteten ihr Messgerät auf der L 3031 auf Höhe des Waldschlosses ein. Zwischen 08:15 Uhr und 09:35 Uhr erfasste das Gerät 111 Fahrzeuge, von denen 29 zu schnell unterwegs waren. 15 davon waren so schnell, dass es zu einem Bußgeld mit Punkteeintrag in Flensburg kommen wird. Am schnellsten fuhr ein PKW mit 105 km/h anstelle der erlaubten 60 km/h. Damit wird der Fahrer sich auf ein Fahrverbot einstellen müssen. Insbesondere aufgrund des nahegelegenen Waldkindergartens ist es erschreckend, dass fast 30 % der Fahrer sich nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit gehalten haben. Die Polizei wird die Örtlichkeit weiter im Auge behalten.

Autobahnpolizei

Verletzte bei Unfall mit Sattelzug auf der A 3, Limburg, Bundesautobahn 3, Dienstag, 15.03.2022, 13:20 Uhr

(wie) Am Dienstagmittag wurden zwei Menschen bei einem Unfall zwischen einem Sattelzug und einem Auto auf der A 3 verletzt. Ein 43-Jähriger aus Marokko befuhr mit einem Sattelzug die A 3 von Köln in Richtung Frankfurt. Kurz vor Limburg geriet der Auflieger des Gespanns, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf nasser Fahrbahn ins Schlingern. Während die Zugmaschine nach rechts rutschte, brach der Auflieger nach links aus und prallte dort gegen den VW einer 34-Jährigen auf dem linken Fahrstreifen. Der VW wurde in die Mittelschutzplanke gedrückt. Der Sattelzug kam schließlich quer auf allen drei Fahrstreifen zum Stehen. Die 34-Jährige und der 43-Jährige wurden bei dem Unfall verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autobahn wurde während der Rettungs- und Bergungsarbeiten teilweise gesperrt. Bis 14:30 Uhr musste der gesamte Verkehr über den Standstreifen laufen, danach konnten zumindest zwei Fahrstreifen freigegeben werden. Gegen 15:20 Uhr gab die Autobahnpolizei die komplette Fahrbahn wieder frei. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu acht Kilometern Länge. Der Sachschaden wird auf 63.000 EUR geschätzt.