Helfer verlieren Orientierung

Alzey (ots)

Am Sonntag, 13.03.2022, fielen gegen 18.30 Uhr einer Streife zwei Transporter auf, die sich offenbar verfahren hatten. Wie sich herausstellte waren die Fahrer der beiden in Frankreich zugelassenen Fahrzeuge auf dem Weg an die Polnisch-Ukrainische Grenze, um dort ihre Hilfe anzubieten. Nach einem Zwischenhalt zum Tanken habe man schließlich in Alzey die Orientierung verloren. Die Streife begleitete die beiden Transporter zur richtige Autobahnauffahrt.

Trunkenheitsfahrt

Gabsheim (ots)

Nach Meldung eines in Schlangenlinien fahrenden PKW konnte dieser am Sonntag, 13.03.2022, gegen 16.00 Uhr in Gabsheim, Unterpforte, von einer Streife der Polizeiwache Wörrstadt festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei dem Fahrzeugführer, einen 59-jährigen Touristen aus Rumänien konnte sofort Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 2,58 Promille. Dem 59-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.