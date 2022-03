Maikammer: Mainzer Hofsänger am 09. April 2022 im Bürgerhaus

Maikammer – Am 9. April 2022, um 19.00 Uhr lädt Lotto-Rheinland-Pfalz gemeinsam mit der Gemeinde Maikammer zum Konzert der Mainzer Hofsänger ein. Unter der Schirmherrschaft von Landrat Dietmar Seefeldt singt der Chor Schlager, Evergreens und Klassiker, dabei sind sie selbst der größte Hit für den guten Zweck.

Seit 2007 gehen die Mainzer Hofsänger gemeinsam mit Lotto-Rheinland-Pfalz und seiner Stiftung auf Tournee durch Rheinland-Pfalz und haben rund 1,4 Millionen Euro ersungen. Der durch die Mainzer Fastnacht bekannt gewordene Chor gastierte in Rheinland-Pfalz bereits von der Südpfalz bis in den hohen Westerwald, vom Trierer Land bis nach Rheinhessen. Und immer wird im Auftrag von Lotto-Rheinland-Pfalz und seiner Stiftung für einen sozialen Zweck vor Ort gesungen. Die Bürgerstiftung Maikammer wird vom Erlös dieses Konzertes profitieren. Sie hilft unserer Gemeinde, arbeitet lokal und stärkt unser Lebensumfeld. Die Förderung der Alten- und Seniorenarbeit sowie die Gemeinwesenarbeit der „Lebensräume für Jung und Alt“, die in die Dorfgemeinschaft hineinwirkt, stehen im Fokus. Sie setzt sich finanziell und ideell für Projekte aus den Bereichen Bildung, Integration, Jugend, Soziales und Kultur ein und arbeitet nachhaltig. Das Stiftungsvermögen bleibt in Maikammer und kommt der Gemeinde dauerhaft zugute.

Karten zum Preis von 20 € bis 22 € gibt es im Vorverkauf bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen sowie online unter www.ticket-regional.de. In Maikammer z. B. im Büro für Tourismus oder bei Schreibwaren Pfeifer. Die Eintrittspreise an der Abendkasse liegen bei 22 € bis 25 €.

Aktueller Nachweis für 3G erforderlich (geimpft, genesen, oder getestet), Maskenpflicht. Es gelten die aktuellen Bestimmungen der Corona Bekämpfungsverordnung des Landes RLP.