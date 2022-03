Eine Person – 30 Fahndungsnotierungen

Kaiserslautern (ots) – Am 14. März 2022 wurde eine durch die Staatsanwaltschaft

Kaiserslautern in 30 Fällen gesuchte männliche Person am HBF Kaiserslautern

durch Kräfte der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern festgestellt. Der

19-Jährige wurde zur Aufenthaltsermittlung aufgrund diverser begangener

Straftaten ausgeschrieben. Hierunter waren insgesamt 19 Fahndungsnotierungen

wegen Diebstahls, drei wegen räuberischem Diebstahls, zwei aufgrund von

Sachbeschädigung, zwei Bedrohungssachverhalte, zwei Beleidigungen, eine wegen

Erschleichen von Leistungen und eine aufgrund besonders schweren Falls des

Diebstahls. Durch die Beamten wurden sowohl die Personalien als auch die

postalische Erreichbarkeit des Herren festgestellt, so dass dieser nun die Post

der Staatsanwaltschaft aufgrund mit Bezug zu den laufenden Verfahren erhalten

kann.

Alkoholisierte Autofahrerin

Kreis Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Montag eine betrunkene

Autofahrerin in Hochspeyer aus dem Verkehr gezogen. Die 61-Jährige fiel am

frühen Nachmittag Zeugen auf, die hinter der Frau fuhren. Die Zeugen vermuteten

durch die Fahrweise zunächst einen medizinischen Notfall und alarmierte den

Rettungsdienst, dieser informierte die Polizei. An der Wohnanschrift der

61-Jährigen konnte ein medizinischer Notfall ausgeschlossen werden. Die Beamten

führten ein Atemalkoholtest mit ihr durch. Dieser zeigte 2,64 Promille an. Der

Wagen der Frau wies frische Unfallspuren in Form von schweren Beschädigungen im

Frontbereich und leichten Beschädigungen im Heckbereich auf. Wo der Unfall

passiert ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der 61-Jährigen wurde eine

Blutprobe entnommen. Die Probe soll Aufschluss über die genaue

Blutalkoholkonzentration geben. Den Führerschein stellten die Polizisten sicher.

Gegen die 61-Jährige leiteten sie ein Ermittlungsverfahren ein. Die Autofahrerin

muss damit rechnen, dass ihr die Fahrerlaubnis entzogen wird. |elz

PKW-Fahrerin unter Drogeneinfluss

Lauterecken (ots) – Drogentest liefert Hinweis auf Drogenkonsum. Am

Montagvormittag wurde die 33 Jahre alte Frau von Beamten der Polizei Lauterecken

kontrolliert. Während der Überprüfung ergaben sich Hinweise auf die Einnahme von

Betäubungsmittel, was durch einen Test bestätigt wurde. Im Rahmen der

Ermittlungen wurde noch Amphetamin in geringer Menge sichergestellt. Gegen sie

wird wegen des illegalen Besitzes von Drogen und des Fahrens unter dem Einfluss

von Betäubungsmitteln ermittelt. |pilek

Unfallflucht in Weilerbach

Kreis Kaiserslautern (ots) – Ein 20-jähriger Mann stellte am Montagmittag

zwischen 11:45 Uhr und 12 Uhr in Weilerbach in der Isigny-Allee seinen roten

Opel Corsa auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes ab. Als er

zurückkam, stellte er einen Schaden an seiner Beifahrertür fest. Dieser stammt

vermutlich von der Tür eines weiteren Pkws, die dagegen geschlagen wurde. Der

Verursacher verschwand, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die

Polizei bitte um Hinweise zu dem Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0631

369-2250. |elz