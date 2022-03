Haßloch: Frühjahrsempfang 2022 fällt aus

Haßloch – Eigentlich sollte als Ersatz für den Neujahrsempfang in diesem Jahr erstmals ein Frühjahrsempfang auf dem Rathausplatz realisiert werden. Angedachter Termin war der 01. April 2022. „Wir werden allerdings auf eine Durchführung verzichten“, so Bürgermeister Tobias Meyer. Der Krieg in der Ukraine verschiebt die Prioritäten und die Auswirkungen des Krieges binden in Bezug auf die Unterbringung von Geflüchteten Personal bei der Gemeindeverwaltung. Parallel erreichen die Corona-Zahlen neue Höchststände und Infektionen machen auch vor dem Rathaus nicht Halt. „Aus diesen Gründen müssen wir nicht stringent an der Etablierung eines neuen Veranstaltungsformats festhalten“, so Meyer weiter.

Hinzu kommt, dass durch die Absage kein Verein oder gewerblicher Beschicker in Mitleidenschaft gezogen wird, da es sich beim Neujahrsempfang in der Vergangenheit nie um eine Veranstaltung handelte, über die Vereine oder Gewerbebetriebe einen erheblichen Teil ihres Jahresumsatzes generiert haben. Anders würde es sich beispielsweise beim Andechser verhalten.

Gleichzeitig würde der Wechsel des Veranstaltungsortes von der Aula auf den Rathausplatz das Budget, das eigentlich für den Neujahrsempfang vorgesehen ist, deutlich übersteigen. „Die Idee eines Frühjahrsempfangs im Freien ist gut, die Umsetzung wird aus den genannten Gründen aber warten müssen“, so Meyer. Das Organisationsteam bittet für die Entscheidung um Verständnis.