Sachbeschädigung an PKW

Kirchheimbolanden (ots)

Am 14.03.2022 wurde in der Zeit von 13.20 Uhr bis 14.20 Uhr der Lack eines PKWs verkratzt, der auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Kaiserstraße 1 in Kirchheimbolanden geparkt war. Der/die Täter/in benutzte hierzu offensichtlich einen nicht bekannten, spitzen Gegenstand. Zeuge melden sich bitte bei der Polizei Kirchheimbolanden.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Merxheim (ots)

In den späten Abendstunden des 14.03.2022 meldete ein aufmerksamer Passant einen augenscheinlich alkoholisierten PKW-Fahrer in der Ortslage Merxheim. Dank der detaillierten Beobachtungen dieses Zeugen konnte die Funkstreife kurz darauf den besagten Fahrer antreffen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 73-Jährigen aus der VG Nahe-Glan einen Wert nur knapp unter der gesetzlichen Grenze zur strafrechtlich relevanten „absoluten Fahruntüchtigkeit“ (ab 1,1 Promille), sodass durch die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann eingeleitet wurde. Ihn erwartet nun ein nicht unerhebliches Bußgeld sowie ein einmonatiges Fahrverbot.