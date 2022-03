Trickbetrug per Messenger Dienst – Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Mannheim (ots) – Trickbetrüger machen sich derzeit einen allseits beliebten

Messenger Dienst zunutze. Auch das Polizeipräsidium Mannheim verzeichnet seit

Monatsbeginn zunehmend Fälle der neuen Trickbetrugsmasche, infolge derer es

unglücklicherweise in vereinzelten Fällen schon zu beträchtlichen

Vermögensschäden von mehreren Tausend Euro kam.

Am gestrigen Mittag, zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr, versuchten Betrüger

erneut im Bereich Mannheim-Sandhofen zu zuschlagen und nahmen zunächst eine

53-Jährige und anschließend eine 68-Jährige ins Visier.

Wie gehen die Betrüger dabei vor?

Zunächst kontaktieren die Trickbetrüger ihre potentiellen Opfer über einen

Messenger Dienst, wahlweise als deren angebliche Tochter oder Sohn und geben

unter Angabe ganz gewöhnlicher Gründe, wie etwa einem Providerwechsel, vor, im

Besitz einer neuen Mobiltelefonnummer zu sein. Die Betrüger täuschen weiter eine

finanzielle Notlage vor und bitten unter genauen Angaben von Kontodaten sowie

einem Verwendungszweck um die Überweisung eines bestimmten Geldbetrags.

In den beiden aktuellsten Fällen waren sowohl die 53-Jährige, als auch die

68-Jährige so geistesgegenwärtig und durchschauten rechtzeitig die List. So

hatten die Geschädigten aufgrund einer veränderten Art der angeblichen Tochter,

Nachrichten zu formulieren, Verdacht geschöpft und unter den ihnen bereits

bekannten Mobilrufnummern Kontakt aufgenommen.

Die beiden Geschädigten erstatteten anschließend jeweils persönlich Anzeige beim

Polizeirevier Mannheim-Sandhofen.

Die Polizei warnt eindringlich auf einen achtsamen Umgang mit sensiblen Daten,

insbesondere bei Kommunikation-, über Mobil- oder andere technischen Endgeräten.

Es wird daher angeraten, stets den persönlichen Kontakt mit dem betreffenden

Familienangehörigen über die bisher bekannte Mobilrufnummer aufzunehmen und sich

im Zweifelsfall direkt an die Polizei unter der Notrufnummer -110 zu wenden. Auf

keinen Fall sollte Geld auf unbekannte Konten überwiesen werden.

Mannheim-Innenstadt: Unbekannter Fahrer beschädigt geparkten Pkw und flüchtet – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Montag, 15:00 Uhr

beschädigte ein unbekannter Fahrer vermutlich beim Ein-/ Ausparken einen in Höhe

des Anwesens G 7, 6 geparkten VW UP. Der oder die Unbekannte entfernte sich

trotz des verursachten Fremdschadens, ohne diesen pflichtgemäß zu melden. Der

entstandene Schaden im Frontbereich am VW UP wird auf ca. 2.000,- EUR geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt bittet nun Zeugen, die Hinweise auf den

Verursacher geben können, sich telefonisch unter 0621/1258-0 in Verbindung zu

setzen.