Frankfurt-Bahnhofsviertel: Bei Müllabholung männliche Person schwer verletzt worden

Frankfurt (ots) – (ne)Im Zuge einer turnusmäßigen Abholung von Sperrmüll in der

Moselstraße heute Vormittag, ist eine bislang unbekannte männliche Person schwer

verletzt worden.

Um 11.30 Uhr hatten zwei Mitarbeiter der FES auf dem Gehweg wild abgelagerten

Sperrmüll eingesammelt. Als sie mit Hilfe des Schalengreifers eine

Schaumstoffmatte in den Lkw hoben, bemerkten sie eine Person, die offensichtlich

darin eingewickelt war. Nachdem der Greifer wieder abgelassen wurde, stellten

sie die offenbar bewusstlose Person fest. Ein sofort alarmierter Rettungswagen

brachte den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die beiden

Mitarbeiter der FES erlitten einen Schock und mussten ebenfalls zur

medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat

aktuell die Ermittlungen zu dem Unglück aufgenommen und versucht die bislang

noch nicht bekannte Identität des Mannes festzustellen, der mutmaßlich dem

Obdachlosenmilieu zuzuordnen ist.

Frankfurt-Sachsenhausen: Trickdiebstahl – Pärchen lenkt Senior auf Parkplatz ab

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 83 Jahre alter Mann hat am Dienstag, den 14. März

2022, auf dem Parkplatz eines Baumarktes Bekanntschaft mit einem Trickdieb-Duo

gemacht, welches dessen Wertsachen erbeutete.

Der 83-jährige Geschädigte hielt sich gegen 12:45 Uhr auf einem Kundenparkplatz

eines in der Mörfelder Landstraße ansässigen Baumarktes auf, als er von einem

unbekannten Paar angesprochen wurde. Während ein Mann den 83-Jährigen in ein

Gespräch verwickelte, näherte sich dessen Begleiterin und entwendete aus der

Bauchtasche des Seniors eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und rund

000 Euro Bargeld. Anschließend entfernte sich das Paar mit der Beute.

Personenbeschreibung: 1. Täter: Männlich, circa 165 bis 170 cm groß, circa 40

Jahre alt, schwarze Haare, südländische Erscheinung, dunkle Kleidung, sprach

deutsch mit Akzent.

Täter: Weiblich, circa 160 bis 170 cm groß, circa 35 Jahre alt, mittellange

dunkle Haare, südländische Erscheinung, dunkle Kleidung, sprach deutsch mit

Akzent. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem unbekannten Paar werden

gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-10800 in

Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Gutleutviertel: Ohne Beute geflohen und kurz darauf festgenommen – Frankfurter Kriminalpolizei sucht Helferinnen und Helfer nach mutigem Einschreiten

Frankfurt (ots) – (ro) Gestern Nachmittag (14. März 2022) flüchtete ein

23-jähriger Mann mit dem Handy einer 39-jährigen Frau im Gutleutviertel. Nachdem

die 39-Jährige mit Unterstützung von Passanten zunächst ihr Mobiltelefon

zurückerlangt hatte, gelang der Frankfurter Polizei kurz darauf mithilfe des

Opfers die Festnahme des Flüchtigen. Dieser soll noch heute dem Haftrichter

vorgeführt werden.

Gegen 17:10 Uhr näherte sich der 23-Jährige der telefonierenden 39-Jährigen in

der Speicherstraße. Nach einer Stoßbewegung, infolge derer die 39-Jährige zu

Boden fiel, soll der Angreifer an ihr Handy gelangt sein und zur Flucht

angesetzt haben. Dies wurde, nach aktuellen Ermittlungen, durch unbeteiligte

Passanten verhindert, die beherzt einschritten. Eine Fahrradfahrerin soll dem

Tatverdächtigen dabei mit ihrem Rad den Weg versperrt und ein junger Mann das

Handy von diesem zurückerlangt und wieder an die Besitzerin ausgehändigt haben.

Zwei Frauen in einem Auto hielten zudem an und erkundigten sich nach dem

Wohlbefinden der Geschädigten. Die 39-Jährige verfolgte ihrerseits den nun ohne

Beute flüchtenden Tatverdächtigen und verständigte zeitgleich die Polizei, die

innerhalb kurzer Zeit mit mehreren Streifen vor Ort war. In der Gutleutstraße

endete schließlich die erfolglose Flucht des 23-Jährigen, bei dem die

Handschellen klickten.

Der Tatverdächtige wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am

Main verbracht, um ihn heute dem Haftrichter vorzuführen. Die Ermittlungen in

der Sache dauern weiter an.

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet die einschreitenden und helfenden

Personen, sich unter der Rufnummer 069/755-53111 zu melden, da sie als wichtige

Zeugen in Betracht kommen.

Frankfurt-Höchst: Fahrtgast leistet Widerstand

Frankfurt (ots) – (dr) Ein uneinsichtiger Fahrgast eines Linienbusses sorgte am

gestrigen Montag für einen Polizeieinsatz in Frankfurt-Höchst. Beamte des 17.

Reviers nahmen einen 28-jährigen Mann unter Widerstand fest.

Gegen 10:50 Uhr machte ein Busfahrer eine Polizeistreife in der Hospitalstraße

auf einen seiner Fahrgäste aufmerksam, der die für den öffentlichen

Personennahverkehr geltenden Regelungen der Coronaschutzverordnung missachtete.

Ein 28 Jahre alter Mann weigerte sich partout, einen im Bus notwendigen

Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. Den Bus verlassen wollte er jedoch auch nicht,

sodass der Busfahrer die Polizei hinzuzog. Die Streifenbeamten sprachen den Mann

an und forderten ihn auf, sich auszuweisen. Doch stattdessen bewegte sich dieser

nun in Richtung der Beamten und versuchte offenbar zu flüchten, weshalb sie ihn

zurückdrückten. Davon anscheinend unbeeindruckt unterschritt der 28-Jährige

erneut die Distanz zu den Beamten und schlug einen von ihnen in den Bauch.

Daraufhin kam es zum Einsatz eines Reizstoffsprühgerätes. Mit weiterer

angeforderter Unterstützung gelang es schließlich, den renitenten Mann

festzunehmen. Die Beamten verbrachten ihn folglich auf eine Dienststelle, auf

welcher seine Identität festgestellt werden konnte. Nach der

erkennungsdienstlichen Behandlung und Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen

setzten sie den 28-Jährigen wieder auf freien Fuß.

Frankfurt-Nordend: Wohnungsbrand

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Vormittag (14. März 2022) ereignete sich im

Nordend ein Wohnungsbrand. Glücklicherweise kam keiner der Bewohner zu Schaden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer gegen 10:40 Uhr in einer Wohnung

eines in der Egenolffstraße gelegen Mehrfamilienhauses aus. Alarmierten Kräfte

der Feuerwehr gelang es in der Folge den Brand in einer Küche zu lokalisieren

und das Feuer zu löschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, allerdings

wurde das Küchenmobiliar stark in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene

Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Was letztlich den Brand in der

Küche auslöste, bedarf der weiteren Ermittlungen. Das Brandkommissariat der

Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen,

die derzeit noch andauern.

Frankfurt-Sossenheim: LKW mit Ladung nicht mehr am Abstellort – Frankfurt Kriminalpolizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots) – (ro) Am frühen Montagmorgen (14. März 2022) stellte ein

55-jähriger Mann fest, dass sich sein geparkter Lastkraftwagen nicht mehr am

Abstellort in Sossenheim befand. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat

Ermittlungen wegen des Verdachts eines Diebstahlsdelikts eingeleitet.

Im Zeitraum von Freitagmittag (12. März) bis Montagmorgen (14. März 2022) war

eine Sattelzugmaschine mit Auflieger und geladenen Fahrzeugteilen in der

Adolph-Prior-Straße abgestellt. Nachdem der 55-jährige Besitzer am Montagmorgen

gegen 05:20 Uhr bemerkte, dass diese sich nicht mehr vor Ort befand,

kontaktierte er die Frankfurter Polizei.

Zwischenzeitlich ermittelt die Frankfurter Kriminalpolizei wegen des Verdachts

eines Diebstahls in der Sache und sucht nach Zeugen. Wer hat am vergangenen

Wochenende entsprechende Beobachtungen in der Adolph-Prior-Straße gemacht

und/oder kann sonstige Hinweise zu dem Sachverhalt und/oder Aufenthaltsort des

LKW mit Frankfurter Zulassung (F-UF 61) machen? Es handelt sich um eine weiße

Sattelzugmaschine des Herstellers „DAF“ mit einem grauen Planenauflieger (F-UF

62) der Marke „Schmitz Cargobull“. Die Schadenssumme wird auf mehr als 100.000

Euro beziffert. Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der

Rufnummer 069-755 53111 entgegen.

Frankfurt-Oberrad: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main – Bezug zu Meldung Nr. 0271 Männlicher Leichnam aufgefunden

Frankfurt (ots) – (ro) Wie berichtet, fand die Polizei am späten Abend des 12.

März 2022 einen männlichen Leichnam im Stadtteil Oberrad auf und leitete in der

Folge kriminalpolizeiliche Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts

ein.

Eine zwischenzeitlich durchgeführte Obduktion erhärtete nach aktuellen

Erkenntnissen den Verdacht. Neben den weiterhin andauernden Ermittlungen zur

Identität des Mannes werden gegenwärtig umfangreiche Ermittlungen zu den

Umständen und Hintergründen der Tat fortgeführt.

Es wird darum gebeten, Anfragen in dieser Sache fortan an die

ermittlungsführende Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main zu richten.

18-jähriger Maskenverweigerer greift Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt an

Frankfurt/Main (ots)

Ein 18-Jähriger griff am 14. März Bundespolizisten an und beleidigte diese, als er auf die bestehende Trageverpflichtung eines Mund-Nasen-Schutzes hingewiesen und kontrolliert werden sollte. Er muss sich nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten.

Bundespolizisten machten den Guineer in der Abflughalle auf den fehlenden Mund-Nasen-Schutz aufmerksam, woraufhin er seinen Weg durchs Terminal unbeeindruckt fortsetzte und lediglich entgegnete, „ein freier Mensch zu sein“. Als sie den Mann anhalten und kontrollieren wollten, schlug und trat er unvermittelt auf die Bundespolizisten ein, sodass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Hierbei versuchte er, einem Beamten die Waffe aus dem Holster reißen, was dieser allerdings verhindern konnte. Zudem beleidigte er die Streife in unflätiger Art und Weise. Die Beamten verbrachten den Mann zur Wache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt.

Reisender im Hauptbahnhof bestohlen – 4500 Euro Schaden

Frankfurt am Main (ots) – Ein 58-jähriger Reisender wurde am Montagabend Opfer

eines noch unbekannten Taschendiebes. Wie der Mann später bei der Bundespolizei

angab, befanden sich in der gestohlenen Tasche mehrere Geräte der Marke „Apple“,

Bargeld und Kreditkarten in einem Gesamtwert von rund 4.500 Euro. Der Diebstahl

ereignete sich gegen 21 Uhr am Gleis 5, wo der Reisende auf die Ankunft seines

Zuges wartete. Als dieser eingefahren war, nutzte der Dieb einen unbeobachteten

Moment um die Tasche zu entwenden. Erst im Zug bemerkte der Reisende den Verlust

seiner Tasche. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet

Fünf Haftbefehle auf einmal vollstreckt

Frankfurt am Main (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte der

Bundespolizei am Montag gleich fünf Haftbefehle auf einmal vollstreckt, als sie

gegen 1 Uhr einen 44-jährigen Mann aus Hannover festnahmen. Der Mann war den

Beamten bei einer Routinekontrolle ins Netz gegangen. Bei der Überprüfung seiner

Personalien stellte sich heraus, dass ihn die Staatsanwaltschaft Braunschweig

wegen noch bestehender Schulden mit insgesamt fünf Haftbefehlen sucht. Da er

unbedingt der Haft entgehen wollte, zahlte er letztlich bereitwillig den noch

offenen Betrag von 308 Euro und konnte so die Haft anwenden.