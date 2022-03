Heidelberg-Altstadt, Falsche Polizeibeamten unterwegs; 78-jähriger wird in seiner Wohnung zum Opfer

Heidelberg-Altstadt (ots) – Am gestrigen Montag waren in der Friedrichstraße

falsche zivile Polizeibeamte unterwegs und ergaunerten in der Wohnung eines

78-jährigen Rentners ein Smartphon und eine Geldbörse mit Bargeld und der

EC-Karte.

Der 78-jährige Rentner kann sich nicht mehr genau an den Tat- und Zeitablauf

erinnern und kann auch keine Beschreibung der beiden falschen Polizeibeamten in

bürgerlicher Kleidung abgeben.

Derzeit laufen noch die Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte und

eine Befragung der Nachbarschaft sowie weiteren möglichen Zeugen ist noch nicht

abgeschlossen.

Fakt ist, dass sich die beiden falschen Polizeibeamten Zutritt in die Wohnung

des 78-Jährigen verschafften und Bargeld, die EC-Karte, den Geldbeutel und ein

Smartphone bei dem Rentner entwendeten.

Zeugen werden geben, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221.

99-1764, in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, aufmerksam zu sein.

Kommunizieren sie rechtzeitig mit Personen Ihres Vertrauens, beispielsweise mit

Familienmitgliedern oder mit der Nachbarschaft. Nehmen Sie Hilfe an und geben

Sie auch Hilfe weiter.

Die Vorlage eines „Dienstausweises“ einer Person, die sich als Polizeibeamter

oder auch als eine andere Amtsperson ausgibt, um in Ihre Wohnung zu gelangen,

genügt nicht unbedingt. Ist die Kontaktaufnahme mit Ihnen überhaupt plausibel.

Halten Sie die Kontaktdaten Ihrer Polizei bereit und rufen Sie im Zweifelsfall

lieber einmal mehr an, in Notfällen auch über Notruf 110.