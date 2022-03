Neustadt: Konzert mit dem Prague Royal Philharmonic Orchestra und dem Pianisten Joseph Moog am 26. Mai 2022

Neustadt an der Weinstraße – Im Rahmen des „Neustadter Demokratiefests 2022“ in Neustadt an der Weinstraße und auf dem Hambacher Schloss gastiert in einer neuen Reihe der Kulturabteilung „Internationale Orchester in Neustadt an der Weinstraße“ das international renommierte Royal Philharmonic Sinfonieorchester aus Prag am Donnerstag, den 26.05.2022, im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße.

Unter der Leitung seines Chefdirigenten Heiko Mathias Förster erklingen Werke Smetanas und Dvoraks. Herzstück des Galakonzerts wird der Auftritt des gebürtigen Neustadters und Grammy-Nominés Joseph Moog mit Rachmaninoff’s 2. Klavierkonzert sein.

Es war der römische Kaiser Rudolph II. (1552-1612), der als seinerzeit ranghöchster europäischer Monarch 1583 seinen Regierungssitz von Wien nach Prag verlegte und die Stadt an der Moldau damit zu einem kulturellen Zentrum der damaligen Welt formte. Prag erblühte im Glanz der kaiserlichen Residenz und wurde zur „Goldenen Stadt“. Rudolphs Hof übte eine magische Anziehungskraft aus. Der Monarch war ein bedeutender Förderer der Wissenschaften und der Künste, insbesondere der Musik. Für die berühmte Hofkapelle kamen zahlreiche Künstler aus ganz Europa nach Prag und Rudolphs Hoforchester war eines der größten in Europa. Die besten Instrumentalisten und Sänger musizierten dort und viele hervorragende Komponisten schrieben neue Werke für das Orchester. Prag leistete damit einen wesentlichen Beitrag zur europäischen Musikgeschichte.

400 Jahre später formte Heiko Mathias Förster, der in Prag über viele Jahre hinweg verschiedene Orchester dirigierte, zusammen mit den besten Prager Musikern das Prague Royal Philharmonic. Gemeinsam möchten die Musiker an den Ruhm des einstigen kaiserlichen Orchesters anknüpfen und pflegen ein Repertoire mit Werken der bedeutendsten Komponisten aus Klassik und Romantik: Musik von Mozart, Haydn und Beethoven, Brahms, Dvorak und Smetana bis hin zur Wiener-Walzer-Dynastie der Familie Strauss.

Innovative Programme und eine preisgekrönte Diskografie dokumentieren Joseph Moogs umfangreiches Repertoire und stehen für seine einzigartige Künstlerpersönlichkeit. Mit leidenschaftlicher Musikalität, facettenreicher Klangästhetik und fesselnder Virtuosität begeistert er seit vielen Jahren weltweit Publikum und Presse.

Ausgezeichnet mit dem Gramophone Classical Music Award, zwei International Classical Music Awards und nominiert für den Grammy ist er auf den großen Bühnen der Welt zuhause.

Joseph Moog, Sohn zweier Orchestermusiker, ist Preisträger des „Prix Groupe de Rothschild“ und wurde 2009 in den Kreis der Steinway Artists berufen. Er ist Gründungsmitglied und künstlerischer Leiter des „Konz Musik Festivals“ nahe seines heutigen Wohnsitzes Luxembourg und engagiert sich aktiv für die Kulturpflege seiner Heimatstadt Neustadt/Weinstraße.

Do, 26.05.2022 | 20 Uhr

Stadthalle Saalbau (Bahnhofstraße 1, 67433 Neustadt a. d. W.)

Abendprogramm

BEDRICH SMETANA (1824-1884) „Die Moldau“

SERGEJ RACHMANINOFF (1873-1943) Klavierkonzert N°2 op.18, c-moll

ANTONIN DVORAK (1841-1904) Sinfonie N°9 op.95 „Aus der neuen Welt“, e- moll

Interpreten

PRAGUE ROYAL PHILHARMONIC

HEIKO MATHIS FÖRSTER, Leitung

JOSEPH MOOG, Klavier

Einlass: 19:15 Uhr | Beginn: 20 Uhr

Karten (ab 21€ / erm. ab 17€) ab sofort erhältlich online unter www.ticket-regional.de, bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen (z.B. Tabak Weiss Neustadt, Büro für Tourismus Maikammer, Buchhandlung Frank Bad Dürkheim) und bei der Kulturabteilung Neustadt (Hetzelplatz 1).

Für Rückfragen steht die Kulturabteilung Neustadt telefonisch unter der 06321 855-1404 oder per Mail unter kultur@neustadt.eu zur Verfügung.

