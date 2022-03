Scheibe an geparktem Pkw eingeschlagen und Laptop entwendet, Wiesbaden, Murnaustraße, Dienstag, 15.03.2022, 21:50 Uhr,

(jul) Am Dienstagabend wurde in der Murnaustraße eine Fahrzeugscheibe eines

geparkten Pkw eingeschlagen und die Laptoptasche entwendet. Ein 33-Jähriger

stellte seinen schwarzen Renault am Dienstagabend in der Murnaustraße ab. Als er

um 22:00 Uhr auf den Parkplatz an sein Fahrzeug zurückkehrte, konnte er

feststellen, dass eine Fahrzeugscheibe eingeschlagen war und mehrere Gegenstände

aus dem Fahrzeuginnenraum entwendet wurden. Aufgrund von Zeugenaussagen kann die

Tatzeit auf 21:50 Uhr eingegrenzt werden. Im Rahmen der polizeilichen

Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der unbekannte Täter durch die

Videoschutzanlage der Stadt Wiesbaden bei der Tat videografiert wurde. Der

männliche Täter ist ca. 25 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Er hat gebräunte Haut,

trägt einen dunklen Vollbart und hat schwarze kurze Haare. Der Pkw-Aufbrecher

trug eine dunkelblaue Winterjacke mit einem weißen Logo vorne, eine dunkelblaue

Jeans und weiße Turnschuhe. Nach der Tat flüchtete dieser fußläufig in Richtung

Mainzer Straße. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 345-0 telefonisch in

Verbindung zu setzen.

Pkw-Aufbruch missglückt,

Wiesbaden, Adolfstraße, Dienstag, 16.03.2022, 15:00 Uhr – 22:10 Uhr,

(jul) Vom Dienstnachmittag bis Dienstagabend schlugen unbekannte Täter in der

Adolfstraße eine Fahrzeugscheibe ein und flüchteten anschließend ohne Beute. Der

Pkw parkte am Straßenrand der Adolfstraße, als unbekannte Täter eine

Seitenscheibe eines schwarzen Renaults mit einem unbekannten Gegenstand

einschlugen. Aufgrund der Spurenlage vor Ort kann davon ausgegangen werden, dass

die Täter die Fahrzeugtür durch die eingeschlagene Scheibe öffneten und den

Fahrzeuginnenraum durchsuchten. Da sich jedoch keine Wertgegenstände im Fahrzeug

befanden, flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Ein

Ermittlungsverfahren wurde durch die Wiesbadener Kriminalpolizei eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 345-0 zu melden.

Sporttasche aus Pkw entwendet,

Wiesbaden, Adolfsallee, Dienstag, 15.03.2022, 21:30 Uhr – Mittwoch, 16.03.2022,

07:00 Uhr,

(jul) Von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Innenstadt die Seitenscheibe des

geparkten Pkw eingeschlagen und eine Sporttasche entwendet. Am Dienstagabend

wurde ein grauer Fiat von einer 23-Jährigen in der Adolfsallee geparkt. Als

diese am Mittwochmorgen an den Pkw zurückkam, musste sie feststellen, dass es

unbekannte Pkw-Aufbrecher in der Nacht auf die Wertgegenstände in dem

verschlossenen Pkw abgesehen hatten. Die Täter hatten unbemerkt eine

Fahrzeugscheibe eingeschlagen und die Sporttasche aus dem Innenraum entwendet.

Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei erbittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0611 345-0.

Werkzeugschrank auf Baustelle aufgebrochen, Wiesbaden, Oranienstraße,

Dienstag, 15.03.2022, 18:00 Uhr – Mittwoch, 16.03.2022, 06:30 Uhr,

(jul) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch machten sich die unbekannten Täter

auf einer Baustelle in der Oranienstraße zu schaffen und entwendeten Werkzeug im

Wert von mehreren Tausend Euro. Im Dachgeschoss einer Schule finden derzeit

Bauarbeiten statt. Die Diebe gelangten über das Schulgebäude auf die Baustelle

im Dachgeschoss und brachen dort einen Werkzeugschrank auf. Aus dem Schrank

wurden eine Kreissäge und eine Kettensäge entwendet. Hinweisgeber werden

gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 345-0

telefonisch in Verbindung zu setzen.

32-jähriger Wiesbadener erleidet Stichverletzung, Wiesbaden, Wellritzstraße,

Dienstag, 15.03.2022, ca. 14:45 Uhr,

(jul) Durch eine Stichverletzung wurde ein Mann am Dienstagmittag in der

Wellritzstraße verletzt. Nachdem der Polizei über Notruf eine schwerverletzte

blutende Person gemeldet wurde, konnte der 32-jährige Wiesbadener in der

Wellritzstraße angetroffen werden. Der Mann wies eine stark blutende Verletzung

im Bereich des Gesäßes auf und musste notärztlich versorgt werden. Nach

Einschätzung der behandelnden Ärzte handelte es sich bei der Verletzung um eine

Stichverletzung. Der Mann machte gegenüber der Polizei und den Rettungskräften

keinerlei Angaben zur Herkunft der festgestellten Verletzung. Der 32-Jährige

musste ambulant in einem Wiesbadener Krankenhaus behandelt werden. Zeugen werden

gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier Wiesbaden unter der Rufnummer 0611-3450

telefonisch in Verbindung zu setzen.

Falsche Handwerker unterwegs,

Wiesbaden, Wolfram-von-Eschenbach-Straße, Dienstag, 15.03.2022, 12:30 – 12:50

Uhr,

(jul) Am Dienstagmittag gab sich ein Mann in der Wolfram-von-Eschenbach-Straße

als Handwerker aus und gelangte unberechtigt in eine Wohnung. Ein 74-jähriger

Wohnungsinhaber eines Mehrfamilienhauses wurde am Dienstagmittag im Hausflur von

einer fremden männlichen Person angesprochen. Der Mann gab an, dass ein

Wasserschaden in seiner Wohnung vorliegen würde. Als der Wohnungsinhaber

daraufhin mit dem angeblichen Handwerker in die Wohnung ging, konnte er keinen

Wasserschaden feststellen. Unter dem Vorwand, die Wasserleitung im Bad prüfen zu

wollen, gelangte der Mann unbeobachtet in alle Räume der Wohnung. Aus dem

Nachttisch wurde ein Fensterschlüssel entwendet. Der Täter sei ca. 35-40 Jahre

alt, ca. 175 cm groß und habe dunkelblonde, lockige Haare. Er sei mit einem

blauen Hemd und einer gelben Warnweste bekleidet gewesen. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise

telefonisch unter der Rufnummer 0611 345-0.

Verkehrskontrolle

Mainz-Kastel, Theodor-Heuss-Brücke Dienstag, 15.03.2022, 07:45 – 12:00 Uhr

(jul) Am Dienstagvormittag wurden durch die Kontrollgruppe des Wiesbadener

Verkehrsdienstes mit Unterstützung von Kräften der Bereitschaftspolizei

Verkehrskontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden an der Theodor-Heuss-Brücke 23

Fahrzeuge und 37 Personen kontrolliert. Es wurden 23

Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, hauptsächlich wegen Handy- und

Gurtverstößen. Es konnten 4 Personen kontrolliert werden, welche nicht im Besitz

einer gültigen Aufenthaltserlaubnis waren. Während den Kontrollmaßnahmen wurden

die Einsatzkräfte von Zeugen auf einen Exhibitionisten aufmerksam gemacht. Die

Person konnte festgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Mehrere Autos aufgebrochen und Navigationssysteme entwendet, Idstein, Im Füllenschlag / Willy-Schreier-Straße / Rossertweg Montag,

14.03.2022, 23:00 Uhr bis Dienstag, 15.03.2022, 07:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag brachen Unbekannte in Idstein drei geparkte BMW

auf und entwendeten aus diesen diverse Einbauteile. Sowohl in der Straße „Im

Füllenschlag“, als auch in der Willy-Schreier-Straße und im Rossertweg gingen

die Täter nach einem ähnlichen Prinzip vor. In allen drei Fällen suchten die

Unbekannten geparkte BMW der dreier Reihe auf und öffneten mittels unbekanntem

Werkzeug zunächst die Fenster der Fahrerseite um anschließend die Türen zu

öffnen. In Summe wurden drei Navigationssysteme sowie drei verbaute

Bedienelemente und ein Lenkrad gestohlen. Darüber hinaus stahlen sie aus einem

Fahrzeug eine hochwertige Sonnenbrille. Im Anschluss gelang den Unbekannten die

Flucht. Der Gesamtwert der entwendeten Teile wird auf mehrere Tausend Euro

geschätzt. Der im Rahmen der Diebstähle verursachte Sachschaden an den

Fahrzeugen beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Die Polizeistation in Idstein nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126)

9394-0 entgegen.

Einbrecher suchen Schulzentrum auf, Taunusstein-Hahn, Pestalozzistraße,

Freitag, 11.03.2022, 14:00 Uhr bis Dienstag, 15.03.2022, 14:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen versuchten Unbekannte in die Räumlichkeiten eines

Schulzentrums in der Pestalozzistraße in Taunusstein-Hahn einzubrechen. Zwischen

Freitag und Dienstag machten sich die Einbrecher an einem Seitenfenster des

Gebäudekomplexes zu schaffen und versuchten ersten Ermittlungen zufolge dieses

mit Hilfe eines unbekannten Werkzeuges zu öffnen. Spuren am Tatort deuten darauf

hin, dass der Einbruch fehlschlug und die Täter ohne ins Gebäude eingestiegen zu

sein flüchteten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Pkw hinter Kurhaus zerkratzt, Bad Schwalbach, Am Kurpark, Donnerstag,

10.03.2022, 18:15 Uhr bis 20:30 Uhr

(fh)Vergangenen Donnerstag wurde ein Pkw hinter dem Kurhaus in Bad Schwalbach

beschädigt. Zwischen 18:15 Uhr und 20:30 Uhr parkte ein grauer SUV der Marke

Mercedes auf dem öffentlichen Parkplatz hinter dem Kurhaus. Als der Halter gegen

20:30 Uhr sein abgestelltes Fahrzeug aufsuchte, stellte er mehrere Kratzer an

der hinteren Beifahrertür fest und informierte die Polizei. Der Schaden wird mit

circa 500 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124)

7078-0 entgegen.

Zwei Verletzte bei Zusammenstoß, Bundesstraße 275, Höhe Idstein, Mittwoch,

16.03.2022, 07:20 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der B275 bei Idstein ein Verkehrsunfall

mit zwei verletzten Beteiligten. Gegen 07:20 Uhr befuhr ein 37 Jahre alter

Idsteiner mit seinem Audi die besagte Bundesstraße von Idstein nach Eschenhahn

und wollte dabei auf die Autobahnauffahrt der A3 auffahren. Im Rahmen des

Abbiegevorganges von der Abbiegespur übersah der Idsteiner ersten Erkenntnissen

zufolge den Chevrolet einer entgegenkommenden 23-Jährigen, sodass es zu einem

Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die beiden Beteiligten wurden leichtverletzt

in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8.000 Euro

geschätzt. Da beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten, war die Fahrbahn für

die Zeit der Unfallaufnahme einseitig gesperrt.