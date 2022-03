Neustadt: Historischer Verein der Pfalz – Veranstaltungen 2022

Neustadt an der Weinstraße – Den Auftakt zu den Vortragsveranstaltungen macht der stellvertretende Vorsitzende des Historischen Vereins der Pfalz, Sepp Distler, am 22. März 2022 – 18.45 Uhr im Casimirianum. Er berichtet – mit Bildern – über „Die Stadt Cottbus und den Landschaftspark (600 ha) mit Schloss Branitz des Fürsten Hermann von Pückler-Muskau“

Am 30. März um 18.00 Uhr folgt im Casimirianum der Vortrag von Dr. Joel Forthoffer „Meine Dienstzeit in der Pfalz – Erlebnisse als Soldat in der Neustadter Garnisonen“. Der Vortrag hätte eigentlich schon im Dezember vergangenen Jahres stattfinden sollen, musste aber aufgrund der Pandemie verschoben werden.

Eine Besichtigung des Jüdischen Friedhofs an der Robert-Stoltz-Straße findet am 10. April 2022, um 11.00 Uhr unter der Führung des Beiratsmitglieds Eberhard Dittus statt.

Vorgesehen ist auch eine Generalversammlung im Casimirianum, sie soll am 27. April 2022 18.00 Uhr stattfinden. Vorstandswahlen stehen im Jahr 2022 nicht an.

Nachgeholt wird am Samstag 30. April 2022 die Tagesexkursion nach Colmar. Sie wird als Kooperationsveranstaltung mit dem Förderverein Kuckucksbähnel durchgeführt. Treffpunkt am Hbf Neustadt ist um 8.15 Uhr. Die Abfahrt erfolgt um 8.36 Uhr – nach Umstieg in Weissenburg und Strasbourg wird Colmar um 11.21 Uhr. Ein örtliches Programm ist in Planung. Für die Rückfahrt ist Treffpunkt am Bahnhof Colmar um 16.50 Uhr – Neustadt wird um 19.51 Uhr erreicht. Bitte lassen Sie uns bei der Anmeldung wissen, ob Sie über eine VRN-Zeitkarte (Karte ab 60 oder Rhein-Neckar-Ticket) verfügen. Es gelten die Regularien der örtlichen Corona-Verordnung.

Am 17. Mai 2022 – 19.15 Uhr Casimirianum findet aus Anlas des 190. Geburtstages des Hambacher Festes im Casimirianum ein „Doppelvortrag“ statt. Lutz Frisch und Werner Schreiner werden verschiedene Perspektiven des Hambacher Festes aufzeigen.

Lutz Frisch, Autor des bekannten Werkes „Deutschland Wiedergeburt – Neustadter Bürger und das Hambacher Fest“ wird über den Festablauf und teilnehmende Neustadter Bürger vortragen, Werner Schreiner wird über verschiedene Personen, wie z.B. den Bahningenieur Paul Camille von Denis und andere Mitarbeiter der Pfälzischen Ludwigsbahn berichten, die bei den Hambacher Ereignissen involviert waren.

Der 175. Geburtstag der Eisenbahn in der ehemaligen bayerischen Pfalz und damit auch im heutigen Rheinland-Pfalz steht im Mittelpunkt eines Vortrages von Werner Schreiner am 09. Juni 2022 – in Erwartung der Coronaentwicklungen ist der Veranstaltungsort noch offen

Geplant ist ein Vortrag zu Barbarossa durch Vorstandsmitglied Klaus-Fréderic Johannes. Die Veranstaltung soll 29. Juni – 19.15 Uhr im Casimirianum stattfinden.

Noch in Vorbereitung ist für den 5. Juli 2022 vorgesehene – aufgrund der Pandemie bereits mehrmals verschobene Exkursion nach Strasbourg. Besichtigt werden sollen die damals für die Regierung Elsass-Lothringen errichteten Bauten des Architekten Ludwig Levy, der auch die Villa Böhm in Neustadt erbaut hat. Auf dem Besuchsprogramm steht auch noch die neue Verwaltung der Region Grand Est.

Der Neustadter Denkmalschützer Dr. Stephan Ulrich wird am 20. Juli 2022, um 19.15 Uhr im Casimirianum unter dem Thema „Alte Stadt Neustadt – Einblicke in die Architektur vom Mittelalter bis zum Frühbarock“ einen Einblick in die Stadtgeschichte geben.

Die große Veranstaltung zu historischen und aktuellen Verkehrsthemen findet als gemeinsame Veranstaltung der Wissenschaftlichen Kommission des Historischen Vereins, des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) und des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZSPNV-Süd) am 23. Juli 10,00 Uhr bis 16.30 Uhr statt. Das Programm befindet sich im Abstimmungsprozess – der Tagungsort wird unter Berücksichtigung der Corona-Regularien gewählt.

Zu allen Veranstaltungen wird um eine verbindliche Anmeldung unter nw.schreiner@t-online.de gebeten.