Weingarten – Babyziege von drei Jugendlichen entführt

Karlsruhe (ots) – Eine 22-jährige Frau stellte am Sonntag gegen 01.42 Uhr in der

Schillerstraße drei Jugendliche fest, welche eine Babyziege herumtrugen. Die

Frau sprach die Jugendlichen im Alter von 15-17 Jahren auf die Ziege an,

woraufhin diese die Ziege zurückließen und in unbekannte Richtung flüchteten.

Die 22-Jährige rief die Polizei und nahm sich der Babyziege an, bis die Beamten

eintrafen. Das Tier war augenscheinlich erst kurz zuvor geboren worden, da aus

dem Nabel noch ein Stück Nabelschnur ragte. Die Babyziege wurde an die

Tierrettung übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wird eingeleitet.

Bruchsal – Bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots) – Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten

17.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagvormittag auf der

Landesstraße 556. Eine 56-Jährige war mit ihrem Pkw gegen 11.30 Uhr auf der

Landesstraße von Forst kommend in Richtung Bruchsal unterwegs. An der Kreuzung

Kammerforststraße bremste sie den Pkw ab, da die Ampel auf Gelblicht schaltete.

Ein dahinterfahrender 48-Jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr mit

seinem Lkw nahezu ungebremst auf den Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralles

wurde der Pkw in den Kreuzungsbereich geschoben. Die Beifahrerin im Pkw wurde

leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw

war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Da Betriebsstoffe ausgelaufen

waren musste die Fahrbahn gereinigt werden.

Kraichtal – Einbruch in Vereinsheim – Zeugen gesucht

Kraichtal-Oberöwisheim (ots) – In der Nacht zum Montag verschafften sich

unbekannte Täter gewaltsam Zugang in ein Vereinsheim in Oberöwisheim, machten

offenbar aber keine Beute.

Die Diebe hebelten zwischen Sonntag 22:15 Uhr und Montag 11:00 Uhr ein Fenster

auf der Rückseite des Vereinsgebäudes auf. Der geschätzte Sachschaden beläuft

sich auf ungefähr 200 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der 07253 80260 an das Polizeirevier Bad

Schönborn zu wenden.

Polizeiliche Kriminalstatistik 2021 – Polizeipräsidium Karlsruhe – Kriminalität unter dem Einfluss der Pandemie erneut gesunken

Karlsruhe (ots) – Karlsruhe – Die Corona-Pandemie hat im zweiten Jahr das

öffentliche Leben weiterhin stark eingeschränkt und sich somit offenbar erneut

auf die Kriminalstatistik ausgewirkt. Die beim Polizeipräsidium Karlsruhe

verzeichneten Straftaten gingen im Jahr 2021 abermals insgesamt um achtbare 10,7

Prozent oder um 4.686 Fälle zurück. Dies ist der niedrigste Wert seit zehn

Jahren und liegt mit einem Prozent leicht über dem Landesdurchschnitt.

Auch die Aufklärungsquote konnte um 1,9 Prozentpunkte auf 65,7 Prozent erneut

gesteigert werden. Die Häufigkeitszahl sank mit 5.175 Straftaten pro 100.000

Einwohner auf ein Zehnjahrestief.

Die Diebstahlskriminalität nahm traditionell einen großen Anteil an der

Gesamtkriminalität ein. Hier ist beim Polizeipräsidium Karlsruhe ein starker

Rückgang von 26,3 Prozent oder 3.307 Straftaten zu vermelden. Dies wirkte sich

äußerst positiv auf die Gesamtzahl der Straftaten aus.

Besonders erfreulich war, dass der Anteil der Straftäter unter 21 Jahren in

vielen Deliktsbereichen auf ein Zehnjahrestief sank.

Wohnungseinbruch

Die Wohnungseinbrüche gingen im Jahr 2021 zum achten Mal in Folge um 20,7

Prozent auf nunmehr 357 Fälle zurück. Hiervon fielen 266 Straftaten auf

dauerhaft genutzte Privatwohnungen. Bei dem Rückgang der letzten Jahre wirkten

sich die Einschränkungen durch die Coronapandemie sowie die präventiven und

repressiven Konzepte des Polizeipräsidiums Karlsruhe zur Verhinderung von

Einbrüchen positiv aus. Beachtlicherweise blieben 47,9 Prozent im

Versuchsstadium, das heißt, die Täterinnen und Täter gelangten nicht ins Innere.

Dies könnte an einer gesteigerten Aufmerksamkeit der Bürgerinnen und Bürger

sowie an einer Verbesserung des Einbruchschutzes gelegen haben. Einbruchschutz

lohnt sich! Das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Karlsruhe bietet hierzu

kostenlose Beratungen vor Ort an.

Straßenkriminalität

Auch bei der Straßenkriminalität, also in der Öffentlichkeit verübte Straftaten,

war ein deutlicher Rückgang um 25,2 Prozent auf 5.935 Straftaten zu verzeichnen.

Dies ist mit Abstand der niedrigste Stand seit zehn Jahren. Den größten Anteil

daran haben Diebstahlsdelikte rund ums Auto sowie von Fahrrädern. Raubstraftaten

nahmen um 40 auf nunmehr 68 Fälle und Körperverletzungsdelikte um 45 auf 370

Fälle ab.

Die niedrigen Zahlen des Wohnungseinbruchdiebstahls als auch der Rückgang der

Straßenkriminalität haben einen positiven Einfluss auf das Sicherheitsgefühl der

Bevölkerung.

Sexualdelikte

Die Gesamtzahl der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung stieg um 37,6

Prozent auf 776 Delikte. Dies ist unter anderem auf die Sensibilisierung der

Bevölkerung und das damit verbundene gesteigerte Anzeigeverhalten

zurückzuführen. Somit ist hier möglicherweise auch von einer Aufhellung der

Dunkelziffer auszugehen. Ein recht großer Anteil liegt in der Steigerung der

Verbreitung pornografischer Schriften von 156 auf 358 Fälle. Die sexuellen

Übergriffe stiegen um sechs auf 30 Delikte und die sexuellen Belästigungen um 26

auf 122 Delikte. Hingegen sanken die Fälle der sexuellen Nötigung um sieben auf

elf Straftaten sowie der sexuelle Missbrauch um 23 auf 163 Straftaten. Die

Aufklärungsquote stieg um 7,2 Prozentpunkte auf 89,6 Prozent.

Oftmals werden sexuelle Übergriffe, beispielsweise Grapschen, aus Tätersicht als

Kleinigkeiten heruntergespielt. Es ist aber aus Sicht der Polizei dringend

geboten, schon niederschwellige Übergriffe zur Anzeige zu bringen, um den Tätern

klare Grenzen aufzuzeigen. Der Konflikt mit dem Gesetz zeigt hier oftmals

abschreckende Wirkung.

Enkeltrick, falsche Polizeibeamte und Schockanrufe

In diesem Deliktsbereich werden ältere Menschen aufgrund ihrer nachlassenden

Sinne hauptsächlich als Opfer ausgewählt. Die Betrügerinnen und Betrüger agieren

äußerst geschickt und skrupellos. Es ist deshalb besonders wichtig, präventiv

bei der Zielgruppe selbst, aber auch bei deren Angehörigen, bei Taxifahrerinnen

und Taxifahrern und bei Bankangestellten vor den Gefahren und den

Vorgehensweisen der Täterschaft zu warnen. Insgesamt wurden über 900 Fälle

angezeigt, hierbei kamen die Betrügerinnen und Betrüger 45-mal zum Erfolg. Der

Schaden belief sich bei der Vorgehensweise der „falschen Polizeibeamten“ bei 37

vollendeten Taten auf ungefähr 548.000 Euro, bei dem Phänomen „Enkeltrick“

beziehungsweise „Schockanruf“ waren es acht Vollendungen mit einem Gesamtschaden

von etwa 166.000 Euro.

Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und -beamte

Die Gesamtzahl der Übergriffe gegenüber der Polizei haben im Vergleich zum

Vorjahr zwar um elf auf 284 Fälle abgenommen, dennoch wurden aber insgesamt 634

Beamtinnen und Beamte Geschädigte einer Straftat. Die rückläufigen Zahlen

dürften mit den Corona-Einschränkungen zu begründen sein, die das öffentliche

Leben weitgehend lahmgelegt haben. Der positive Trend darf aber nicht darüber

hinwegtäuschen, dass jeder Angriff gegen eine Polizeibeamtin oder einen

Polizeibeamten auch einen Angriff gegen die Gesellschaft darstellt. Hinter jeder

Polizeibeamtin und jedem Polizeibeamten steht ein Mensch, der das Recht der

Allgemeinheit schützt. Fehlendes Verständnis für die Polizeiaufgaben, fehlender

Respekt oder Heldentum spielten hier häufig eine Rolle, oftmals begleitet von

starkem Alkohol- oder Drogeneinfluss.

Unter anderem durch eine gute Aus- und permanente Fortbildung und mit einer

verbesserten Ausstattung versucht nicht zuletzt auch die Polizei, den sich

verändernden Herausforderungen gerecht zu werden.

Aggressionsdelikte

Die Aggressionsdelikte sanken im Jahr 2021 um 9,9 Prozent auf 3.477 Fälle.

Dieser Abwärtstrend war auch bei der Gewaltkriminalität mit einem Rückgang um

11,7 Prozent festzustellen, u.a. bei den Raubdelikten und bei schwerer

Körperverletzung. Nach einem Anstieg im Jahr 2020 sank die Gesamtzahl der

Körperverletzungsdelikte im Jahr 2021 um 339 auf 3.236 Fälle. Dies entspricht

einem Rückgang von 9,5 Prozent. Auch hier ist davon auszugehen, dass die

Einschränkungen der Corona-Pandemie mit ursächlich waren.

Cybercrime

Aufgrund neuer Erfassungsrichtlinien bei der Cyberkriminalität ist kein direkter

Vergleich zum Vorjahr 2020 möglich. Dennoch muss davon ausgegangen werden, dass

die Fallzahlen im Jahr 2021 gestiegen sind. Insgesamt wurden 2.698 Straftaten

registriert. Warenbetrug mit 574 Fällen und die Verbreitung pornografischer

Schriften mit 282 Straftaten sowie der Warenkreditbetrug mit 249 Delikten führen

das Ranking an. Die Täterinnen und Täter agierten oft aus dem Ausland und

konnten ihre Spuren mithilfe spezieller Softwareprogramme leicht verwischen.

Dies zog zeitaufwendige Ermittlungen der Polizei nach sich. Gerade während der

Coronapandemie hatte sich das Konsumverhalten spürbar ins Internet verlagert.

Das Repertoire der Internetkriminalität erstreckte sich von „Scamming“ sowie

„Phishing“ bis hin zur digitalen Erpressung. Und es kommen immer neue

Kriminalitätsfelder hinzu. Einfache Verhaltensweisen wie sichere, wechselnde

Passwörter sowie besondere Vorsicht vor übergünstigen Angeboten können davor

schützen, Opfer von Straftaten zu werden. Fragwürdige Mails sollten erst gar

nicht geöffnet werden.

Häusliche Gewalt

Die häusliche Gewalt ist im Jahr 2021 um 51,2 Prozent auf 777 Fälle angestiegen

und von einer hohen Dunkelziffer ist auszugehen. Insbesondere stiegen die

angezeigten Körperverletzungsdelikte um 134 auf 579 Fälle. Zum einen dürfte die

Steigerung auf den pandemiebedingten Rückzug der Bevölkerung aus dem

öffentlichen Raum zurückzuführen sein. Ferner wurde das Thema seit einiger Zeit

öffentlichkeitswirksam aufgegriffen, es ist mittlerweile kein Tabuthema mehr.

Betroffene wurden angehalten, Anzeige zu erstatten. Nicht zuletzt brachte hier

auch die Umsetzung des Gewaltschutzgesetzes eine Verbesserung und auch

Annäherungsverbote haben vor weiteren Übergriffen geschützt. Die Polizei setzt

zudem ein standardisiertes Verfahren zur Verbesserung der Anzeigenaufnahme und

Beratung der Opfer ein. Das gesteigerte Anzeigeverhalten führte unter anderem

offensichtlich auch zur Aufhellung des Dunkelfelds. Bei Verfahren der häuslichen

Gewalt steht der Schutz der Opfer im Vordergrund.

Polizeipräsidentin Caren Denner:

„Es ist äußerst erfreulich, dass die Gesamtkriminalität erneut gesunken ist.

Maßgeblich für unser Sicherheitsgefühl sind die Deliktsfelder des

Wohnungseinbruchs und auch der Straßenkriminalität. Die Rückläufigkeit der

Straftaten insoweit und besonders auch die geringere Zahl von

Körperverletzungsdelikten ist ein gutes Ergebnis und ein wichtiges, positives

Signal für unsere Bürgerinnen und Bürger.

Es ist mir ein großes Anliegen, auf die Wichtigkeit von Strafanzeigen

hinzuweisen. Kriminalität spielt sich oftmals im Verborgenen ab und muss

aufgehellt werden, nur wenn die Polizei Kenntnis von strafrechtlich relevanten

Sachverhalten hat, kann sie dagegen vorgehen. Deswegen ist es wichtig, auch bei

vermeintlich geringen Verstößen Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Ganz

besonders bedeutsam ist dies bei sexualisierter Gewalt oder häuslicher Gewalt.

Dabei geht es nicht nur um die Festnahme der Täter, sondern vielmehr auch um den

Schutz der Opfer. Deshalb habe ich die Bitte: Schauen Sie nicht weg!

Mein ganz besonderer Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen, die sich täglich

den immer wieder neuen Herausforderungen des polizeilichen Alltags stellen, und

dies nicht selten unter Einsatz ihrer Gesundheit. Damit leisten sie einen

maßgeblichen Beitrag für ein gutes gemeinsames und geordnetes Zusammenleben in

unserer Gesellschaft.“

Karlsruhe – Alkoholisierter Fahrradfahrer verursacht Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Ein 64-jähriger Radfahrer war am Montag gegen 17.20 Uhr auf

dem Radweg der Hauptbahnstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung

unterwegs. An der Einmündung zur Raiherwiesenstraße fuhr er dann auf die

Fahrbahn. Hierbei prallte er mit einer entgegenkommenden 30-jährigen

Fahrradfahrerin zusammen, wobei beide Radler stürzen. Die 30-Jährige zog sich

hierbei leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich

Verdachtsmomente auf eine alkoholische Beeinflussung des 64-Jährigen. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Der

Mann wurde zur Wache gebracht und musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Ettlingen- E-Bike-Fahrer von Pkw erfasst

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 56 Jahre alter

E-Bike-Fahrer leicht verletzt wurde, kam es am Montagmorgen im Stadtgebiet von

Ettlingen.

Nach bisherigem Sachstand fuhr der 56-Jährigen gegen 07.30 Uhr mit seinem E-Bike

auf der Schöllbronner Str. in Richtung Luisenstraße. An der Einmündung

Schöllbronner Straße / Wilhelmstraße überholt er einen verkehrsbedingt wartenden

Rechtsabbieger. Zum gleichen Zeitpunkt stand der 42 Jahre alte Unfallverursacher

in der Wilhelmstraße und wollte nach links in die Schöllbronner Straße

einbiegen. Beim Abbiegen kollidierte er mit dem von links kommenden

E-Bike-Fahrer. Der Radler wurde von dem Pkw erfasst, prallte in der Folge auf

die Motorhaube und stürzte anschließend zu Boden. Zum Unfallzeitpunkt trug der

56-Jährige einen Schutzhelm und wurde glücklicherweise nur leicht am Knie und an

der Hand verletzt.

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Zaisenhausen – 21-jähriges Duo nach Raubstraftat vorläufig festgenommen

Karlsruhe (ots) – Zu einer Raubstraftat kam es am Montagabend in der Hauptstraße

in Zaisenhausen, als ein 37 Jahre alter Mann gerade dabei war einen

Snackautomaten zu befüllen.

Gegen 19:30 befüllte der 37-Jährige einen Getränke- und Snackautomaten in

Zaisenhausen. Sein Fahrzeug stand hierbei mit geöffnetem Kofferraum in

unmittelbarer Nähe. Der Geschädigte bemerkte zunächst eine Personengruppe von

circa sechs Personen, beachtete dieser jedoch nicht weiter.

Kurz darauf stellte er fest, dass sich eine männliche Person aus der Gruppe an

der Ware in seinem Fahrzeug bediente. Als er auf den dreisten Dieb zugehen

wollte, wurde er von einer weiteren männlichen Person aus der Gruppe von hinten

fest umklammert. Aus der geöffneten Brusttasche seiner Jacke entwendete das Duo

dann anschließen das darin befindliche Bargeld.

Anschließend ließen die Männer den 37-Jährigen los und flüchteten in Richtung

Ortsmitte. Aufgrund der genauen Personenbeschreibung konnte kurz darauf im

Rahmen der Fahndung die beiden mutmaßlichen Täter vorläufig festgenommen werden.

Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnte sie das

Polizeirevier wieder verlassen.

Ettlingen – Autoreifen zerstochen und Roller umgeworfen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter zerstach in der Nacht von

Samstag auf Sonntag Reifen an bislang sieben Pkw in der Schleinkoferstraße.

Außerdem wurde ein Motorroller umgeworfen.

Mehrere Anwohner stellten am Sonntagvormittag fest, dass Reifen ihrer geparkten

Fahrzeuge zerstochen worden waren. Der Tatzeitraum lässt sich auf 01 Uhr bis

11.30 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingrenzen. Die Geschädigten

hatten ihre Fahrzeuge überwiegend in der Schleinkoferstraße und in der

Beethovenstraße abgestellt. Der Sachschaden dürfte im fünfstelligen Bereich

liegen. Als Tatwerkzeug kommt ein spitzer Gegenstand in Betracht. Hier dauern

die Untersuchungen noch an. Vermutlich wurde auch ein abgestellter Motorroller

in dieser Zeit umgeworfen. Ob der Roller beschädigt ist, bedarf weiterer

Überprüfungen.

Daher sucht die Polizei nun Zeugen, die eventuell Hinweise zu den oder dem

unbekannten Täter geben können. Wenn Sie verdächtige Beobachtungen gemacht

haben, können Sie sich gerne mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der

Telefonnummer 07243/32000 in Verbindung setzen.

Karlsruhe- Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter sind am Montagabend in ein Wohnhaus

in der Karlsruher Nordstadt gewaltsam eingedrungen. Dabei nahmen sie Bargeld im

unteren vierstelligen Bereich an sich.

Zwischen 18:30 Uhr und 22.00 Uhr verschafften sich die Diebe über die

Terrassentür Zutritt in das Reihenhaus in der Knielinger Allee.

Im Inneren schauten die Eindringlinge vermutlich gezielt nach Bargeld. Mit ihrer

aufgefundenen Beute machten sie sich anschließend unerkannt aus dem Staub.

Zeugenhinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West unter der

Telefonnummer 0721 666-3611 entgegen.