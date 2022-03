Reilingen/Hockenheim – ACHTUNG: Leitungswasser derzeit nicht trinken! – Verschmutzung durch Rohrbruch; Mitteilung der Stadt Hockenheim!!!

Reilingen/Hockenheim (ots) – Aufgrund eines Wasserrohrbruches in der ersten

Hauptleitung zwischen Reilingen und Hockenheim ist das Wasser im Bereich

zwischen Hockenheim Zentrum bis nach Reilingen derzeit nicht benutzbar. Das

Wasser wird derzeit auf die zweite Hauptleitung umgeleitet, da diese die

Flussrichtung ändert, haben sich dort jedoch Ablagerungen abgesetzt.

Es kann bis zu einem Tag dauern, bis diese sich vollständig gelöst haben. Das

Wasser kann ausschließlich als Spülwasser in der Toilette genutzt werden, auf

keinen Fall als Lebensmittel oder zum Wäsche waschen.

Eine Baufirma hat bereits mit der Behebung des Schadens begonnen.

Bei Fragen wenden sich Bürgerinnen und Bürger an die Stadtwerke Hockenheim unter

(06205) 28 55 514. Die Stadtverwaltung Hockenheim bittet um Beachtung.

Rauenberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher erbeuten recht geringes Diebesgut aus Apotheke und verursachen dabei hohen Sachschaden

Rauenberg (ots) – Am Montagmorgen gegen 7:00 Uhr wurde in einer Apotheke in der

Hauptstraße durch einen Mitarbeiter ein Einbruch festgestellt. Ein oder mehrere

Täter drangen dabei im Zeitraum von Samstag, 13:30 Uhr bis Montag, 06:30 Uhr

gewaltsam in die Verkaufsräumlichkeiten ein. Der oder die Einbrecher hatten sich

offenbar mit einem ca. 20 kg schweren Stein bewaffnet und damit die Eingangstüre

eingeworfen und anschließend die Glasschiebetüre aus der Führungsschiene

ausgehebelt. Der oder die Eindringlinge durchwühlten anschließend im

Kassenbereich mehrere Geldkassetten und erbeuteten ersten Schätzungen nach etwa

200,- EUR Bargeld. Daraufhin entfernten sich der oder die Täter unbemerkt und

hinterließen neben dem Tatwerkzeug, auch einen hohen Einbruchsschaden von

mehreren tausend Euro. Zu einem gleich gelagerten Vorfall war es bereits Anfang

des Monats zur Nachzeit gegen 3:30 Uhr in einer weiteren Apotheke im Umkreis

gekommen. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten ist derzeit Gegenstand der

Ermittlungen des Polizeiposten Mühlhausen. Die Polizei bittet nun Zeugen, welche

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Posten selbst oder beim

Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnr. 06222/ 5709-0 zu melden.

Wiesloch/St. Leon-Rot: Taschendiebstahl in Einkaufsmarkt; Geldbeutel aus Jackentasche einer 73-Jährigen gestohlen; Täterin hebt zeitnah 2.500.- mit Bankkarte ab

Wiesloch/St. Leon-Rot (ots) – Am Montagnachmittag wurde eine 73-jährige Frau von

einer unbekannten Täterin bestohlen, als sie sich gegen 16.20 Uhr im LIDL-Markt

in der Bahnhofstraße aufgehalten hatte.

Die Täterin hatte der Seniorin unbemerkt den Geldbeutel aus der Jackentasche

gestohlen und kurze Zeit später in der nahegelegenen Volksbank innerhalb weniger

Minuten mit deren Scheckkarte drei Geldabhebungen zu insgesamt 2.500.- Euro

vorgenommen.

Mit dem entwendeten Bargeld beläuft sich die Diebstahlsumme auf rund 3.000.-

Euro. Die

Aufgrund erster Erkenntnisse könnte ein Tatzusammenhang mit einem

Taschendiebstahl am selben Tag in einem Einkaufsmarkt in St. Leon-Rot bestehen.

Dort wurde gegen 16 Uhr in einem ALDI-Markt in der Straße „Im Schiff“ eine

87-Jährige von einer unbekannten Frau bestohlen(siehe PM vom 15.03., 09.51 Uhr).

Hinweise bitte an das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0.

Hirschberg-Leutershausen/Weinheim: Opferstockaufbrüche in zwei Kirchen; Zeugen gesucht

Hirschberg-Leutershausen/Weinheim (ots) – Zwei bislang unbekannte Täter brachen

am Montagnachmittag den Opferstock der evangelischen Kirche im Ortsteil

Leutershausen auf und entwendete daraus einen geringen Bargeldbetrag. Auch aus

einer aufgebrochenen Opferbüchse wurde ein Kleingeldbetrag entwendet. Der

Sachschaden an Opferstock und -büchse betragt dagegen mehrere hundert Euro. Ein

Zeuge hatten die beiden, vermutlich osteuropäischen Täter beobachtet, wie sie

gegen 15.15 Uhr die Kirche betraten und eine halbe Stunde später gegen 15.45 Uhr

wieder verließen. Eine Beschreibung der Männer liegt noch nicht vor.

Womöglich dieselben Täter versuchten am Montagnachmittag auch die beiden

Opferstöcke der Katholischen Kirche „St. Laurentius“ in der „Rote Turmstraße“ in

Weinheim aufzubrechen. Hier machten sie keine Beute, sondern es blieb beim

Versuch. Sachschaden an den Opferstöcken entstand dennoch in Höhe von mehreren

hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0

in Verbindung zu setzen.

Rauenberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Unaufmerksamer Audi-Fahrer verursacht im Kreisverkehr Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Rauenberg (ots) – Am vergangenen Abend kam es gegen 20:45 Uhr im Kreisverkehr

auf der Wieslocher Straße/K 4170 auf Höhe eines Drogeriemarktes zu einem

Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws. Ein 26-jähriger Audi-Fahrer, welcher von der

B 39 kommend auf der Wieslocher Straße in den Kreisverkehr einfuhr, übersah

einen sich bereits im Kreisverkehr befindlichen und vorfahrtberechtigten

67-jährigen Mercedes-Benz-Fahrer. Infolge der Unaufmerksamkeit des 26-Jährigen

kam es zuletzt zu einer Kollision der Fahrzeuge. Die beiden Beteiligten blieben

hierdurch unverletzt, jedoch wird der entstandene Sachschaden auf ca. 5.000,-

EUR geschätzt. Das Polizeirevier Wiesloch kam zur Unfallaufnahme vor Ort.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 28-jähriger Marvin W. vermisst –

Zeugen dringend gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Der 28-jährige Marvin W. aus Weinheim wird

seit Montagabend, 14.03.2022 vermisst. Er verließ gegen 18 Uhr die elterliche

Wohnung in Weinheim und ist seither unbekannten Aufenthalts.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

28 Jahre

Ca. 185 cm groß

Ca. 90 kg

Kräftige Statur

Dunkle Haar, Deckhaar etwas länger

Trägt Vollbart

Narbe am rechten Handgelenk und an der Stirn

Trägt eine dunkelgrüne Jacke mit gelbem Innenfutter und einer

Kapuze mit Fellbesatz

Der 28-Jährige befindet sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Es ist

nicht auszuschließen, dass er sich in hilfloser Lage befindet.

Das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim bei der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Fahndung nach dem vermissten Marvin

W. aufgenommen. Eine Überprüfung aller bekannten Hinwendungsorte des Vermissten

sowie eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zu dessen

Auffinden.

Ein Lichtbild des Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei

Baden-Württemberg unter folgenden Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/weinheim-rhein-neckar-kreis-vermisstenfah

ndung/

Hinweise bitte über den Polizeinotruf 110 oder an den Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444.

Heidelberg, Mannheim, Rhein-Neckar-Kreis: Polizeiliche Kriminal- und Unfallstatistik 2021 für das Polizeipräsidium Mannheim (zuständig für: Stadt Mannheim, Stadt Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis)

Heidelberg/Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) –

-Polizeipräsidium Mannheim setzt erfolgreiche Arbeit der letzten

Jahre fort

-Zahl der Gesamtstraftaten auf historischem Tiefstand

-Aufklärungsquote ist leicht auf 60,4 Prozent gesunken

-Pandemiebedingte Einschränkungen des öffentlichen Lebens wirken

sich weiter positiv auf die Entwicklung aus

-Die Anzahl der Straftaten im öffentlichen Raum sinken erneut;

Straßenkriminalität und Aggressionsdelikte im öffentlichen Raum auf

Tiefstand

-Bei den Eigentumsdelikten betrifft der Rückgang nahezu alle

Erscheinungsformen, besonders Diebstahlsdelikte und Wohnungseinbrüche

sinken auf Rekordtief

-Der erneute Anstieg im Bereich der Sexualdelikte beruht

wiederholt auf der Verbreitung pornografischer Schriften über

Messenger-Dienste sowie exhibitionistische Handlungen von wiederholt

in Erscheinung getretenen Einzeltätern

-Das Deliktsfeld der Cyber-Kriminalität wurde in seiner

statistischen Erfassung angepasst. Die geänderte Zählweise bedingt

eine eingeschränkte Vergleichbarkeit der Fallzahlen mit den

Vorjahreswerten

-Gesamtzahl der Unfälle steigt aufgrund des Zuwachses von

Kleinstunfällen leicht an

-So wenig Schwerverletzte und Verkehrstote wie seit 2010 nicht

mehr

Bilanz der Polizeilichen Kriminalstatistik 2021: Straftaten im Präsidiumsbereich

zum fünften Mal in Folge rückläufig

Mannheim. „Für das Jahr 2021 verzeichnet das Polizeipräsidium Mannheim den

niedrigsten Stand an registrierten Straftaten der vergangen 18 Jahre! Ein

großartiger Erfolg und gleichzeitig ein Beleg für die hervorragende Arbeit der

Beamtinnen und Beamten im Polizeipräsidium Mannheim. Es zeigt zudem, dass unsere

Anstrengungen für mehr Sicherheit, insbesondere im öffentlichen Raum, sich nicht

nur signifikant in der Statistik, sondern auch spürbar positiv auf die

Bürgerinnen und Bürger in der Metropolregion ausgewirkt haben.“, zeigt sich

Polizeipräsident Siegfried Kollmar sichtlich erfreut. „Mit knapp 20.000

Straftaten weniger als noch vor fünf Jahren verzeichnen wir ein Rekordtief.

Sicherlich wirken sich hierauf auch die zahlreichen Einschränkungen des

öffentlichen Lebens im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie

aus. In Korrelation hierzu stellen wir aber auch Anstiege bestimmter

Deliktsbereiche fest, die sich bereits im Vorjahr abzeichneten. Hierunter fallen

insbesondere die Sexualdelikte, die durch die Verbreitung sexueller Inhalte über

Messenger-Dienste signifikante Steigerung erfuhren. Mit gezielter

Präventionsarbeit gehen wir, wie auch in den Jahren zuvor, gezielt eben diese

Verschiebungen innerhalb der angestiegenen Deliktsfelder an. Das heißt aber

nicht nur junge Menschen im Umgang mit neuen Medien zu schulen, sondern auch in

der digitalen Welt keinen rechtsfreien Raum zu etablieren. Mit der ständigen

Anpassung unserer Sicherheits-Strategie ruhen wir uns nicht auf den erreichten

Erfolgen aus. Im Gegenteil, gerade hier heißt es konsequent, ganzheitlich und

gezielt eben diese Schwerpunkte anzugehen und weiter für Ihre Sicherheit zu

sorgen.“, betont Kollmar. Insgesamt betrachtet ist im Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums Mannheim mit insgesamt 55.275 registrierten Straftaten ein

eminenter Rückgang zu verzeichnen. Im Direktvergleich zum Vorjahr bedeutet dies,

über 10.000 Fälle weniger. Die Aufklärungsquote sank zwar leicht um 2,2% auf

60,4%, befindet sich aber weiterhin auf gutem Niveau. Zusammenfassend ist es für

die Menschen in der Region immer unwahrscheinlicher, Opfer einer Straftat zu

werden.

Kriminalitätsschwerpunkte:

Erfreulicherweise korrelieren diese Rückgänge auch mit dem Handlungsschwerpunkt

des Landes Baden-Württembergs „Sicherheit im öffentlichen Raum“. In den

Stadtkreisen Heidelberg und Mannheim sowie dem Rhein-Neckar-Kreis sind für die

Teilbereiche der Aggressionsdelikte ein 5-Jahres-Tief zu verzeichnen. Für die

Straßenkriminalität in allen drei Kreisen zeichnet sich sogar ein beachtliches

15-Jahres-Tief ab.

Im Deliktsfeld der Eigentumskriminalität haben sich die Fallzahlen im Bereich

der Diebstähle vom bisherigen Höchststand 35.689 im Jahr 2003 auf 15.448 Fälle

mehr als halbiert. Besonders eindrücklich ist der erneute Rückgang bei der

Anzahl der Wohnungseinbrüche. Enorme präventive und repressive Anstrengungen der

letzten Jahre verfehlten ihre Ziele nicht: Von mehr als 1.000 Fällen im 2017

sind diese nunmehr auf weniger als die Hälfte zurückgegangen. Bei 420 Einbrüchen

scheiterten bereits 175 im Versuchsstadium. Neben Strafverschärfungen,

qualifizierter Sachbearbeitung sowie verstärkte Polizeipräsenz dürfte aber auch

ein nochmal gesteigertes gesellschaftliches präventives Netzwerk ursächlich für

die sinkenden Zahlen sein.

Ein erneuter Anstieg ist im Bereich der Sexualdelikte zu deklarieren. Die Zahl

der erfassten Fälle stieg im Vergleich zum Vorjahr von 893 auf 1.186, ein

Zuwachs von 32,8%. Die Gründe für die erneute Steigerung beruhen hauptsächlich

auf der deutlichen Zunahme der Fälle von „Verbreiten/Erwerb/Besitz/Herstellen

pornografischer Schriften“ – das Versenden oder Hochladen von inkriminierten

Inhalten mit sexuellem Bezug. Von 525 erfassten Fällen sind 426 auf den

Tatbestand der „Verbreiten/Erwerb/Besitz/Herstellen von Kinderpornografie“

zurückzuführen. Dies begründet sich größtenteils in der Verbreitung sexueller

Inhalte über Messenger-Dienste oder die Sozialen Netzwerke durch Kinder und

Jugendliche. Diese sind sich der Strafbarkeit oftmals nicht bewusst. Des

Weiteren wurden erneut Verdachtsanzeigen einer NGO wegen Kinderporno basierend

auf dem Datenabgleich amerikanischer Provider erstattet. Dabei wurden knapp 5

Millionen Bilddateien und rund 120.000 Videodateien gesichtet und auf

strafrechtliche Relevanz bewertet. Zwar wurde auch im Bereich der

exhibitionistischen Handlungen ein Anstieg festgestellt, allerdings ist dieser

auf das wiederholte Auftreten von Einzeltätern zurückzuführen.

Verkehrsunfallbilanz 2021: Trotz gering steigender Unfallzahlen Tiefstände bei

Schwerverletzten und Verkehrstoten

„So wenig Schwerverletzte und Verkehrstote wie seit 10 Jahren nicht, sind ein

deutliches Plus in Sachen Verkehrssicherheit. Auch wenn die Unfallzahlen

insgesamt, gegenüber einem enormen Rückgang im Vorjahr, gering angestiegen sind,

sind die Steigerungen ausschließlich im Bereich der Sachschäden festzustellen.“,

so Präsident Kollmar erfreut. „Unsere breitgefächerte Arbeit zur Erhöhung der

Verkehrssicherheit haben wir im vergangenen Jahr nicht nur fortgesetzt, sondern

weiter ausgebaut. Neben Großkontrollstellen auf den Autobahnen, intensivierter

Verkehrsarbeit bei Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss und der Ausweitung

der Poser-Kontrollen auf den gesamten Zuständigkeitsbereich haben auch Menschen

von jung bis alt von kostenfreien Schulungsmaßnahmen unserer Verkehrsprävention

profitiert.“, so der Polizeipräsident weiter.

Mit einem Anstieg um 3% steigt die Gesamtanzahl der Unfälle auf 26.035 im Jahr

2021. Allerdings sind die Zuwächse ausschließlich auf Verkehrsunfälle mit

entstandenem Sachschaden zu begründen. So sank die Zahl der Verletzten erneut.

Eine besondere Entwicklung ist bei Betrachtung der verletzungsgefährdeten

Verkehrsteilnehmer festzustellen: Fußgänger-, Fahrrad-, Pedelec-Unfälle sowie

die der motorisierten Zweiradfahrer konstatieren sinkende Zahlen. Allerdings ist

bei den E-Scooter-Unfällen erneut eine Zunahme zu registrieren. So stieg die

Anzahl um 32 Zähler auf insgesamt 88 Unfälle, wobei 50 Personen verletzt wurden.

Mit der Einführung des neuen Verkehrsmittels im Juli 2019, sind nun erste

Vergleiche zum Vorjahr möglich. Erfreulicherweise ist bei den Verkehrsunfällen

bei denen Geschwindigkeit ursächlich war ein Rückgang um 59 Fälle festzustellen,

was einem 5-Jahres-Tief entspricht. Bedauerlicher Weise nahmen die Unfälle, bei

denen der Verursacher unter Alkoholeinfluss stand, nach einem Vorjahres-Tief

wieder leicht zu. Auf den Autobahnen im Zuständigkeitsbereich ist eine Zunahme

um 127 Unfällen zu verzeichnen, wobei das Jahr 2020 eine besonders starke

Abnahme auswies. Einhergehend mit gesteigerten Zahlen sind auch die erlittenen

Personenschäden um 11% angestiegen – während die Zahl der Schwerverletzten sank,

stieg die Zahl der Leichtverletzten an. Besonders erwähnenswert: Die Zahl der

Unfälle mit Beteiligung von LKW ist wiederholt gesunken. Dabei kamen zudem

weniger Menschen zu schaden. Auch bei den Unfällen am Stauende ist weiter ein

kontinuierlicher Rückgang festzustellen.

Hinweis an die Redaktionen:

Broschüre hier downloaden: https://ppmannheim.polizei-bw.de/wp-content/uploads/s

ites/8/2022/03/Polizeiliche-Kriminal-und-Unfallstatistik-2021-PP-MA.pdf

Alle Informationen und genaueren Zahlen entnehmen Sie bitte der auf der Homepage

des Polizeipräsidiums Mannheim eingestellten statistischen Übersicht, die Sie

unter https://ppmannheim.polizei-bw.de/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/Polizeiliche-Kriminal-und-Unfallstatistik-2021-PP-MA.pdf

Neckarbischofsheim: Unter Drogen aber ohne Versicherungsschutz unterwegs

Neckarbischofsheim (ots) – Wegen des Verdachts, unter Drogeneinfluss mit dem

Auto unterwegs gewesen zu sein, wurde am Montagnachmittag einen 21-jährigen

VW-Fahrer auf dem Polizeirevier in Sinsheim eine Blutprobe entnommen.

Der Mann war kurz nach 16 Uhr mit zwei weiteren Mitfahrern im Alter von 17 und

19 Jahren in der Waibstadter Straße angehalten worden.

Ein erster Test hatte bei ihm den Einfluss auf Cannabis erhärtet.

Darüber hinaus strömte aus dem Fahrzeug Marihuana-Geruch nach draußen. Bei einem

19-jährigen Mitfahrer wurde ein „Crusher“ zum Zerkleinern von Drogen mit

entsprechenden Anhaftungen aufgefunden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts

ermittelt, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben. Dem 17-Jährigen

wurde kein strafrechtlicher Verstoß vorgeworfen.

Bei der Überprüfung des Fahrzeuges wurde darüber hinaus festgestellt, dass der

Versicherungsschutz erloschen war. Diesbezüglich kommt auf den 21-jährigen

Halter noch eine Anzeige und ein Bußgeld zu.

Walldorf/Sandhausen: Betrug nach „Schockanruf“ vereitelt; Volksbank-Mitarbeiterin reagiert richtig

Walldorf/Sandhausen (ots) – Einer aufmerksamen Mitarbeiterin der

Volksbankfiliale in Walldorf ist es zu verdanken, dass eine 77-jährige Frau

nicht Opfer von Betrügern am Telefon wurde.

Die Seniorin hatte am Montagvormittag einen Anruf eines vermeintlichen

Polizeibeamten erhalten, der ihr mitteilte, ihre Tochter hätte einen tödlichen

Verkehrsunfall verursacht. Zur Untermauerung der Behauptung, schluchzte eine

weibliche Stimme in den Hörer und stammelte, dass etwas Schlimmes passiert sei.

Der falsche Polizist verlangte schließlich 90.000.- Euro, um eine Haft der

vermeintlichen Tochter abzuwenden. Der Betrüger akzeptierte schließlich auch

20.000.- Euro, die die „schockierte“ Frau in Goldmünzen und Bargeld übergeben

wollte.

Als die 77-Jährige wenig später bei ihrer Hausbank vorsprach und eine

Mitarbeiterin bat, die Münzen aus dem Schließfach zu holen, wurde diese

misstrauisch und verständigte die Polizei.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat mittlerweile die

weiteren Ermittlungen übernommen.

Ob die Walldorfer Tat auch mit weiteren, ähnlich gelagerten Fällen desselben

Tages in Sandhausen zusammenhängen, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen

Ermittlungen. Insgesamt fünf Personen im Alter von 65-84 Jahren wurden im Laufe

des Montages in Sandhausen von falschen Polizeibeamten angerufen und mit einer

„Schocknachricht“ nach dem „Walldorfer“ Muster konfrontiert.

Alle reagierten sofort richtig, legten auf und verständigten die Polizei.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Suche nach vermisster Person – Mantrailer und Hubschrauber im Einsatz

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Die Polizei sucht derzeit im Bereich

Weinheim/Hirschberg mit starken Kräften nach einem 28-jährigen Mann, der seit

Montagabend in Weinheim vermisst wird. Hierzu kommen auch Mantrailer-Hunde sowie

ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Mantrailer-Hunde waren auch bereits am

Montagabend eingesetzt. Über die Hintergründe des Verschwindens liegen bislang

keine weiteren Informationen vor. Die Ermittlungen des Fachdezernats des

Kriminalkommissariat Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hierzu

dauern an.

Walldorf/Heidelberg: Radfahrer auf der Autobahn; Navigationsgerät falsch eingestellt

Walldorf/Heidelberg (ots) – Um am frühen Montagabend seine Einkäufe aus einem

Einrichtungshaus in Walldorf sicher mit dem Fahrrad nach Hause in einen

Heidelberger Stadtteil zu bringen und dafür den direkten Weg zu nehmen, dachte

sich ein 22-Jähriger, das Navigations-App seines Handys zu verwenden, um die

schnellste Route zu wählen.

Was er dabei offenbar nicht bedachte war, dass er den Parameter „Auto“ benutzte

und das Navi ihn schnurstracks zur A 5 leitete.

Sorglos radelte der junge Mann los und fand sich kurz vor 20 Uhr plötzlich auf

der A5 in Richtung Frankfurt wieder.

Wie er später den Beamten des Autobahnpolizeireviers mitteilte, wäre an ein

gefahrloses Umdrehen nicht zu denken gewesen, weshalb er sich entschied, seine

Fahrt auf dem Standstreifen in Richtung Heidelberg fortzusetzen.

Ein Zeuge, der mit seinem Auto ebenfalls auf der A 5 in Richtung Frankfurt

unterwegs war, erkannte die gefährliche Situation sofort, schaltete die

Warnblinker an, setzte sich hinter den Radler und verständigte die Polizei.

Darüber hinaus gingen unzählige Notrufe beim Polizeipräsidium Mannheim über den

Radfahrer auf der Autobahn ein.

An einem Parkplatz hielt der Zeuge den 22-Jährigen schließlich an. Die

hinzukommende Streife belehrte ihn über sein Fehlverhalten und erklärte ihm

darüber hinaus die Funktionsweise und die Bedienung der Navigations-App.

Da kurzfristig keine andere Möglichkeit bestand, wurde der Student unter

Berücksichtigung aller Sicherheitsvorkehrungen bis zur Tank- und Rastanlage

Hardtwald-Ost begleitet. Von dort fand er schließlich über sichere Radwege

seinen Heimweg nach Heidelberg-Kirchheim.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Polizei stellt Fahrrad sicher und sucht mit Lichtbild nach dem tatsächlichen Eigentümer bzw. der tatsächlichen Eigentümerin (FOTO)

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am Donnerstag, den 10.03.2022 gegen

13:00 Uhr stellten Einsatzkräfte des Polizeireviers Weinheim in der Schollstraße

einen 15-Jährigen auf einem hochwertigen Fahrrad fest, der sich beim Erblicken

des Streifenwagens auffällig nervös verhielt. Die Polizisten entschlossen sich

daraufhin, den Jugendlichen zu kontrollieren. Wie sich zeigte, handelte es sich

bei dem Fahrrad im geschätzten Gesamtwert von rund 700 Euro nicht um das

Eigentum des jungen Mannes. Der 15-Jährige hatte das Gefährt kurz zuvor in der

Nähe des Ortsteils Bärsbach aufgefunden und mitgenommen. Die Einsatzkräfte des

Polizeireviers Weinheim stellten das Zweirad sicher. Eine Meldung, wonach das

Rad bei der Polizei als gestohlen gemeldet wurde, liegt bislang nicht vor,

weshalb nun mit einem Lichtbild nach dem tatsächlichen Eigentümer oder der

tatsächlichen Eigentümerin gesucht wird. Der-oder diejenige wird gebeten, sich

beim Polizeirevier Weinheim unter der Tel.: 06201 10030 zu melden.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: PKW kollidiert mit Straßenbahn

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagvormittag gegen 10:30 Uhr fuhr ein

64-jähriger Mann mit seinem Renault auf der Rohrbacher Straße in Richtung

Nußloch. Auf Höhe des Georgi-Marktplatzes bog der Mann nach links ab und musste

hierbei die Straßenbahngleise überqueren. Hierbei übersah der PKW-Fahrer eine

aus gleicher Richtung kommende Straßenbahn und kollidierte mit dieser. Durch den

Unfall entstand Sachschaden im mittleren viertstelligen Bereich. Personen wurden

glücklicherweise nicht verletzt.

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Pedelec gestohlen – Zeugen gesucht

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagnachmittag zwischen 15:30 Uhr und

16:30 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter ein Pedelec am Bahnhofsplatz. Das

Fahrrad war mit einem Drahtschloss am Fahrradständer gesichert. Als der

Eigentümer an den Abstellort zurückkehrte, fand er lediglich das Schloss und

seinen abmontierten Fahrradsattel vor. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf

2.500 Euro. Zeugen, welche den Täter oder die Tat beobachtet haben, können sich

an das Polizeirevier Heidelberg-Nord unter Tel.: 06221/4569-0 wenden.

Insbesondere werden zwei Personen gesucht, welche den Diebstahl beobachtet haben

dürften. Nach Angaben von Nutzern einer Gruppe in den sozialen Medien sollen die

beiden Personen während der Tatausführung telefonisch die Polizei verständigt

haben. Dieser Anruf ging jedoch bei der Polizei nicht ein. Da die Personen als

wichtige Zeugen in Frage kommen, werden diese gebeten, sich ebenfalls unter o.g.

Rufnummer zu melden.

St. Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: Taschendiebin nutzt unbeobachteter Moment beim Einkaufen aus; Zeugen gesucht

St. Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag gegen 16:00 Uhr besuchte eine

87-Jährige ein Lebensmittelgeschäft in der Straße „Im Schiff“. Während des

Einkaufs bemerkte sie eine ihr unbekannte Frau, die sich immer wieder in

direkter Nähe zu ihr aufhielt. Nichtsahnend setzte die 87-Jährige ihren Einkauf

zunächst fort. Als sie dann aber die Ware an der Kasse bezahlen wollte, stellte

sie das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Diese befand sich zuvor in der Handtasche,

welche die 87-Jährige die gesamte Zeit über direkt an ihrem Körper getragen

hatte. Offenbar handelte es sich bei der zuvor wahrgenommenen, unbekannten Frau

um eine Taschendiebin, die einen unbeobachteten Moment ausgenutzt hatte, um das

Portemonnaie zu entwenden. Insgesamt dürfte die Unbekannte ca. 130 Euro erbeutet

haben.

Beschreibung der Täterin:

weiblich, ca. 165 cm groß, schulterlange/mittelblonde Haare, korpulent,

schwarz/weiße Jacke.

Der Polizeiposten St. Leon-Rot hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

sucht Zeugen, die Angaben zu der Taschendiebin und/oder deren Fluchtrichtung

machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Tel.: 06227 881600 zu melden.

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis: Wendemanöver auf B3 führt zu Verkehrsunfall

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am 14.03.2022 ereignete sich gegen. ca.

16:00 Uhr auf der B3 in Höhe Leimen ein Verkerhsunfall, bei dem zwei Personen

leicht verletzt wurden. Eine 42-jährige Frau befuhr mit ihrem VW die B3 in

Fahrtrichtung Heidelberg, als an der AS Leimen-Süd eine 29-jährige Fahrerin

eines Opel versuchte, auf der Fahrbahn zu wenden. Die VW-Fahrerin konnte

aufgrund des plötzlichen Wendemanövers nicht mehr rechtzeitig abbremsen und

kollidierte mit dem Opel, wodurch die Fahrerin des Opel und deren schwangere

Beifahrerin leicht verletzt wurden. Beide wurden im Anschluss in umliegende

Kliniken eingeliefert. Die Fahrerin des VW wurde glücklcherweise nicht verletzt.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro. Die

Richtungsfahrbahn der B3 in Fahrtrichung Heidelberg musste für die Dauer der

Unfallaufnahme und Bergungsabeiten bis ca. 17:30 Uhr gesperrt werden.