Einbruch in Kindertagesstätte

Mainz-Marienborn (ots) – Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurde in eine

Kindertagesstätte in Mainz-Marienborn eingebrochen. Mitarbeiter bemerkten

Montagmorgen, dass die rückwärtige Eingangstür zum Gebäude aufgeschoben war und

dass mehrere Mitarbeiterschließfächer aufgebrochen wurden. Gestohlen wurde

nichts.

Das genaue Vorgehen des/der unbekannten Täter ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in

Verbindung zu setzen.

Zwei Täter nach Baustellendiebstahl gefasst

Mainz-Neustadt (ots)

Ein 37-jähriger Anwohner beobachtete am Montagabend um 20:00 Uhr zwei Männer dabei, wie diese Metallgegenstände von einer Baustelle in der Rheinallee stehlen wollten. Einer der Männer holte die Gegenstände vom Baustellengelände, der andere wartete mit einem Fahrrad samt Anhänger vor dem Gelände, um die Gegenstände aufzuladen.

Dank des Anwohners konnte die hinzugerufene Polizei die beiden 49 und 30 Jahre alten Mainzer schließlich im Nahbereich der Baustelle stellen. Sie gaben an, dass sie dachten, es würde sich bei dem Stehlgut um Müll handeln. Tatsächlich handelte es sich um Metallteile, die für Kanalarbeiten gebraucht wurden.

Die beiden Männer legten die gestohlenen Metallgegenstände zurück auf die Baustelle. Auf sie kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls zu.

Mann wird aufgrund der Hautfarbe angegriffen

Mainz Hartenberg-Münchfeld (ots) – 11.03.2022, 17:27 Uhr

Als er eine vierköpfige Personengruppe in der Dijonstraße auf dem Bürgersteig

passieren wollte, schlug ihm einer der Männer unvermittelt mit der Faust gegen

den Brustkorb. Auf die Frage, was das sollte, wurde der 22-jährige Mainzer

aufgrund seiner schwarzen Hautfarbe rassistisch beleidigt.

In diesem Moment griff ein zweiter Mann aus der Gruppe die Unterarme des

Mainzers und hielt sie fest. Der ursprüngliche Täter trat ihm daraufhin gegen

den linken, hinteren Oberschenkel.

Erst als die beiden bis dato unbeteiligten Gruppenmitglieder intervenierten,

ließen die zwei anderen von ihrem Opfer ab und alle vier flüchteten.

Die Täter konnte der 22-Jährige lediglich als etwa 22-30 Jahre alt und von

südmittelasiatischem Phänotyp beschreiben.

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131 65-4210

in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Akt der Selbstjustiz endet mit Strafanzeige

Mainz-Hechtsheim (ots) – Weil es am Samstagabend nach 23:00 Uhr zu einer

Ruhestörung kam, entschied sich ein 62-jähriger Mainzer dazu, das Recht in die

eigene Hand zu nehmen.

Er brach die Wohnungstür der lärmenden Nachbarn auf woraufhin ein Handgemenge

zwischen ihm, dem 54-jährigen Nachbarn und dessen 31-jährigen Sohn entstand.

Alle Beteiligten zogen sich Verletzungen zu, sodass sich der 62-Jährige dazu

entschied, die Polizei zu verständigen.

Als Begründung für den die Selbstjustiz gab der Mann an, dass es regelmäßig zu

Ruhestörungen durch die beiden Nachbarn kommen würde und die Ordnungshüter

nichts dagegen tun würden.

Der 62-Jährige muss sich nun strafrechtlich wegen des Vorfalles verantworten.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Heidesheim (ots) – Am 15.03.2022, gegen 02:45 Uhr kam es auf der A63,

Fahrtrichtung Kaiserslautern, ca. 3 Kilometer vor der Anschlussstelle Wörrstadt

zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Zu diesem Zeitpunkt fuhr auf dem

rechten Fahrstreifen ein Fiat Klein-LKW mit F-Kennzeichen (Fahrer männlich, 41

Jahre) . Ein nachfolgender Klein-LKW, ebenfalls Fiat, mit TR-Kennzeichen (Fahrer

männlich 43 J.) erkannte das vorausfahrende Fahrzeug vermutlich zu spät und fuhr

ungebremst auf dessen Heck. Der vorausfahrende Fiat geriet anschließend ins

Schleudern, prallte in die rechte Leitplanken und kam entgegengesetzt zur

Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der nachfolgende Fiat kam

ebenfalls ins Schleudern und prallte in die Mittelleitplanken. Der aufgefahrene

LKW-Fahrer wurde durch den Aufprall auf den Vorausfahrenden schwer verletzt

(Kopfverletzung). Die beiden Insassen des Fiat mit F-Kennzeichen wurden leicht

verletzt. Alle Verletzte wurden mittels Rettungsdienst in Krankenhäuser nach

Mainz verbracht. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt durch einen

Abschleppdienst geborgen. Die Feuerwehr Nieder-Olm war mit mehreren Fahrzeugen

vor Ort und sicherte die Unfallfahrzeuge, sowie die Unfallstelle. Die

Richtungsfahrbahn Kaiserslautern musste für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten

für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden. Es kam jedoch zu keinen nennenswerten

Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Verkehr wurde über die parallel verlaufende L401

abgeleitet. Der Gesamtschaden dürfte ca. 35000,-EUR betragen. Zeugen mögen sich

bitte bei u.g. Polizeidienststelle melden.